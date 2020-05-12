《動物之森》Switch 大陸玩家買貴五成水貨機都要翻牆

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【中國玩家為打《動森》硬食貴50%水貨機】任天堂Switch《動物之森》（集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons）在全球引爆熱潮，玩家可以在《動物之森》的無人島上自由生活，創造屬於自己的小島，更可線上造訪朋友島嶼，正是新冠病毒瘟疫下擺脫社交距離限制的數位良品。可惜在中國大陸發售的騰訊版Nintendo Switch，其國行遊戲也有鎖區（數位版）和沒法上網遊玩的問題，騰訊也沒有推出《動物之森》的國行版。有中國玩家為了連接海外server體驗《動物之森》完整自由度和遊玩樂趣，不惜花多五成錢入手水貨Switch。

大陸玩家要連線上網打《動物之森》（集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons）自由拜訪朋友小島賣生果、「摸嘢」，竟要捱高價入手已解鎖的水貨Switch?《路透社》報導指，部份中國玩家除了花上多五成錢從中間人購買境外發售的無鎖Swtich主機外，更要開設外國銀行戶口作eShop購物之用，還有人需要訂用更高速的上網服務以連接海外伺服器！

Nintendo Switch《動物之森》早前疑因玩家DIY內容帶有諷刺中國新冠肺炎、惡搞習近平、展示「光復香港，時代革命」橫額和大陸網民跟香港社運政治人物黃之鋒間的罵戰，導致淘寶上的實體版及數位版全面下架。部份賣家要以「猛男撿樹枝」等暗語來交易遊戲。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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騰訊代理國行版Switch設區鎖、限制上網　無異於「廢機」?《動物之森》是任天堂目前最熱賣遊戲之一，根據該公司最新（2019 Ｑ4）的財務業績，不足兩星期就賣出1,177萬隻，當中很多是數位版下載，成功打入任天堂蜴銷遊戲TOP 10。只是大陸「國行版」Switch主機由騰訊代理，內置伺服器「區鎖」，無法連接海外遊戲伺服器。即使避過「下架風波」成功入手水貨版《動物之森》的大陸玩家，也是得物無所用。因為國行版Switch玩不到此遊戲。

《路透社》訪問的一位北京時裝設計師表示，她年初以2,100元人民幣購買騰訊國行版Switch，發現玩不到《動物之森》而放售。跟炒至4,000元人民幣的日版Switch相比，內地「拼多多」等網購平台上上架之全新騰訊版Switch，售價只有一半；「閒魚」等二手平台上放售的中古騰訊版Switch則索價更低。

任天堂曾表示Switch在中國的銷量不多，貢獻不大。此結果或同中國遊戲監管嚴格有關。Switch雖有國行版，但在中國任天堂官網發售中的遊戲只有《Mario Kart Deluxe 8》﹑《Super Mario Odyssey》和《Super Mario Bros Deluxe》，更有鎖區和online連線問題，令大多數中國玩家都轉投水貨。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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《動森》治癒之處：在瘟疫隔離下保持社交樂趣

上文提及的時裝設計師認為《動森》讓玩家在遊戲內探訪朋友、一起釣魚和互動，無異於真實生活。另一位日玩《動森》8小時的25歲玩家「Liu Jici」在訪問中表示雖然現實中正進行社交隔離，但仍可以在game內跟朋友外出遊玩。一位趙姓家庭教師早於2月買Switch，他說隔離一段日子後人人都想聚會談話聊天或外出逛街，無奈瘟疫期間沒有進行這些活動的機會。《動森》正好充當了人們保持溝通的渠道。

【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

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資料來源：路透社 Reuters

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