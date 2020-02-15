【武漢肺炎】香港推強制隔離App　專利定位及人聲辨識技術防偷走

【武漢肺炎強制隔離檢疫科技新App？】新型冠狀病毒肆虐，強制居家隔離檢疫措施實行多日，卻已發現當中9人無遵守隔離令，擅自離開申報住址，其中2人更失蹤，以致警方發出通緝令。可見目前自我隔離措施在科技應用及設計上存在漏洞。香港就有創科公司設計出「零硬件人工智能居家隔離平台」（簡稱「隔離易」），期望堵塞強制居家隔離檢疫措施的漏洞。

香港政府從2月8日凌晨起，要求所有從內地抵港人士接受強制檢疫14天，期間不可離開居所。港府在周一（10日）公布有兩人違反檢疫令、下落不明，被警方通緝（點擊放大圖片細睇事件發展詳情）：

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港府以WhatsApp及WeChat配合電子手環監控強居強制隔離檢疫者，手機短訊App卻缺乏身份認證。手環難以做到全港室內外流動定點追蹤，不能監察大規模分散式的家居隔離。

香港科學園創科公司隨賞科技 Compathnion聲稱在數日內利用其研發的專利定位技術配合聲紋數據創建出「隔離易」手機應用程式，針對目前技術限制（點擊放大圖片細睇詳情）：

簡單而言，隔離易App察覺隔離人士一旦離開隔離地點，會即時通報防疫中心，由中心聯絡當事人或要求警方跟進。此App有多種技術協調，防止受隔離者偷走。即睇運作機制（點擊放大圖片細睇詳情）：

如果受隔離者外出，隔離易App會對比位置數據感應出周遭環境有所變化，從而發現場地不合乎設定的所在地。程式便會向受隔離者提出聲紋認証要求，受隔離者需即時以語音回應（讀出隨機抽取句子），讓程式辨認聲紋，確認其身份。陳智銓期望政府積極考慮及採用。

官方「強制自我檢疫問與答」（點擊放大圖片細睇詳情）：