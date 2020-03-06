【新冠肺炎】Apple Store iPhone及零件短缺　無法幫客維修換機？

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【武漢肺炎／新型冠狀病毒／COVID-19】疫情未有平息，亦已擴散全球多個國家。即使中國鄭州富士康這樣的iPhone生產重要廠房復工，產能仍難以追上預設進度。《彭博社》（Bloomberg）日前報導，Apple Store員工透露收到公司指示，未來數周或面暫iPhone替換用機供不應求的情況。部份店舖更在面臨零件短缺的問題。

《彭博社》報導，因為武漢肺炎疫情爆發，導致iPhone生產受阻滯後，Apple預先通知其零售員工，下個月將出現替代用iPhone將出現短缺。一些商店更已經歷維修裝置專用零件的短缺。重溫早前武漢肺炎打擊iPhone產能之報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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《彭博社》報導解釋，Apple已經通知零售店的技術支搬人員，替換用的iPhone將缺貨長達2至4個星期」。這些是Apple無法修復iPhone時，向客戶提供的iPhone。

為解決此問題，Apple告知員工，可以郵寄替換iPhone給受影響的客戶，並暫時提供借用iPhone以減輕供貨延遲。但除了iPhone供應有限，Apple還面臨個別iPhone零件的供應短缺問題。在可能情況下，Apple會替換單個部件而不是整部iPhone的部件。這對於螢幕維修尤為常見。

Apple的工廠合作夥伴早前短暫停止生產，以應對新型冠狀病毒爆發。但已有證據表明Apple在多個方面的庫存緊張。《彭博社》報導指iPad Pro供應開始短缺，國際上iPhone 11的供應亦開始略有緊縮。據知，Apple已開始將至少一部分AirPods、iPad及Apple Watch的製作從中國轉移至台灣。然而，Apple CEO Tim Cook表示不會放棄中國。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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武漢肺炎肆虐，Apple早前已宣布中國大陸Apple Store全線休業，香港Apple Store亦縮短了營業時間。現在大陸Apple Store已陸續重開。不用擔心保養期快過又遇上零件荒，因為Apple已延長產品保養限期。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：Engadgets9to5MacThe Verge

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