隔夜餸保存｜留剩菜5招防食物中毒！食安黃金2小時放雪櫃未必安全

隔夜菜風險高！踏入12月代表幾個大節日即將來臨，大時大節招呼朋友聚餐是常識吧，加上疫情下改變了大家的習慣，相信今個月各大廚神將會陸續登場。可是，當食物弄得過多，想妥善儲存不浪費，正確方法應該怎樣做？



食物放置數小時後，會成為金黃色葡萄球菌、彎曲桿菌、大腸桿菌和沙門氏菌的滋生地。（網上圖片）

食物放置數小時 菌類增加速度可怕

節慶聚餐難免會分批處理食物，甚至把食物放在桌上，喜歡的時候才吃一點點，這樣原來對身體有害。美國STOP Foodborne執行長Mitzi Baum表示，當食物放置數小時後，就會成為金黃色葡萄球菌、彎曲桿菌、大腸桿菌和沙門氏菌的滋生地，而人們需要注意的事情是食物的擺放時間、溫度及清潔度。想在節日中遠離食物中毒，就要注意以下5大存剩菜法則：

如果食物擺放超過兩個小時，請保持在合適的溫度。（網上圖片）

1）注意黃金食用2小時

在將食物烹煮或烤焗好，然後放在餐桌上，很容易忽略了食物放置時間，美國食品系統和安全計劃小組主任Kimberly Baker表示，如果食物擺放超過兩小時，請保持在合適的溫度，如果是熱食，需要用上電爐加熱保溫，如果是冷盤，需要加冰來保持低溫。

如果沒有控製好溫度，並放在桌上超過兩小時，應該把食物扔掉，如果在室外的環保下，應在一小時後扔掉。因為超過25度以上，微生物可在這個環境中快速生長。

菜應存放在帶有密封蓋、拉鍊袋或保鮮膜等包裝物的容器中。（網上圖片）

2）用適當的容器來存放剩菜

美國佛羅里大學食品科學和人類營養系食品安全教授Keith Schneider指出，剩菜應存放在帶有密封蓋、拉鍊袋或保鮮膜等包裝或容器中，這樣可以保留剩菜，並避免食物在儲存過程中洩漏到其他食物上，另外，將剩菜放入密封容器中有助於防止細菌以及其他冰箱異味。

剩菜應存放在帶有密封蓋、拉鍊袋或保鮮膜等包裝物的容器中。（網上圖片）

3）貼上日期標籤

大時大節期間，剩菜都會較平常多，保存食物時在食物上寫上日期的標籤，這樣就可以知道存放了多久。美國烹飪教育學院烹飪藝術廚師Gill Boyd指出，知道存放日期可確保所吃的東西不會過期，並有助確定什麼時間應扔掉。

剩菜在4度或以下的溫度下可以保存7天。（網上圖片）

4）了解自己冰箱的溫度

剩菜在4度或以下的溫度下可以保存7天，所以要確定冰箱的溫度，如果未能達到4度或以下，食物最多只可存放3至5天，如果未能確定冰箱的溫度，最好把食物冷藏起來。因為，未達到所需溫度的剩菜，會給予細菌合適的生長環境。

當食物經歷冷卻及加熱循環時，所有細菌都會生長和增殖。（網上圖片）

5）避免多次翻熱食物

應盡量減少翻熱食物的次數，如果你把剩菜拿出來，重新加熱，食不完又再次放回冰箱，然後下次又再拿出加熱，這些操作會為細菌創造一個合適的生長環境。當食物經歷循環冷卻及加熱時，所有細菌都會生長和繁殖，特別是葡萄球菌，並會產生毒素，如果連續幾次升溫又降溫，食物中毒的機會就會增加。

參考資料：Huffpost／食安中心