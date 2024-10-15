大阪機票買前10件事　幾月買最平？航班選幾點？附機場交通指南

大阪機票｜想去大阪旅遊，除了要留意景點行程，在買機票錢更要留意價格、交通、航班時間等資訊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10件預訂大阪機票前必知事項，包括買平機票的時間、淡旺季、出市區的交通方法等，即看內文！



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大阪機票買前必知【1】甚麼時候買大阪機票最便宜？

想買到便宜的大阪機票首先要留意淡旺季，一般而言在淡季飛往大阪，提前一個月至三個月預訂機票亦會較便宜，但如果打算在旺季或紅日出發，建議提前半年開始查看及預訂機票，能夠節省更多費用！

有研究亦指出在午夜或清晨時段的機票價格會相對便宜，尤其是星期二！另外，選擇星期一或星期二出發，價格亦會比星期五、星期六平。

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大阪機票買前必知【2】應該選擇幾點航班？

日本全國都屬於相同時區，比香港快一小時，從香港飛往大阪機程則約3.5小時。如果想把握時間食買玩，可以搭乘早上8時左右的班機，大約在日本時間下午12時半左右便可抵達大阪，仍然有大半日時間可以shopping及觀光！

從香港出發前往關西國際機場大約需要3.5小時。

如果不打算安排太緊湊的行程，建議可以選擇搭乘上午11時半左右的班機，大約在下午4時便可抵達大阪，吃個晚飯便可以回酒店休息！

大阪機票買前必知【3】關西國際機場與大阪機場有何分別？

關西國際機場是24小時運作不受宵禁限制的國際機場，位於泉州，距離大阪市區大約1小時車程。香港國際機場全日大約有31班航班飛往關西國際機場，包括國泰航空、香港快運、樂桃航空、日本航空等航空公司。

關西國際機場（圖片來源：大阪觀光局）

除了關西國際機場外，大阪亦有另一座「大阪國際機場（伊丹機場）」，提供日本國內航班起降，包括日本航空、ANA全日空、天草航空及伊別克斯航空。如果打算在旅程中去多於一個地方就可以去大阪國際機場搭乘國內航班。

大阪機票買前必知【4】大阪旅遊淡旺季

大阪的旅遊旺季通常是在春季和秋季，大阪春季的3月底到4月初可以賞櫻；秋季的10月中旬至12月上旬則是最佳賞楓期，至於冬季的12月至2月及夏季的7月至8月亦是熱門的旅遊月份。如果想避開旺季，可以選擇2月下旬、5月中至6月下旬以及9月初，機票亦較其他月份便宜！

大阪機票買前必知【5】如何從機場出大阪市區？

從關西機場出大阪市區有多種方法，可以搭乘南海電氣鐵道、JR或關西空港機場巴士。如果想快的話，搭乘JR會是最快的交通工具！搭乘JR特急HARUKA平均35及50分鐘便能抵達天王寺及新大阪。特急車票¥1,300（約HK$67）起，建議可以在網上事先預訂，就可以省卻排隊買飛的時間！

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大阪機票買前必知【6】如何從機場交通去京都？

從關西機場去京都可以搭乘JR西日本 HARUKA，車票票價¥2,200（約HK$114），前往京都車程約需75分鐘。另外亦可以搭乘利木津巴士前往京都站，車票價錢由¥2,800（港幣約$145）起。利木津巴士亦會停泊日本環球影城、大阪站、難波站、奈良等地方，非常方便！

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大阪機票買前必知【7】大阪交通卡

「ICOCA」是關西自由行必帶的交通卡，類似香港的八達通，在日本乘搭JR、Metro（地下鐵）、西武等各種鐵路以及巴士等公共交通工具，或是在便利店等地方購物時都能使用。

大阪交通卡為「ICOCA」（圖片來源：Klook）

除了實體卡外，「ICOCA」亦支援電子版IC卡，可在Apple Pay及Android應用程式中使用。如果想方便一點可以在Apple錢包建立「ICOCA」卡，透過Apple Pay直接儲值，落機就可以直接去搭車！

大阪機票買前必知【8】機場入境審查

雖然港人前往東京旅遊無須申請簽證，但仍然需要填寫入境審查入境審查表。飛往大阪的話可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要花時間再「填紙仔」！

根據日本當局的建議，大家應該於出發前兩星期開始填寫Visit Japan Web的表格，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

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大阪機票買前必知【9】關西機場必逛的免稅店？

關西國際機場目前仍然在逐步翻新中，而部分區域已經完成翻新。關西機場第1客運大樓「國際線出境區」中央區域後增加了17間免稅店，更新增了9個首次在日本的國際機場進駐的品牌！

關西機場免稅店列表

當中必逛的免稅店包括綜合免稅店「KIX DUTY FREE」、日本品牌手錶及家電「Japan Tech」、BANDAI模型和動漫周邊「Anime hunt」以及名牌店「Louis Vuitton」，免稅後的價格超吸引！

大阪機票買前必知【10】大阪有哪些必去新景點？

大阪有不少新景點，如Mario粉絲必去的環球影城超級任天堂世界，扭蛋控天堂「扭蛋之森」；還有於大阪舉行的2025年世界博覽會，亦將有高約17公尺的1:1高達首次於關西地區展出，記得臨走前到LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真，或關西最大無印良品店掃貨！

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