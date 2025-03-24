深圳彭年萬麗酒店3大特色　平價5星級酒店／近東門／360°旋轉餐廳

撰文：陳映蓉
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深圳彭年萬麗酒店｜不少港人喜歡周末快閃深圳吃喝玩樂，更有許多平靚正的食肆及娛樂體驗！不過原來連酒店都有平靚正之選！深圳彭年萬麗酒店人均只需$333就可以入住，娛樂設施齊全、交通方便之餘更有餐飲優惠，CP值超高！即看內文了解！

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深圳彭年萬麗酒店特色【1】近東門步行街、向西村

深圳彭年萬麗酒店位於羅湖，毗鄰金光華購物廣場及向西村地鐵站，車程5分鐘內便可抵達羅湖口岸、東門老街、向西村西區步行街、以及多個藝術館和博物館，地理位置極佳，對港人來說更是方便！

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深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）（官方圖片）

深圳彭年萬麗酒店特色【2】平民價錢五星級享受

深圳彭年萬麗酒店是萬豪酒店集團旗下的五星級酒店。萬豪酒店集團旗下的酒店一向予人奢華、高級的感覺。深圳彭年萬麗酒店同樣以奢華的五星級酒店為定位，不過價錢就相當親民，人均每晚只需$666，更送餐飲折扣及迎新禮遇！

客房方面，酒店曾於2019年翻新，擁有397間房，房內設計以淺木色為主調，整體簡約大方，更配備半開放式浴室及浴缸。入住酒店更可免費享用24小時健身中心、天台室外泳池、免費私人停車場等設施，絕對是平民價錢高級享受！

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深圳彭年萬麗酒店特色【3】360°旋轉餐廳雲景軒

深圳彭年萬麗酒店內共有3家餐廳：燃餐廳、渡月橋日料餐廳及雲景軒旋轉餐廳，其中燃餐廳及雲景軒旋轉餐廳為自助餐廳、渡月橋日料餐廳則主打日式鐵板燒料理。

3間餐廳中以雲景軒旋轉餐廳最為特別，雲景軒旋轉餐廳位於酒店50樓，餐廳會以每2小時一圈的速度旋轉，每一秒都可以盡情在226米高空欣賞深圳360°不同的全景風貌！絕對要來打卡！

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