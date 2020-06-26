抖音TikTok擅自讀取用戶剪貼板　iOS 14保安揭密！官方又點回應

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iOS 14讓用家更細微地控制每個App可以訪問的數據資料。當一些App正在利用用家的剪貼板時，會有新的警告字樣提醒用家注意。此新功能因而揭露某些人氣App如抖音（TikTok）在用家不知情下暗中瀏覽和使用剪貼板。

根據iOS 14 Beta發布後網上的幾份用後報告指出，抖音（TikTok）是不斷讀取用家剪貼板的應用程式之一。當抖音啟用時，新的警告字樣便顯示於螢幕上，令Beta用家煩惱之餘，他們亦擔心抖音未經許可便複製個人資料。

用家示範iOS 14提醒抖音重貼剪貼板行為（點擊放大圖片細睇）：

+4
+3
+2

抖音回應《每日電訊報》（Telegraph），抖音具有自定義系統識別垃圾郵件，正是此功能觸發了iOS 14的剪貼板讀取警示，已向App Store提交更新版本，刪除反垃圾郵件功能以消除混淆。抖音又強調致力保護用家私隱和App運作方式的透明度。

《每日電訊報》亦列出了另一些會不斷檢查iOS剪貼板的Apps，包括AccuWeather、Overstock、AliExpress、Call of Duty Mobile、Patreon和Google News。這些應用​​程式會讀取用家從其他應用程式複製的內容，真正原因未明。

資料來源：Telegraph

iPhone 12 或推出高 Hz 螢幕？用家更新 iOS 14 發現有趣伏線
iOS 14 iPadOS 14 全部支援機種　五年前 iPhone 神機原來仲升到
iOS 14 隱藏功能：「背面輕點」敲機背兩下快速截圖﹑播歌單
iOS 14 測試版評測：即時翻譯方便、Widgets設限不及Android靈活
iOS 14 Beta 問題整合　當機、發燙耗電、App用唔到等
WWDC 2020︱iOS 14 介面大更新 App Library與 Android 有點似？
WWDC 2020 影片圖文現場直播　新版iMac、 iOS 14 、Glass 現身？
WWDC 2020傳聞整合 iOS 14 + iMac ARM 版 + Apple Glass 登場
iOS 14或支援iPhone通話錄音！電話錄音如未經同意將有法律風險？
iOS 14代碼洩有趣新AR商務程式 Find My App整合增強實境尋失物？
九巴抽獎每周送月票！參加條件、登記教學一文看清（附登記連結）
屈臣氏WatsMask口罩升級level 3！優先預訂教學　4大須知免撲空
食炸雞、超市購物有著數　慳105蚊WeChat Pay HK電子優惠券教你拎
Sony 推出 PlayStation 4 搵 Bug 計劃　用獎金吸引玩家回報漏洞
動物森友會 | 動物之森 香港玩家自製中學校服 真光拔萃JK回憶
《Pokemon GO》伯伯進化 64 部手機捉精靈　ASUS贊助做小精靈大師
Pokemon Unite｜GF與騰訊合作推新作　似足《王者榮耀》5打5混戰
Apple AirTags 靜靜雞推出？Find My 功能支援第三方產品搜尋追蹤
華為 nova 7 系列＄2688 起供港 中階 5G 機又多一個選擇
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。