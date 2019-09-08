一億像素可以有幾清？Fujifilm GFX 100中片幅評測：畫面清晰震撼

【富士 Fujifilm GFX 100】一億像素厲害嗎？現在的135相機像素上限是6100萬，但是6000萬像素和一億中片幅，差距是非常巨大的。今天拿到了富士（Fujifilm）的GFX 100一億像素中片幅相機，這台相機帶給筆者的感受是「清晰」與「震撼」，下面我們就來看一下這台相機的實際表現如何。

01 更親民的一億像素

一億像素是幹什麼的？通常意義上，一億像素是更多用於專業用戶進行商業拍攝，但是隨著中片幅相機群體的日益壯大，一些高端發燒友也開始考慮使用中片幅相機進行拍攝。先說定位，富士這台相機是真正的專業相機，商業攝影師和職業風光攝影師使用這台相機可以創作出更精彩的照片，但是相比於數碼後背，這台相機也可以被高端發燒友用於日常題材的拍攝。

富士GFX 100（中關村在線授權使用）

富士GFX 100可以輸出11648×8736分辨率的圖像，從而保證更大的畫面輸出能力以及更好的細節解析力。另外這台相機雖然像素高達一億，但是憑藉更大的傳感器尺寸以及更好的處理芯片，高感表現同樣優秀，能夠在各種環境下為攝影師提供優質照片。

就相機本身而言，定價67900元人民幣對於一般攝影愛好者不算便宜，但是對於商業用戶而言，這樣的價格其實性價比很高。而且富士有著較為豐富的鏡頭群，可以提供從23mm到250mm的9枚高品質鏡頭，涵蓋了風光拍攝、人像拍攝、微距拍攝等不同用途，鏡頭支持性良好。下面我們先來看一下筆者使用這台相機的拍攝體驗分享。

這台相機除了高像素和高解析力這樣的「硬核參數」之外，軟實力同樣優秀。機身俱備五軸防抖，這大大提升了相機的拍攝穩定性；機身採用相位對焦，手動選擇對焦點時具有425個可選對焦點，並且支持面部和眼部對焦，人像拍攝更加方便；而且相機可錄製4K 30p視頻，在圖像拍攝之餘，還能進行高品質視頻輸出。

非常驚喜的一點，富士這台相機的色彩顯示效果要遠超筆者預期。機身搭載了16種膠片模擬模式，可以直接提供豐富的色彩傾向選擇。這些色彩並不是單單為直出準備，在後期調整時可以減少色彩調整時間，對於提升拍攝效率有很大幫助。

對於這台相機，筆者給出了9.3分的高分。相機得到如此高分的原因在於驚人的細節表現力和一億像素的超強輸出能力，至於不足之處，主要在於弱光對焦性能偏弱，以及缺少全功能觸控操作。

對於這台相機，筆者給出了9.3分的高分。（中關村在線授權使用）

02 操控體驗接近日常相機的中片幅

對於非後背類中片幅相機，筆者使用了645D、645Z、哈蘇X1D、富士自家GFX 50S與GFX 50R。在這些相機中，富士GFX 100是最接近於日常家用相機的，也是這些相機中操控體驗最好的一台，甚至要比自家GFX 50S和50R好很多。

這台相機是自帶手柄的，雖然增大了相機的體積，但是增加了一個顯示屏，並且強化了豎拍的拍攝體驗。另外，採用一體式手柄後，相機可以收納兩塊NP-T125電池，從而大大加強了相機的續航能力。不過這個手柄，並沒有採用蒙皮設計，因此豎拍手感並沒有主手柄出色，希望後續機型可以改進這一點。

相機的官方續航能力顯示為800張。實際拍攝中，由於中片幅在使用時需要更仔細得回放檢查照片，或者更高頻率使用長曝光，因此相機續航更加重要，在三天拍攝中，在高強度拍攝時相機實際續航能力依然可以到600張以上。

由於豎拍手柄的存在，相機整體來看是比較「方正」的。相機的按鍵設計並不算特別多，但是絕大多數按鍵都可以進行自定義設計，從而大大提升了相機的操控性。相機除了背屏之外，還具有兩款顯示屏。

相機背屏採用三向翻折式的觸摸彩色LCD顯示屏，可以向不同角度翻折，方便不同姿態進行拍攝。另外屏幕分辨率為236萬像素點，分辨率出色，可以顯示清晰的圖像。

相機肩屏尺寸巨大，可以顯示幾乎全部拍攝參數，更值得注意的是肩屏採用了黑白LCD顯示屏設計，即使是關機狀態下，也可以顯示相機參數信息。而底部的多功能顯示屏則為黑白OLED顯示屏。

另外一點，相比於GFX 50S/50R，分辨率由369萬像素點，提升至576萬像素點，而且EVF採用了可拆卸設計，可以更換其他組件。全新取景器的視覺效果非常出色，更適合高像素機型取景。

另外，機身接口齊全，使用TYPE-C插口，另外可以外接HDMI線進行視頻外錄。麥克風和耳機口同樣具備。機身還具備供電電源線，可以接電源進行長時間拍攝。另外相機採用了雙SD卡槽設計，沒有使用XQD卡之類的更高規格存儲設備實際上有點可惜。

從實際拍攝體驗來看，富士這台相機的拍攝效果對得起旗艦機身。但是機身的蒙皮和按鍵設計並不算特別出色，如果再未來推出二代機身，可以考慮改進下按鍵的佈局設計。

03 一億像素硬實力──相機畫質實測

首先我們先來了解一下這塊一億像素的中畫幅傳感器。這塊傳感器的尺寸為43.8×32.9mm，畫幅比例為4：3，實際圖像像素為11648×8736，也就是1億1百75萬像素。這塊傳感器最大的魅力在於極其強大的細節解析力，可以讓攝影師在商業人像、靜物拍攝、風光攝影中，獲得無與倫比的強大輸出能力，畫面中哪怕最細微的細節，也能夠精準呈現。

在影棚人像的拍攝過程中，由於燈光的存在，我們可以放心使用小光圈和低感光度，因此相機的解像力優勢非常巨大。哪怕是眼部的毛細血管，或者是皮膚上的細微汗毛，都能清晰的呈現在畫面之上。

風光拍攝中，富士有著不少適合風光攝影的鏡頭，例如GF23mm F4、GF100-200mm F5.6等。這台相機可以在風光拍攝時為大家呈現精細的畫面細節，而且長曝光下畫質噪點很少，是一台很稱職的風光相機。

相機像素為1.02億，如果折合成全片幅相機，大約是6100萬像素，也就是非常接近於索尼A7R4的像素密度。但是富士GFX 100是一台完全基於中片幅的相機系統，有著更為強大的處理器，而且圖像輸出為16bit的RAW文件。正因如此，富士GFX 100的高感表現是非常出色的，下面我們來看一下這台相機的高感測試。

從JPG畫質來看，這台相機的JPG畫質相當優秀。在ISO 800以下，畫面純淨度極高，即使是商業攝影也有著很高的可用度。如果再燈光環境下，直出的JPG在iSO 12800時依然非常有戲。

RAW文件可以看出相機的細節保留能力。GFX 100的RAW格式下，噪點開始增加出現在ISO 1600。但是直到ISO 6400，噪點都比較易於消除。整體看，相機的RAW文件更適合作為風光攝影或者商業攝影的底片保存，可以保留更多的細節與處理空間。

我們知道測試環境不等同於實際拍攝環境。在實際的夜晚拍攝中，富士GFX 100在夜晚使用ISO 1000拍攝夜景，畫面表現依然相當優秀。

進入更為複雜的環境中，例如這張照片展示了夜晚的胡同與銀河soho，相機不僅要使用更高的感光度，還需要後期提亮暗部細節。這時暗部雖然噪點開始增加，但是細節保存能力依然出色，如果輔以適當的降噪處理，或者壓縮至3000萬像素左右，這張照片依然可以作為精細輸出使用。

相機的寬容度是相機的另一個巨大優勢。我們知道一般的相機RAW文件是14bit，而富士GFX 100的RAW文件為16bit，所以相機不僅傳感器本身的寬容度就已經很出色了，配合16bit RAW可以實現更高動態範圍的輸出。

配合16bit RAW可以實現更高動態範圍的輸出（中關村在線授權使用）

在測試中，我們首先使用ISO 100作為寬容度的測試範圍。我們可以看到，在-6EV下，富士GFX 100才開始出現較為明顯的暗部噪點。而對於很多相機來說，雖然在-5EV下噪點尚能接受，但是暗部往往會出現偏紫或者偏青的現象，而富士這台相機，即是在-6EV下，色彩依然準確。

GFX 100相機寬容度測試（中關村在線授權使用）

從實戰的角度，我們可以看一下富士GFX 100的寬容度優勢。比如這張照片，我們拍攝時欠曝4檔，然後通過後期提亮。我們可以放大看照片的細節，雖然提亮了4檔，但是幾乎看不到明顯噪點。在實際拍攝時，富士GFX 100如果只是單純提亮暗部，可以實現ISO 100下的4檔無噪點提亮。

下面展示的是一張日落時的風光照片。這張照片我們將暗部提亮了約4檔，同時降低了亮部的曝光。可以看到，實際輸出的JPG照片中，不管是日落部分的高光區域，還是暗部，都處於正常的亮度範圍內，正所謂高光不溢出，暗部有細節，這是非常困難的事情。

高感寬容度同樣是相機寬容度的表現。我們測試了ISO 1600和ISO 6400兩檔的寬容度表現。實際測試中，在ISO 1600下，提亮3檔才會出現明顯的噪點激增。也就是說我們在真正拍攝照片時，在ISO 1600下，依然可以實現2檔的調整範圍。

至於ISO 6400下，其實RAW文件本身的噪點已經很高了，但是如果我們將曝光提亮一檔，相機依然能有相對不錯的控噪表現。

對於富士GFX 100，最佳的輸出環境是影棚拍攝。但是如果我們遇到一些比較苛刻的環境，例如必須拍攝的夜景人像，或者是星空拍攝場景，相機的良好控噪依然能夠能讓我們放心進行拍攝。

下面要說的，是相機的色彩表現，這也是富士必須要提的重要性能。

富士GFX 100具有16種內置膠片模擬模式，分別為：PROVIA /標準、Velvia /鮮豔、ASTIA /柔和、Classic Chrome /經典正片、PRO Neg. Hi、PRO Neg.Std、ETERNA /電影、黑白、黑白+ Ye濾鏡、黑白+R濾鏡、黑白+G濾鏡、SEPIA /懷舊、ACROS、ACROS+Ye濾鏡、ACROS+R濾鏡、ACROS+G濾鏡。

下面我們就來通過一張照片，來看一下16種膠片模擬設置的具體表現，建議大家點擊大圖進行查看。首先先來看下8種彩色模式。為了方便整理，我們將SEPIA/懷舊這一設置歸位了彩色，下面我們看一下剩下的8種黑白膠片模擬模式的實際展現。

富士的色彩不僅僅是一種色彩傾向，更是具有高度可用性的機身膠片模擬設置。如果我們進行大量重複性商業拍攝，富士的膠片模擬設置可以大大減少我們的後期處理時間，我們可以套用相同的色彩進行統一輸出。另外，富士的JPG直出效果一直是備受喜愛，對於一億像素的GFX 100同樣如此，如果我們需要快速出片，一些JPG照片已經是相當優秀。

對於富士GFX 100來說，不僅具有高像素，更能大大簡化拍攝流程，縮短後期處理時間。對於效率至上的商業攝影來說，富士GFX 100是一套實用度極高的生產力工具。

04 相機軟實力──從五軸防抖到人臉識別

相機的「硬核畫質指標」說完了，下面講一講相機的軟實力，也就是相機的拍攝功能。

首先要說的是五軸防抖。我們知道如今五軸防抖是相機的主流配置，但是M43做五軸容易、APS-C做五軸容易，到了全片幅、中片幅，做五軸防抖就不是一件容易的事情了。富士這台相機傳感器面積是全畫幅的1.66倍，這樣巨大的傳感器使用防抖組件，對相機是巨大的挑戰。

中畫幅加入五軸防抖，最大的難點在於如何推動大尺寸的傳感器（中關村在線授權使用）

好在富士GFX 100有著足夠的機身空間，以及充足的電量還實現機身五軸防抖。

中畫幅相機拍攝極易發生抖動，最典型的代表是賓得645Z相機，由於像素高+機震大，這台相機是一台標準的「架子機」。富士GFX 100的五軸防抖，官方數據為5.5檔效果，這是相當了不起的數據。我們知道，實際使用中考慮到各種因素，實際穩定效果都會比數據要低一些，在實拍中，富士GFX 100可以實現至少2檔的穩定拍攝，在60mm下，可以實現約1/15s的穩定手持，成功率幾乎100%，這是相當難得的。

另外五軸防抖還擴展了相機的視頻拍攝能力，我們可以使用手持拍攝一些簡單的短鏡頭，這是之前的中片幅相機難以做到的。這個我們在後續的視頻測試中為大家展示。

相機的另外一個軟實力在於相機的對焦組件。這台相機採用相位對焦，機身俱有425個可選對焦點。另外，相機搭載了現在主流的面部識別+眼部對焦技術，在人像拍攝時，除了可以手動選擇對焦點，還可以通過面部識別和眼部識別，輕鬆追踪模特面部進行對焦，提升了拍攝效果。

另外相機還具有最高5fps的連拍速度，這是中片幅相機中少有的。當然，中片幅相機使用連拍速度，並不在於去追逐拍攝多麼激烈的運動場景，而在於可以在商業拍攝時捕捉難得的精彩瞬間。

富士GFX 100連拍測試，5fps對於中片幅來說，難得可貴（中關村在線授權使用）

富士這台相機的對焦系統可以分為兩個方面來看：如果和目前的中片幅相機相比，這台相機的對焦系統應該是中片幅裡最好的；如果和目前的135相機相比，這套對焦系統其實還是有所缺陷。首先是這套對焦系統在面部識別的靈敏度上，要比一些高端135相機差一些，另外相機對焦在弱光下有較為明顯的對焦衰減。

相機的另一個重要性能，是相機具備4K 30p的視頻拍攝能力。另外，還可以通過HDMI線輸出10bit 4：2：2視頻、以及F-Log曲線。對於中片幅相機，拍視頻只是一個額外工作，但是這個功能可以提升相機的使用範圍。

富士GFX 100還具有出色的視頻拍攝能力（中關村在線授權使用）

不過中片幅拍視頻，憑藉更大的傳感器面積，可以實現更為優秀的畫面空間感，更能營造出電影拍攝的鏡頭感覺。而且具有五軸防抖之後，相機的視頻拍攝變得更加容易。

05 拍攝體驗與總結

最後來聊一聊這台相機的拍攝體驗。筆者使用這台相機的時間有限，因此主要體驗了兩類拍攝：商業人像和城市風光。

在拍攝時，筆者感受最深刻的莫過於亮點：一個是一億像素的衝擊力，一個是16bit RAW文件的良好寬容度。

作為一台高端相機，功能多麼花哨沒有用，能夠實打實拍出好照片才是最重要的。富士這台相機在於ISO 100時擁有非常強大的細節輸出能力，使用ISO 100拍攝，能夠把一億像素的實力發揮到淋漓盡致。但是擺脫室內燈光環境，這台相機憑藉出色的控噪能力，也能發揮出不俗的戰鬥力。

富士這台相機在於ISO 100時擁有非常強大的細節輸出能力，使用ISO 100拍攝，能夠把一億像素的實力發揮到淋漓盡致。（中關村在線授權使用）

相機的色彩表現同樣令我滿意，一般情況下，我會使用RAW文件進行較多的後期校色，但是富士GFX 100的色彩表現溫潤自然，每個場景都能找到一個適合的原生膠片模擬模式。所以使用這台相機拍照，我更喜歡使用相機自身的色彩表現，而不是全部依靠手動調整。

相機的對焦系統，是筆者愛恨交織的一點。相比於其他中片幅相機，這台相機的對焦是相當出色的，但是如果考慮到現在135相機的對焦速度，這台相機其實還有不少的進步空間。特別是在一些嘈雜環境中拍攝，對焦系統受到干擾的概率會很大。弱光下對焦速度也並不算快。但是畢竟這是一台工作的相機，對焦慢點，並不會影響商業拍攝或者風光拍攝的使用。

富士GFX 100中片幅（中關村在線授權使用）

最後回歸相機售價，67900元人民幣，這樣的配置對得起這樣的價格。如果您有高像素的拍攝需求，這台相機的性價比絕對非常高，但對於廣大攝影發燒友，如果選擇中片幅，富士的GFX 50R則更加適合。

最後，我們來看一下這台相機更多實拍樣片。今天的評測到此結束，未來我們將帶來這台相機的進一步功能解析，希望您不要錯過。

+ 9 + 8 + 7

富士這台相機，是一台高端攝影發燒友和專業用戶都值得擁有相機。一億像素可以帶來非凡的輸出體驗，這是135相機提供的。如果您的財力可以達到，這台相機值得您擁有。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】