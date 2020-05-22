VPN推介持續更新｜港版國安法將至？2020年付費、免費VPN服務簡介

【2020年VPN服務推介 持續更新】人大公布港版國安法，據傳下周四（28日）表決，大數據顯示香港人紛紛於網上搜尋移民和VPN服務資訊。正在瀏覽本文的你可能亦係為此而來。閒話休提，簡單整合一下2020年一些熱門付費、免費VPN服務。本文保持更新。

VPN，即「虛擬私人網路」（Virtual Private Network），簡單而言就是「換IP」、「翻牆」，在網絡上繞道，從你身處地區以外的伺服器獲取資料，以避開審查，瀏覽自身地區被屏蔽、被禁制的網站資訊。

NordVPN

算是在本港著名、易用的付費VPN代表之一，公司總部位於巴拿馬，該國無強制性資料保留的相關法律，NordVPN承諾不會記錄用戶的使用情況，保障私隱。基本的「翻牆」以外，保安措施有其獨門「模糊處理」（Obfuscation）的加密手法，即是以一些不起眼假資料掩護用戶的網絡瀏覽資料，規避審查。還有一些 Wi-Fi 路由器可以直接安裝 NordVPN 的設定。規模方面，NordVPN的VPN伺服器有5,000個以上、遍佈全球60個國家，一個帳號可安裝6部裝置。目前3年計劃月費為3.49美元（3折），設7日試用期、30日可退款保證。

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Surfshark

公司註冊於英屬維爾京群島（BVI），無任何數據保留法律，並擁有獨立司法系統。Surfshark標榜做到無痕訪問，用家幾近無紀錄不留底（除了內部結算用的帳單信息和Email外）。設MultiHop，可透過兩個不同的伺服器運行連接，令用家位置更難被監視。規模方面，在61個國家擁有超過1,041個伺服器，一個帳號更可安裝無限部裝置，全家也能使用。然而不能在Safari安裝插件，但其他主流瀏覽器如Chrome則無問題。付費VPN而言，算是數一數二平宜而又提供到穩定快速的服務，目前兩年計劃月費為1.99美元，設7日試用期、30日可退款保證。

PureVPN

於巴基斯坦初創，現總部設於香港。好多人不裝VPN都是怕複雜難用，對選項又多又繁複的網絡安全設定頁面望之生畏。PureVPN算是坊間較易上手的VPN服務，尤其適合翻牆煲外劇的懶人朋友。「一鍵即連」的操作算是簡單直接，於手機安裝App和開帳後，直接選擇要連接的國家。PureVPN於全球180多個地點設有2,000多部伺服器、提供超過300,000個IP，其國家選單有選項可以進行快速Ping測試、以比較延遲度，讓用家揀選最快地區連接。系統自動設定細節再交由用家授權，即可連接。中斷亦只需點按紅掣搞掂。7日試用期0.99美元，的確算平宜，但往後月費為5.82美元。另設有31日退款保證。

1.1.1.1 + WARP

網絡服務商Cloudfare提供之免費服務。原理上並非VPN，服務並無為用家進行變更外國伺服器的「改道」動作，很多情況下都隱藏不了用家IP跟地理位址，瀏覽目標網站仍可見到用家真實本體的IP。1.1.1.1 + WARP更像一套資料加密工具，把數據加密再進行上下載，達到瞞天過海效果。互聯網供應商Router只能處理數據傳輸，卻無法得知用家瀏覽的數據內容，做到安全私密上網，而又不影響網速。因為根本沒有「繞道」而行。但講到底它始終不是VPN，如果因個人原因而要IP徹底隱形，還是建議用回傳統VPN。

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