Facebook永遠WFH？朱克伯格：在家工作的員工未來5至10年將達半數

【Facebook一半員工未來Work from home】新冠肺炎改變了不少企業的營運模式。朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，Facebook 即日起將陸續開放公司遙距工作職位，今年內開始接受現有員工申請長期遙距在家工作，預計5到10年內一半員工將為遙距工作職位。成為計Twitter後，另一間揚要全面推動Home office的社交媒體網絡企業。

因應新冠肺炎（COVID-19）瘟疫持續，多個地區實施程度不一的封城、居家隔離以、社交隔離措施以作防疫遏止傳播。美國不少公司亦安排員工遙距在家工作，已逾數個月。

Facebook早前舉行內部調查，結果顯示有40%員工對遙距辦公表示「非常感興趣」及「感興趣」；有60%員工則希望公司彈性處理，准許員工部份日子遙距在家工作、部份日子回辦公室。（資料圖片）

當中充包括亞馬遜 Amazon、Google、微軟 Microsoft、蘋果 Apple等科技巨企，只是規模和時期有異。Twitter早前更宣布員工可自願永久在家工作。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Facebook於全球擁有70間辦公室、超過48,000名員工，規模巨大；目前有將近95%的員工仍然留家工作。該公司計劃7月6日開始重新開放辦公室，目標安排25%員工優先返公司上班，不過必須戴口罩和量體溫。Facebook在瘟疫期間同樣積極推行遙距工作，準備將此模式變成常態。瘟疫影響下，Zoom、Google Meet、Microsoft Teams等視像會議線上服務大行其道，加上盛行已久的VPN，對某些工種如部份文職、網絡管理員、數據科學家或程式編寫員而言，足不出戶留家辦公是可行。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前開直播（手機用戶接此瀏覽）說明Facebook對遙距工作的決策，除現有員工的遙距工作安排將成為新常態，打算未來聘請更多專門遙距辦事的職位：

朱克伯格在直播中提到，遙距工作解除了地域限制，讓Facebook得以招攬和保留更多人才，不少人離職或拒絕職位的原因是搬屋和長途通勤的困難。畢竟Facebook位於加州門洛帕克（Menlo Park）的總部頗為偏僻。Facebook內部調查顯示有四成員工表示對遙距辦公「非常感興趣」及「感興趣」；有六成員工則希望靈活彈性處理，准許員工部份日子遙距在家工作、部份日子返Office。

Facebook CEO朱克伯格要求員工於2021年元旦前通知公司其在家工作的位置會否改變 。惟員工薪金或根據新地點調整。（資料圖片）

朱克伯格強調，Facebook永久遙距職位現正規劃，建立可評量的標準後才進行。他也要求員工於2021年元旦前通知公司其在家工作的位置會否改變。實際上直到近年Facebook仍向新員工發放高達15,000美元的獎金，鼓勵他們住在距離辦公室10哩的範圍內。若員工自由選擇改變目前工作位置，其薪酬可能會根據新地點調整。換言之如果居於價格較平宜的地區遙距工作，員工或會「減人工」。

朱克伯格另接受外媒The Verge訪問表示自己近期嘗試以VR工具召開管理層會議，他預料未來5至10年左右的時間內，Facebook半數員工遙距辦公。

資料來源：The Verge（1／2）、Inside

Facebook近日推出Messenger Rooms視像會議通話功能，可支援最多50人同時連線。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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