入台證2019網上申請教學．遊台灣必備常客證快速通關3分鐘即入境

台灣是香港人熱門旅遊點，2小時機程完全是快閃的首選。不過目前香港去台灣仍要進行入境簽證，想快快手做好去台灣的準備，無憂無慮地出發，就要懂得在網上申請入台證，手續大約5至10分鐘就能完成。但就算是台灣旅行的「老手」也很多人不知道「常客證」的存在，下文就一次過教大家申請遊台灣必備的兩個簽證。

入台證網上申請前需知

入台證有兩個申請方法：一，落地簽證；二，網上簽證。不過落地簽證要在當地排隊和支付 300 新台幣，所以使用網上簽證較為方便。首先，申請者要確認自己有沒有港澳護照以外的旅行證件，除香港居民持有 BNO 護照和澳門居民持有 1999 年前取得之葡萄牙護照外，持其他外國護照或非香港出生者（首次登記）都不能在網上申請入台證，要到當地中華民國駐外館處辦理。

點圖放大看申請程序：

步驟二：填寫個人資料（注意事項）

揀好證件選項後，輸入基本的個人資料如中英文姓名﹑身分證號碼和出生地等。不過申請者要留意兩點，表格要求輸入「來台地址」，因此大家要先訂好酒店（或本身已有台灣的居住地點）後才進行申請。第二是申請者不要輸入身分證號碼括弧內的數字。網上申請的入台證有效期限三個月，限單次出入境使用，每次停留三十天。

香港飛台灣的航班多，很多時在台北機場入境的等候時間非常漫長。（網上圖片）

入境最方便「常客證」

去台灣除了要申請入台證外，入境前要進行的證件審核往往花了旅客很多時間。如果你是遊台的常客，可能已經非常了解上述申請入台證的手續，但你知道還有一張叫「常客證」的便利文件嗎？只要在申請日計起回推過去 12 個月內，曾有 3 次或以上的入台紀錄，就夠資格申請「常客證」，到台灣關口時透過專門的櫃檯進行通關。而且常客通道的使用人數極少，只要 3－5 分鐘就能完成入境檢查，比傳統外國人入境隊伍要花 20－30 分鐘快捷很多。

點擊下圖看網上申請手續：線上申請（按此進入）

台灣機票 3 送 1 預測

臺灣觀光局駐香港辦事處過去 5 年都有舉辦 3 送 1 優惠，即在指定的時間內（2018年的經驗是 1 月至 8 月），去過三次台灣，就可以利用來回機票＋入台證／身分證＋申請表格，進行申請。資料經審批後將會得到一張來回台灣的機票（未連稅和機埸費用），只要達申請條件即可，沒有限量和無須鬥快。不過 2019 年的 3 送 1 計劃仍沒有公開，估計應該也會繼續這個傳統，目前已經去了兩次的朋友更可以多加留意。

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