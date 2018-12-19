【北海道】用JR Pass點玩最順？3-7日行程建議　函館札幌玩到旭川

想要到北海道自由行但不自駕的話，該如何解決交通問題呢？大多數人來到北海道是以JR移動。這篇北海道JR Pass（北海道鐵路周遊券）攻略就是要教大家如何利用周遊券省錢玩北海道，以及使用周遊券可以到達哪些北海道景點。在煩惱行程路線安排的你，一定要把這篇北海道JR Pass攻略存起來喔！

使用北海道JR Pass怎麼玩最順？

在買北海道JR Pass之前，大家一定最好奇該怎麼使用、怎麼安排路線最順？現在就讓小編告訴你該怎麼玩最順吧！

北海道不動腦經典路線（3日券）：札幌、小樽、函館、旭川 北海道慢活經典路線（4日券）：札幌2天、小樽、函館2天、旭川 北海道療癒美景路線（5日券）：札幌、小樽、函館、旭川、美瑛、富良野 北海道放鬆充電路線（7日券）：札幌、小樽、函館、旭川、美瑛、富良野、知床

小編提醒：因為4日券可以不連續使用，所以可以在各區域多待上幾天喔！

札幌JR站（Welcome to Sapporo＠Facebook）

【札幌】

＃1 北海道神宮

說到北海道的神社，就絕不能錯過北海道神宮！位於札幌市區附近的北海道神宮，交通便利，環境也十分清幽。另外，當地的鬆弛熊繪馬以及Kitty御守更是吸引許多Sanrio迷前往。

地址：北海道札幌市中央區宮丘474 交通：地鐵東西線圓山公園站步行約15分鐘即可抵達 開放時間：7:00 – 16:00（開放時間不固定，以官網為主）

▼▼▼按下圖看看北海道必去的神社－環境清幽的北海道神宮：

＃2 白之戀人公園

每到日本必買的「白之戀人」巧克力餅乾就是北海道最知名的土產之一，而它的工廠就位在札幌喔！白之戀人公園不只可以參觀工廠，還可以製作屬於自己的「白之戀人」，館內也有會講中文和英文的工作人員，所以溝通完全不是問題，可以盡情地參與在其中。

地址：札幌市西區宮之澤2條2丁目 交通：地下鐵東西線宮之澤站下車 營業時間： 9:00 – 18:00（最終入場時間為17:00） 9:00 – 19:00（皮卡迪利商店、拉博糖果店） 門票：600日圓（高中生以上）200日元（國中生以下）免費（3歲以下）

▼▼▼按下圖看看充滿夢幻童話世界感的白之戀人公園：

+ 7 + 6 + 5

#3 羊之丘展望台

羊之丘觀景台可以一覽整個札幌街景和寬廣的石狩平原，銀色的札幌巨蛋也能看得到，還可以看見可愛的羊咩咩悠閒自在地吃草。最重要的是，一定要在北海道開創之父克拉克博士的雕像前擺出相同姿勢拍張照，同時大喊「少年們，要胸懷大志！」的名言啊～羊之丘觀景台園區內還有札幌雪祭資料館以及熱門的結婚聖地札幌布萊帕奇教堂可以參觀。

地址：北海道札幌市豐平區羊之丘1番地 交通：地下鐵東豐線福住站，轉搭巴士「福84·羊之丘線」至終點站羊之丘展望台下車。 營業時間： 8：30 – 18：00（5、6月） 8：30 – 19：00（7、8月） 8：30 – 18：00（9月） 9：00 – 17：00（10月至4月） 門票：520日元（大人）300日元（中小學生）學齡前兒童免費

▼▼▼按下圖看看佇立著克拉克博士銅像的人氣眺望景點 －羊之丘展望台：

+ 6 + 5 + 4

【小樽】

＃1 小樽運河

北海道的名信片知名場景——小樽運河，不但是北海道的重要觀光景點之一，更是支撐起了北海道海運的歷史命脈，如今運河本身的作用已經結束，現在改造成散步路線與街景。日落之後，小樽運河也會點上煤氣燈，照亮運河與石造倉庫，如果是冬天來配上雪景更是浪漫。

如果有時間也能順道去小樽運河Plaza，位在中央通盡頭，有販賣當地土產、手工藝製品等多種商品，更有提供免費的小樽旅遊資訊，這裡也離小樽運河遊船售票處非常近喔！有時間可以來逛逛買紀念品～

地址：5 Minatomachi, Otaru-shi, Hokkaidō 047-0007日本 交通： 1. 從札幌車站搭乘JR快車札幌～小樽～長萬部線至小樽車站，再徒步十分鐘即可到小樽運河中央橋 2. 搭乘中央巴士或JR北海道巴士至小樽車站，再徒步十分鐘即可到的小樽運河中央橋

▼▼▼按下圖看看被稱為「浪漫的象徵」的小樽運河不同時分的美態：

+ 3 + 2

【函館】

#1 函館山夜景

身為日本三大夜景的函館山，是每個旅者來函館非報到不可的景點之一！函館夜景特別在於函館剛好在地形上被津輕海峽與函館灣環繞，所以中間會形成一條狹長的形狀。當夜晚的燈光亮起，黑漆的海邊、漁火與道路燈光，形成強烈的明暗對比，也讓夜景的美麗程度再往上一個層級。

許多人都會想說等到夜晚再上函館山看夜景，但小編建議可以提早兩、三個小時前就先到函館山，因為可以一次看到三種景色，白天的函館山、傍晚時緩緩一盞盞亮起的燈光、以及燈火通明的夜景，而且愈到晚上人會愈多，所以小編會建議提早來佔位置。

▲小編提醒：北海道緯度高、函館山的風也不小，所以即使在夏天還是會建議帶件薄外套上山，才不會著涼喔～另外也可以先上官網看每天日落的時間喔！

地址：19-7 Motomachi, Hakodate-shi, Hokkaidō 040-0054日本 纜車營業時間： 4/25-10/15：首班車10:00、上行末班車21:50、下行末班車22:00（每15分鐘一班） 10/16-4/24：首班車10:00、上行末班車20:50、下行末班車21:00（每15分鐘一班） 纜車票價： 普通票成人1280日幣、普通票兒童640日幣（來回） 普通票成人780日幣、普通票兒童390日幣（單程） 交通： 1. JR函館車站前4號公車站牌搭乘函館山登山巴士，可直接抵達函館山纜車口（僅在晚上行駛） 2. 搭函館路面電車至「十字街站」（JR函館車站前就有路面電車），再徒步至函館山纜車站

▼▼▼函館山雖有日本三大夜景之一的美礐，然而其吸引之處絕不止於此，按下圖了解更多：

+ 2

#2 湯之川溫泉街

來到北海道的必做事項之一就是泡溫泉啦！身為北海道三大溫泉之一的湯之川溫泉，鄰近海邊再加上冬日的降雪，一邊泡湯一邊欣賞景色，可以將一整天的疲勞都洗滌，除了眾多的溫泉旅館和飯店之外，湯之川溫泉也有提供足湯的選擇，在湯之川溫泉電車站前就設有免費的足湯。

地址：函館市湯川町 交通：搭乘路面電車至「湯之川溫泉電車站」下車（從函館市區到湯之川約30分鐘。）

▼▼▼按下圖看看被稱為北海道三大溫泉之一的湯之川溫泉，溫泉裏頭還有你意想不到的驚喜：

+ 2

#3 金森紅磚倉庫群

如果你跟小編一樣熱愛日本雜貨，那就絕對要來金森紅磚倉庫！早期的紅磚倉庫是作為營業倉庫使用，開設船具、進口商品店等，使得周邊區域也變得熱鬧，而從明治時期所留下的港口倉庫，現今也改建成為雜貨店鋪、餐廳的形式，整齊劃一的紅色建築，加上冬日的白雪，紅白相間又工整的三角形屋頂，也變成了熱門的拍照景點！

紅磚倉庫可不只好拍而已，這裡還有金森洋物館、函館歷史廣場、店舖、餐廳等多樣化的選擇，如果想好好逛這區可能還得花上兩、三個小時～是個好拍、好買，又可以尋找美食的復古景點。

地址：日本〒040-0053 Hokkaidō, Hakodate-shi, Suehirochō, 14番12號 營業時間：09:30~19:00 交通： 1. 從JR函館站徒步約15鐘 2. 從JR函館前搭乘函館路面電車至「十字街站」下車，徒步約5分鐘

▼▼▼歐陸古典外觀的金森紅磚倉庫群，內裏是反差的時尚商場，按下看更多：

+ 4 + 3 + 2

#4 大沼國定公園

在函館除了歷史古蹟景點之外，戶外的大自然景點當然也不可少！大沼國定公園雖擁有廣闊的面積，但卻是北海道最小的國定公園，整座公園以三座湖（大沼、小沼、蓴菜沼）、一座山（駒之岳）組成。

夏天蓊鬱的景色、冬天的銀白世界，以及最為出名的秋季楓葉，除了美景之外，北海道最著名的牛奶、雪糕都可以在公園裡找到，大沼國定公園裡的特色美食——大沼牛肉、大沼糰子也十分推薦。如果是在夏天也可以考慮在沼湖中划獨木舟喔～

地址：1023-1 Ōnumachō, 七飯町 Nanae-chō, Kameda-gun, Hokkaidō 041-1354日本 交通： 1. 搭乘函館巴士（大沼公園經由鹿部）至大沼國定公園 2.搭乘JR北斗特急（札幌～東室蘭～函館線）至「大沼公園」下車

▼▼▼按下圖看看四季皆有特色的大沼國定公園：

+ 4 + 3 + 2

【旭川】

＃1 旭山動物園

不管是冬天還是夏天來旭山動物園都很適合！而且根據季節的不同，也會有一些季節限定的動物可以觀看，比如冬季能看見可愛的企鵝散步，夏季則是能夠看見山羌，紅毛猩猩和猴館也會從室內轉換成室外。

地址：日本〒078-8205 Hokkaido, Asahikawa, 東旭川町倉沼 營業時間： 夏季開園（4/29~10/15）09:30~17:15 夏季開園（10/16~11/03）09:30~16:30 冬季開園（11/11~04/08）10:30~15:30 夜間動物園（08/09~08/15）09:30~21:00 門票：成人票價820日幣、國中以下免費 交通：搭乘JR 特急動物園號（各個車廂會有不同的動物主題）至JR旭川站，搭乘公車（六號巴士站乘車）前往旭山動物園。

▼按下圖看看旭山動物園來自世界各地的「季節限定動物」：

+ 4 + 3 + 2

【美瑛、富良野】

＃1 富田農場

說到夏季來北海道，小編第一個想到的就是薰衣草田啦！千萬別以為北海道少了冬季的銀白世界就失去色彩，夏季的薰衣草田美得讓人想一去再去啊！而小編最為推薦的就是富田農場啦！富田農場不但規劃完善，就連花田也非常整齊劃一，主要分為七種花田：傳統薰衣草花田、森林彩色花田、彩色花田、花人之田、倖之花田、春之彩色花田、秋之彩色花田，春、夏、秋三個季節來，都可以看到不同的花卉喔～

地址：北海道空知郡中富良野町基線北15號 開放時間：08:30~17:00 交通： 1. 從旭川站前搭乘「富良野巴士 薰衣草號」至中富良野，約1小時25分（單程780日幣，詳情參閱官網） 2. 從富良野站前搭乘「富良野巴士 薰衣草號」至中富良野，約12分鐘（單程260日幣，詳情參閱官網） 3. 搭乘JR富良野線至「薰衣草花田車站」，到富田農場約步行7分鐘

▼▼▼按下圖看看富田農場的絕美花田：

+ 2

#2 青池

除了有薰衣草可看，青池也是美瑛富良野地區的一大看點，早年為了防止十勝岳火山泥流而興建河堤，其中一處的河堤形成了現今的青池，而因為水中礦物質的關係，也讓青池在陽光的作用下形成藍綠色的夢幻場景，而在這充滿水的人造池中，日本落葉松、白樺等樹木沉入水中，逐漸枯萎，形成水中的枯木景緻，加上陽光的反射作用，青池就會如同鏡子般閃耀。

青池不只春、夏兩個季節很美，冬天降雪時枯木上染上一層雪，會更有仙境之感，而且冬季還會有夜間點燈的活動，更加的神秘夢幻啊～

地址：北海道上川郡美瑛町白金 交通： 1. 從JR旭川站搭乘道北巴士39至「白金青い池」，約1小時20分（單程1090日幣） 2. 從JR美瑛站搭乘道北巴士39至「白金青い池」，約25分（單程540日幣）

▼▼▼按下圖看看四季景色皆美丶彷如仙境的青池：

+ 3 + 2

＃3 白鬚瀑布

在離青池不遠處有白金溫泉與白鬚瀑布，而白鬚瀑布是地下湧出的泉水所形成，水的顏色也透著一點點的淡藍色，一樣非常夢幻！而且白鬚瀑布離白金溫泉、青池都不遠，所以如果有多一點時間的人就可以考慮來這。

地址：日本〒071-0235 北海道 Kamikawa District, 美瑛町 字白金 交通：搭乘道北巴士39號至「白金溫泉站」下車

▼▼▼按下圖看看流着夢幻淡藍色泉水的白鬚瀑布：

+ 3 + 2

#4 知床半島

如果有多一點的時間，想要把北海道JR Pass用得透徹，小編也推薦可以前往較遠的知床半島。知床在日文裡有著大地的盡頭、無路可到達的含義，因此也有著「日本最後的秘境」之美稱，知名景點有知床五湖、雙美瀑布、Furepe瀑布（フレペの滝）等，小編真的很推薦來這裡欣賞大自然的美景。

如何到達知床半島：搭乘JR釧路～網走線至「知床斜里站」下車。 知床半島內的交通工具：如果是要到達各景點，通常都是會需要搭接駁車或是斜里巴士知床線才能到達。

▼▼▼按下圖看看有著「日本最後的秘境」之美稱的知床半島：

+ 2

【本文獲「KKday」授權轉載。】