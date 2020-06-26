iOS 14讓用家更細微地控制每個App可以訪問的數據資料。當一些App正在利用用家的剪貼板時，會有新的警告字樣提醒用家注意。此新功能因而揭露某些人氣App如抖音（TikTok）在用家不知情下暗中瀏覽和使用剪貼板。

根據iOS 14 Beta發布後網上的幾份用後報告指出，抖音（TikTok）是不斷讀取用家剪貼板的應用程式之一。當抖音啟用時，新的警告字樣便顯示於螢幕上，令Beta用家煩惱之餘，他們亦擔心抖音未經許可便複製個人資料。

用家示範iOS 14提醒抖音重貼剪貼板行為（點擊放大圖片細睇）：

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Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a "bug" pic.twitter.com/MHv10PmzZS — Maxel (@MaxelAmador) June 25, 2020

抖音回應《每日電訊報》（Telegraph），抖音具有自定義系統識別垃圾郵件，正是此功能觸發了iOS 14的剪貼板讀取警示，已向App Store提交更新版本，刪除反垃圾郵件功能以消除混淆。抖音又強調致力保護用家私隱和App運作方式的透明度。

《每日電訊報》亦列出了另一些會不斷檢查iOS剪貼板的Apps，包括AccuWeather、Overstock、AliExpress、Call of Duty Mobile、Patreon和Google News。這些應用​​程式會讀取用家從其他應用程式複製的內容，真正原因未明。

資料來源：Telegraph