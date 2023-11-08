腦退化｜研究：酒精易致腦退化！近5成肝病死亡與酒有關飲幾多啱?

美國國家酒精濫用及中毒研究所報告指出，2021年美國接近5成的肝病死亡與酒精有關，絕大部份來自與酒相關的肝硬化。最近更有報告指出，酒精會影響腦部認知靈活性。



酒精會影響瞄部認知靈的活性。（網上圖片）

酒精如何影響認知靈活性？

認知靈活性是一種複雜的現象，美國神經科學家Ben Spielberg在Medical News Today指出，那指的是轉移一個人的精神焦點，來適應新的障礙、目標及模式。並能夠有效地思考及以行動應對環境的變化。這表示健康的認知靈活性水平是非常重要，因為我們的環境正在迅速變化，當我們的思維模式保持僵化，就無法適應不停轉變的環境。

今次一項研究利用老鼠來研究酒精對認知靈活性的影響，發現酒精有助抑制腦內神經，長期飲用過量酒精，會增強抑制訊號。最終減少向大腦的發射效率，這個區域對於認知靈活性非常重要。

結果指出，減少飲酒也有一定的健康好處。（網上圖片）

美國精神科博士：少喝酒減少傷害大腦

美國精神疾病研究中心博士April May指出，少喝酒對健康較為有益，她過往曾多次研究飲酒與腦容量減少之間存在相關性，並研究戒酒的人在腦容量方面的改變。

April May發現，在34個大腦區域中，戒酒能提升32個大腦區域功能，結果證明了減少傷害大腦的方法就是戒酒。她再補充，雖然完全戒酒的人總是能獲得最大的好處，但結果指出，減少飲酒也有一定的健康好處。

飲酒的標準定義是，輕度飲酒是每天一到兩杯。（網上圖片）

飲用多少酒精才是過量？5杯或以上是酗酒

美國衛生與公共服務部和農業部合作發布的《美國人飲食指南》中，建議男性每天飲酒不超過兩杯，女性建議將飲酒量限制在一杯或以內。美國精神病學和成癮治療博士Michael Olla指出，飲酒的標準定義是，輕度飲酒是每天一到兩杯，中度飲酒是每天兩到三杯，重度飲酒是每天三到五杯，酗酒是每天飲用五杯或以上。

他續指，在飲酒出現問題之前，會經歷不同的階段，第一階段，偶爾的酗酒，是由偶爾飲酒開始，至後來兩小時內喝四杯或更多。第二階段是飲酒增加，一個人變得更依賴酒精來娛樂或對抗壓力，而第三階段，就是酗酒的影響開始顯現。第四階段是依賴，人們對酒精的依戀已經形成，並由於忍不住而繼續增加飲酒量。最後階段是成癮，強迫行為將開始，例如身體和心理上對酒精的渴望。

2021年美國47%的肝病死亡與酒精有關。（網上圖片）

過量飲酒對健康的其他影響

美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所報告，2021年美國47%的肝病死亡與酒精有關，美國33%肝臟移植是由酒精相關的肝病引起，絕大多數是肝硬化死亡來自飲酒。大量飲酒也會增加心血管疾病、胰臟炎、胃炎和心理健康問題。Michael Olla指，長期飲酒通常會導致關係緊張，例如友誼或家庭破裂，還可能導致失業和財務困難。

按下圖看5個肝臟求救警

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參考資料：MedicalNewsToday／台灣酒精不耐症衛教協會