藍井艾露(エイル)演唱會2025香港｜ticketflap搶票｜座位表+連結

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港｜ticketflap搶票攻略、附座位表+連結｜藍井艾露（エイル）即將來港演唱會，定於6月28日於PORTAL舉辦。而3月27日將會正式公開發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



藍井エイル 相隔差不多10年再次返來香港！她將在6月28日舉行Eir Aoi 「BLUE FLAiR」 LIVE in Hong Kong ！定於6月28日（六）於PORTAL舉辦。如果想親身感受各藍井エイル震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

【Eir Aoi 「BLUE FLAiR」 LIVE in Hong Kong】

日期：2025年6月28日（星期六）

時間：19:00 開場 / 20:00 開演

地點：PORTAL

票價：$680(普通) / $980(VIP)

VIP套票內容：

- 優先入場

- 藍井エイル簽名海報(於離場時派發，部份為親筆簽名)

- 紀念PASS及頸繩

售票時間： 3月27日 12:00pm起

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港 直購連結：連結1

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「【Eir Aoi 「BLUE FLAiR」 LIVE in Hong Kong】」座位表及門券價錢為價格為$680(普通) / $980(VIP)

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港 演出日期

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港演出日期為6月28日（六），只演1場。

藍井艾露(エイル)演唱會2025香港 公開發售資訊

早前公佈了藍井艾露(エイル)演唱會2025香港 公開發售時間，將是3月27日中午12時於ticketflap開售。

👇藍井艾露(エイル)演唱會2025香港座位表👇

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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藍井艾露(エイル)演唱會2025香港｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入購票網站，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時12時讓用家選擇進入購買【Eir Aoi 「BLUE FLAiR」 LIVE in Hong Kong】，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。