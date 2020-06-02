動物之森｜日玩家無法連線邀友登島變獨家村！求助官方居然咁答？

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】Nintendo Swtich《動森》最大樂趣之一就是可以飛去其他玩家的島嶼拜訪參觀、遊山玩水、賣生果兼「摸嘢」（增加遊戲物品清單紀錄），相反亦能邀請他人來自己的島嶼遊玩。如此網絡連線功能就是為何大家都不會購買盜版的主要原因。但日本有位玩家雖然能夠透過網絡通訊到訪他人島嶼，卻無法邀請別人來訪。困惑苦惱下她決定去信任天堂求助，豈料官方居然咁回覆...

最近有位《動物之林》玩家「まどか@あつ森」（Twitter@mado_chamaru）表示她的遊戲出現原因不明的連線問題：她可以去其他玩家的島嶼遊玩，卻完全沒有人可以到訪她的島（點擊放大圖片細睇詳情）：

《動物之森》玩家まどか@あつ森表示她可以去其他玩家的島嶼遊玩，卻完全沒有人可以到訪她的島。（Twitter擷圖）

やばい

あつ森の通信ができない

他の人の島には行けるけど私の島には誰も来れないみたい😭😭

ニンテンドーから返信も来たけど無理

改善しないよぉ😭😭

みんな飛行場までは来れてそこから先が無理 — まどか@あつ森 (@mado_chamaru) May 16, 2020

まどか@あつ森將此連線問題回報任天堂官方，近日終於得到回覆，別人無法登島原因卻令她哭笑不得！（點擊放大圖片細睇詳情）：

正是由於種了海量的花，其他玩家一到訪她的島便出現連線錯誤問題。まどか@あつ森一口氣移除400朵花後，連線終於回復正常。點都好，如果你都是「花王」、都遇到類似問題，不妨跟從她的做法。

まどか@あつ森幾乎將個島剷平來種花，當中有大量異色花。即使移除400朵花，她的島仍是一個浩瀚非常的花海（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：Twitter@mado_chamaru