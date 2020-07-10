【Samsung手機明年不再送充電器？】早前著名分析師郭明錤預測下半年推出的iPhone 12將會取消附贈充電器及耳機。話口未完，Samsung三星亦傳出明年起推出的部份新手機不會再附贈充電器。

Samsung三星部份手機明年起可能取消隨機附送充電器之消息，來自韓國網媒ETnews。該報導稱，Samsung有此決定是因為很多人已經擁有充電器。停止附贈有助減輕手機生產成本。

Samsung跟Apple一樣，正計劃取消手機隨機附送火牛充電器，因為充電器已經很「普及」，已經不需要再附送。Samsung此舉旨在減輕智能手機的生產成本。

早前分析師郭明錤預測，Apple正計劃停止在未來的新iPhone隨機提供火牛和EarPods耳機，只保留充電線。Apple還可能逐步淘汰本來隨iPhone附送的5W和18W充電器，將單獨售賣全新20W快速充電器。重溫相關報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 16 + 15 + 14

必睇相關文章：iPhone 12 或取消附贈充電器、耳機？郭明錤：20W 充電器要另購

由於iPhone 12系列有可能是Apple首部5G手機，配備了昂貴的5G硬件。取消附送火牛和耳機有助減輕成本負擔。少了兩件配件，也節省了包裝有益環保。本周一張iPhone 12包裝盒圖片流出，可見設計更薄，只用來容納充電線和‌iPhone‌：

受歡迎的iPhone 3D概念YouTube頻道ConceptsiPhone的Ran Avni分享了「可靠來源」的新渲染圖，據稱這是‌iPhone 12‌的盒子插入物。（Ran Avni）

ETnews分析認為，Samsung取消提供充電器並非最終決定，但值得注意的是消費者如何回應製造商如此舉動。如果不再附送火牛，但又沒有給予其他獎勵或好處，則可能引發消費者投訴，並可能導致少人買新手機。Samsung是年產約4億部的全球最大手機生產商，如不再提供火牛，難免影響充電器生產商。韓國目前有3間公司為Samsung提供充電器，他們或需要尋找新購買者或直接向消費者推銷。

資料來源：ETnews、The Verge、MacRumors

Samsung 年尾旗艦Galaxy Note系列即將迎來新作。最新預告片中除了帶來Unpacked 發布會日期，也間接確認了傳聞中的Galaxy Note 20機身細節。重溫相關報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 7 + 6 + 5

必睇相關文章：Samsung Note 20 發布會日期確定！還有這部 5G 強機靜待登場？

Samsung 意外上載 Galaxy Note 20 官圖 全新銅色走高貴路線？

Galaxy S20+早前更在香港推出了與韓國偶像炸彈少年團聯乘的 BTS Edition。重溫相關報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 8 + 7 + 6

必睇相關文章：BTS特別版開箱！Samsung Galaxy S20+／Buds紫色心形設計超搶眼

▼▼▼▼▼ 現行香港有售 5G 手機機種一覽 ▼▼▼▼▼