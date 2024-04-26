Zeekr極氪杭州車廠直擊，賽車場試駕001 FR、007、009、X電動車｜近年全球汽車產業向電動化加速轉型，來自中國的新興電動車品牌正以驚人的速度崛起。近日記者受邀前往位於寧波杭州灣的Zeekr極氪智能工廠和賽車場，親身體驗這個吉利集團旗下電動車實力。當中更試了四款有機會來港的電動車，包括Zeekr 001 FR、007、009及X。



Zeekr極氪創立於2021年，雖然歷史尚短，但在吉利集團資金和技術支持下，已經展現出不俗的產品力。佔地321英畝的極氪智能工廠堪稱全球最先進的汽車製造基地之一。工廠自2018年開始建設，2021年正式投入生產。進入車間，記者看到這裡全面應用5G通訊技術和AI人工智慧，生產線高度自動化，確保生產效率和產品品質。工廠主要生產極氪001和009兩款車型，而參觀當天一睹這條頂尖生產線的風採。

記者早前受邀前往參觀Zeekr智慧工廠

可以近距離欣賞全自動製車工序

直接落賽車場試駕幾款Zeekr新車

怪獸級跑車 Zeekr 001 FR

離開工廠後，一行人前往寧波國際賽車場，開啟更加振奮人心的行程——試駕極氪四款最新電動車。率先登場的是性能怪獸Zeekr極氪001 FR，這輛車搭載四台永磁同步電機，綜合最大功率高達1300ps馬力，0-100km/h加速僅需2.02秒，加速感受媲美千萬名車，令人腎上腺素飆升，叫人難以忘懷。更讓記者驚訝的是，即便以80km/h高速過彎，Zeekr 001 FR也展現出極為出色的穩定性和操控精準性。

Zeekr 001 FR

性能與時尚 Zeekr 007

接下來，我試駕了Zeekr極氪007。作為一款定位「型格、高性能、高性價比」的轎跑車，極氪007由前Bentley設計總監Stefan Sielaff親自操刀，外觀設計簡約時尚，線條流暢動感。搭載高達475kW最大功率、710Nm峰值扭矩的雙電機四驅系統，極氪007的0-100km/h加速僅需2.84秒，在賽道上奔馳，感受極為熱血沸騰。高速過彎表現同樣出類拔萃，車身穩定性和操控感都無可挑剔。雖然作為轎跑車，極氪007的後排空間不如SUV寬敞，但考慮到它20.99萬人民幣的起售價，已經物超所值。

Zeekr 007

性價比SUV Zeekr X

緊接著，繼續試駕最新發佈的Zeekr極氪X。這是一款定位緊湊型豪華SUV的車型，外觀酷似Tesla Model Y，但在細節處理上更加精緻。車頭造型與極氪001有幾分神似，狹長銳利的LED大燈與硬朗粗獷的線條融為一體，年輕時尚感撲面而來。搭載最大功率315kW的雙電機四驅系統，極氪X的0-100km/h加速可達3.7秒，在賽道上馳騁，動力輸出線性而猛烈。值得一提的是，儘管極氪X尺寸不大，但得益於電動車的佈局優勢，車內空間表現出色，肩部、腿部空間都很充裕，非常適合香港消費者的日常使用。

Zeekr X

豪華級MPV Zeekr 009

壓軸登場的則是Zeekr極氪009，它是一款定位豪華商務的大型MPV。遺憾的是，由於時間關係，記者未能極氪009的試駕，但光是當作乘客試坐體驗，就已經讓我印象深刻。MPV車型講求舒適性和實用性，而極氪009在這兩方面都有出色表現。後排配備兩張帶有通風按摩功能的獨立座椅，NAPPA真皮包覆，坐感十分奢華。座椅間還配有一塊超大娛樂屏幕，同時車內還搭載YAMAHA音響系統，娛樂體驗一流。另外，極氪009搭載雙電機四驅系統，0-100km/h加速僅需3.7秒，CLTC續航里程更是達到了822公里，即便作為商務座駕，它的性能表現依然出眾。

Zeekr 009

今次記者於極氪智能工廠和賽道上的所見所聞，深切感受到中國電動車行業正以前所未有的速度發展。不僅在性能、智慧科技上後來居上，在造車工藝上更是毫不遜色。從極氪001 FR瘋狂的加速性能，到極氪007出眾的操控感受，再到極氪X大眾化的設計和009的豪華感，都令人深刻。究竟未來這幾款車何時會到港呢？大家拭目以待吧！



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