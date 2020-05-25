Facebook永遠WFH？朱克伯格：在家工作的員工未來5至10年將達半數

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Facebook一半員工未來Work from home】新冠肺炎改變了不少企業的營運模式。朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，Facebook 即日起將陸續開放公司遙距工作職位，今年內開始接受現有員工申請長期遙距在家工作，預計5到10年內一半員工將為遙距工作職位。成為計Twitter後，另一間揚要全面推動Home office的社交媒體網絡企業。

因應新冠肺炎（COVID-19）瘟疫持續，多個地區實施程度不一的封城、居家隔離以、社交隔離措施以作防疫遏止傳播。美國不少公司亦安排員工遙距在家工作，已逾數個月。

Facebook早前舉行內部調查，結果顯示有40%員工對遙距辦公表示「非常感興趣」及「感興趣」；有60%員工則希望公司彈性處理，准許員工部份日子遙距在家工作、部份日子回辦公室。（資料圖片）

當中充包括亞馬遜 Amazon、Google、微軟 Microsoft、蘋果 Apple等科技巨企，只是規模和時期有異。Twitter早前更宣布員工可自願永久在家工作。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+7
+6
+5

必睇相關文章：Twitter 宣布員工可永久在家工作：「過去數月證明此模式可行」

Facebook於全球擁有70間辦公室、超過48,000名員工，規模巨大；目前有將近95%的員工仍然留家工作。該公司計劃7月6日開始重新開放辦公室，目標安排25%員工優先返公司上班，不過必須戴口罩和量體溫。Facebook在瘟疫期間同樣積極推行遙距工作，準備將此模式變成常態。瘟疫影響下，Zoom、Google Meet、Microsoft Teams等視像會議線上服務大行其道，加上盛行已久的VPN，對某些工種如部份文職、網絡管理員、數據科學家或程式編寫員而言，足不出戶留家辦公是可行。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前開直播（手機用戶接此瀏覽）說明Facebook對遙距工作的決策，除現有員工的遙距工作安排將成為新常態，打算未來聘請更多專門遙距辦事的職位：

朱克伯格在直播中提到，遙距工作解除了地域限制，讓Facebook得以招攬和保留更多人才，不少人離職或拒絕職位的原因是搬屋和長途通勤的困難。畢竟Facebook位於加州門洛帕克（Menlo Park）的總部頗為偏僻。Facebook內部調查顯示有四成員工表示對遙距辦公「非常感興趣」及「感興趣」；有六成員工則希望靈活彈性處理，准許員工部份日子遙距在家工作、部份日子返Office。

Facebook CEO朱克伯格要求員工於2021年元旦前通知公司其在家工作的位置會否改變 。惟員工薪金或根據新地點調整。（資料圖片）

朱克伯格強調，Facebook永久遙距職位現正規劃，建立可評量的標準後才進行。他也要求員工於2021年元旦前通知公司其在家工作的位置會否改變。實際上直到近年Facebook仍向新員工發放高達15,000美元的獎金，鼓勵他們住在距離辦公室10哩的範圍內。若員工自由選擇改變目前工作位置，其薪酬可能會根據新地點調整。換言之如果居於價格較平宜的地區遙距工作，員工或會「減人工」。

朱克伯格另接受外媒The Verge訪問表示自己近期嘗試以VR工具召開管理層會議，他預料未來5至10年左右的時間內，Facebook半數員工遙距辦公。

資料來源：The Verge（12）、Inside

Facebook近日推出Messenger Rooms視像會議通話功能，可支援最多50人同時連線。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+4
+3
+2

必睇相關文章：Facebook 50人視像會議服務全面開通！香港用家卻有限制要注意?

WhatsApp、Facebook、IG可望跨平台視像會議？關鍵在這App

替代 Zoom？Facebook 推Messenger Rooms功能支援 50 人同時連線

Twitter 宣布員工可永久在家工作：「過去數月證明此模式可行」
【新冠肺炎】全球科技公司鼓勵在家工作　只有Apple要人復工？
Facebook 50人視像會議服務全面開通！香港用家卻有限制要注意?
WhatsApp、Facebook、IG可望跨平台視像會議？關鍵在這App
替代 Zoom？Facebook 推Messenger Rooms功能支援 50 人同時連線
iPhone Siri 捷徑　將多張相片變成 GIF 動畫教學
日本醫院、網民力撐HK Mask　旺角展出創意設計　兼售特別版口罩
Google 推出 Action Blocks 自製按鍵工具 多重步驟一鍵完成
華為Honor X10評測：兩千價位機型擁旗艦級科技　升降全面屏吸引
RingFit只售589元！豐澤抽籤5.24截止　登記教學+2大須知免DQ
Samsung Galaxy Note 20、Fold 2傳同步登場　8月線上發布會公開
【VPN@港版國安法】VPN並非絕對安全　專家9大Tips　做漏隨時中招
【BNO 續領．居英權】新系統10分鐘申請教學　解釋副簽﹑報失步驟
《Area F2》手遊即日關伺服器 Ubisoft間接控告Apple、Google收效
【VPN＠港版國安法】全球101個VPN近3成屬中國公司　名單一文看清
VPN推介持續更新｜港版國安法將至？2020年付費、免費VPN服務簡介
Apple Google 合作推出接觸確診者通知　支援型號香港幾時有？
Sony WH-CH710N 無線降噪藍牙耳筒35小時連播　在家工作隔音實用
Apple Glass蘋果AR智能眼鏡傳明年3月發表 定價曝光
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。