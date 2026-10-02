福岡新酒店13間推介｜新開幕／空中泳池／瀑布溫泉／人均$154起

福岡新酒店推介2026！福岡是繼大阪及東京外，最熱門的日本旅遊城市，食玩買都能一次滿足！《香港01》頻道「好食玩飛」整合福岡新酒店，除了是新開幕外，更設有空中泳池、瀑布溫泉等奢華設施，人均只需$154起！



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福岡新酒店推介【1】福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）在2025年開幕，酒店跟天神站5號出口相連，有專用升降機可以直達酒店19樓大堂，出入非常方便！酒店旁邊就是PARCO，即使落雨都可以逛地下街、這場，無論是購物、飲食都非常就腳！如果逛累了，就可以回到酒店LOUNGE休息，每天下午2時起酒店住客可以免費享用酒店提供飲品、小食。難怪開業一年便火速登上Trip.com「福岡精選4星級酒店」第6名！

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）

房價：人均HK$511.5起（禁煙標準雙人房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神2丁目8-49

交通：福岡天神站5號出口

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福岡新酒店推介【2】福岡一號酒店（ONE FUKUOKA HOTEL）

福岡一號酒店（ONE FUKUOKA HOTEL）是2025年開幕的五星級酒店，更榮登Trip.com「福岡豪華酒店」第1名！酒店位於福岡中心的新地標「福岡一號大樓」，並且在大樓頂層，抬頭可以看到福岡天空，低頭就俯瞰博多灣景色，而酒店設施亦多樣化，不單有圖書館休息室，還有桑拿浴等等。而最令住客欣賞的是從福岡機場出發到酒店只需要11分鐘！而且大樓與地鐵「天神」站相連，交通非常便利！

福岡一號酒店（ONE FUKUOKA HOTEL）

房價：人均HK$331起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市中央區天神1-11-1 福岡一號大樓18-19樓

交通：福岡天神站步行3分鐘

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福岡新酒店推介【3】福岡王子酒店百道濱（Fukuoka Prince Hotel Momochihama）

福岡王子酒店百道濱（Fukuoka Prince Hotel Momochihama）在2026年新開幕，位於博多灣畔，擁有229間客房全室海景，可以看到博多灣、玄界灘，以及福岡市景色，部份酒店房更可以看到福岡塔。不過這間酒店距離公共交通工具較遠，特別適合自駕遊的旅客，附近有福岡巨蛋、大型購物中心Mark Is Fukuoka Momochi。

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福岡王子酒店百道濱（Fukuoka Prince Hotel Momochihama）

房價：人均HK$296.5起（高級雙床房）

地址：福岡縣福岡市早良區百道濱二丁目3番23號

交通：地鐵站藤崎地鐵站步行需時約23分鐘

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福岡新酒店推介【4】博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）

博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）開業於2024年，位於福岡博多區，距離博多運河城和博多港不到5分鐘車程。酒店配備19間客房，提供備有冰箱和煮食爐的廚房、乾濕分離浴室及浴缸、戶外平台，房內亦附有微波爐、洗衣機等設施。

博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）

房價：人均HK$193起（標準雙床房）

地址：福岡市博多區美野島3-17-20

交通：博多站車程5分鐘

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福岡新酒店推介【5】福岡海景度假別墅 Lemon villa（Lemon villa）

福岡海景度假別墅 Lemon villa（Lemon villa）於2024年正式開業，是一家可容納多達8人入住的單棟式別墅。別墅內有4間睡房、廚房、起居室、附設浴缸的浴室、海景露台等，廚房設備齊全且附冰箱、廚具及餐具，非常方便！

福岡海景度假別墅 Lemon villa（Lemon villa）

房價：人均HK$390起（特色度假別墅；8人入住）

地址：福岡市西區生の松原3−35−8

交通：JR今宿站車程7分鐘

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福岡新酒店推介【6】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）於2023年6月開幕。酒店的每間房均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色！假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫，超級打卡able！

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

房價：人均HK$1,971起（客房）

地址：福岡市中央區大名2-6-50

交通：地鐵天神站步行約5分鐘

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福岡新酒店推介【7】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）於2023年開幕。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

房價：人均HK$440起（標準雙人間）

地址：福岡市博多區中洲5-6-20

交通：中洲川端站步行2分鐘

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福岡新酒店推介【8】西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）於2023年開幕，距離祇園櫛田神社前只需步行1分鐘，步行10分鐘內可抵達博多運河城、櫛田神社等熱門景點。酒店設有客房及公寓房型，房間空間寬敞且乾淨衛生，公寓式房間設有洗衣機及小廚房。酒店附設露天茶座及大浴場，泡完澡更有免費雪條任食！

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

房價：人均HK$331起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6-30

交通：祇園櫛田神社前站步行1分鐘

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福岡新酒店推介【9】昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）

昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）於2023年開幕，鄰近博多站，周邊生活機能完善。酒店客房採用古典風格，設計簡約舒適，配備乾濕分離浴室、藍芽喇叭、電視等，洗手台設置在浴室外，部分房型亦配備浴缸，最大的房型可容納3人入住。酒店亦提供餐廳及洗衣房等設施，非常方便！

昆特薩酒店福岡博多-放鬆與睡眠（QuintessaHotel FukuokaHakata Relax&Sleep）

房價：人均HK$154起（標準雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區博多車站東2-9-29

交通：博多站步行8分鐘

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福岡新酒店推介【10】七×七系島酒店（Seven X Seven Itoshima）

七×七系島酒店（Seven X Seven Itoshima）位於福岡縣福岡市西端的系島半島與二見浦度假勝地，於2024年6月才正式開幕。酒店47間客房均為海景房，配備露台、乾濕分離浴室、浴缸等，家電與備品也極具質感，部分房型更設有洗衣機、小廚房、按摩浴缸、巨型升降式螢幕等，而且光床頭附近就有多達7組電源插座，非常方便！

七×七系島酒店（Seven X Seven Itoshima）

房價：人均HK$688起（西翼普通樓層標準，雙床，帶浴室，海景）

地址：福岡市西區西浦266番地

交通：JR波多江站車程21分鐘

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福岡新酒店推介【11】福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）在2024年翻新後重開，位處玄界灘旁邊。酒店擁有290間客房，分為日式及日式混西式房型，配備私人浴室及浴缸。酒店配備溫泉、公共浴池、Spa、室外泳池、餐廳、穿梭巴士服務等設施及服務，亦為小童提供兒童餐。

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）

房價：人均HK$226起（和室）

地址：福岡縣宗像市田野1303

交通：JR教育大前站車程15分鐘

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福岡新酒店推介【12】博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）位於福岡博多區，開業於2015年，並於2024年進行翻新後重開。酒店擁有多達438間客房，房間以現代日系風格設計，空間不算大但設備齊全，最大的房型可容納5人入住。酒店亦附設餐廳、洗衣房、自動售賣機等設施。

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

房價：人均HK$263起（雙人房）

地址：福岡市博多區博多站中央街4-4

交通：博多站步行4分鐘

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福岡新酒店推介【13】皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）於2023年翻新後重開，酒店坐落在中央區，距離櫛田神社前站大約8分鐘步程，鄰近博多運河城、天神地下街等景點，地理位置優越！酒店擁有77間客房，均配備乾濕分離浴室及浴缸、梳化、電視等設施，部分房型設有陽台。酒店亦附設酒吧及餐廳，氣氛、環境及餐點都超適合打卡！

皇宮酒店（Hotel Il Palazzo）

房價：人均HK$414起（高級大床房；包早餐）

地址：福岡市中央區春吉3-13-1

交通：櫛田神社前站步行8分鐘

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