拉薩酒店8間推介｜2000呎客房/布達拉宮絕景/新開幕/人均$152起

拉薩酒店｜拉薩是大多數西藏旅客的第一站，全因當地是西藏的經濟、文化中心，同時是藏傳佛教聖地。當地亦不乏星級酒店，而且酒店更會提供製氧機供氧，為旅客舒緩高山反應帶來的不適。今次《香港01》好食玩飛頻道便會為大家介紹8間拉薩四至五星級酒店，而且人均每晚僅$152起，非常抵住！



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拉薩酒店推介【1】松贊拉薩林卡（Songtsam Lhasa）

松贊拉薩林卡（Songtsam Lhasa）位於布達拉宮偏東南方向的山坡上，觀景視野較開揚，酒店的大堂、餐廳、書吧、房間都可以遠眺布達拉宮。前往景點的交通亦較為方便，鄰近文成公主實景劇場、軒山公園、旱地拔蔥。酒店選用藏族風格建築，提供50間客房，客房內的家具、羊毛毯都極具西藏特色，到處都是打卡的好位置。客房更提供彌漫式供氧，有助住客舒緩高山反應不息。

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松贊拉薩林卡（Songtsam Lhasa）

房價：人均HK$771／晚起（高級大床套房）

地址：拉薩城關區文成大道宗贊路一號次角林旅遊文化創意園區

交通：拉薩火車站行車約23分鐘

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拉薩酒店推介【2】拉薩瑞吉度假酒店（The St. Regis Lhasa Resort）

拉薩瑞吉度假酒店（The St. Regis Lhasa Resort）為萬豪國際集團旗下酒店，屬於當地國際五星級酒店，無論是酒店裝修、景色，或是服務都有保證。酒店提供196間客房，房間面積由549呎起，最大面積可達2507呎！客房的裝修具有藏族特色，每間客房都會有製氧機，住客可以即時吸氧舒緩不適，如果還是覺得不舒服，酒店更特設醫務室，有醫生提供適當的治療。酒店大堂及3樓酒吧都有觀景台，可以遠眺布達拉宮景色。

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拉薩瑞吉度假酒店（The St. Regis Lhasa Resort）

房價：人均HK$597／晚起（供氧經典豪華大床房）

地址：拉薩城關區江蘇路22號

交通：拉薩火車站行車約29分鐘

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拉薩酒店推介【3】拉薩香格里拉（Shangri-La Lhasa）

拉薩香格里拉（Shangri-La Lhasa）屬香格里拉旗下酒店，屬於當地國際五星級酒店，酒店鄰近拉薩著名景點，步行約5分鐘即可抵達羅布林卡，或坐車到八廓街、布達拉宮。酒店提供289間客房，住客可以透過客房的窗戶即可欣賞布達拉宮的壯麗風景，更被Trip.com評為「拉薩靚景酒店第1名」！而且每間客房都配備24小時製氧機，酒店亦有醫務室，除了高山反應的藥物外，亦提供便攜式氧氣瓶，為住客解決高反不息的症狀。

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拉薩香格里拉（Shangri-La Lhasa）

房價：人均HK$590／晚起（供氧豪華大床客房）

地址：拉薩城關區羅布林卡路19號

交通：拉薩火車站行車約15分鐘

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拉薩酒店推介【4】拉薩聖地天堂洲際大飯店（InterContinental Lhasa Paradise）

拉薩聖地天堂洲際大飯店（InterContinental Lhasa Paradise）屬洲際酒店集團旗下酒店，是當地國際五星級酒店，更被Trip.com評為「拉薩豪華酒店第4名」。酒店外觀擁有獨特建築風格，非常適合打卡，酒店大廳亦充滿當地藏式風格。提供472間客房，客房提供彌撒式供氧及加濕器，舒緩高山反應及氣候乾燥帶來的不適。

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拉薩聖地天堂洲際大飯店（InterContinental Lhasa Paradise）

房價：人均HK$312／晚起（含氧豪華大床房）

地址：拉薩城關區江蘇大道1號

交通：拉薩火車站行車約31分鐘

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拉薩酒店推介【5】拉薩雪域天堂國際大酒店-布達拉宮店（Lhasa Snow Paradise International Hotel - Potala Palace）

拉薩雪域天堂國際大酒店-布達拉宮店（Lhasa Snow Paradise International Hotel - Potala Palace）在2023年新開幕，是按照高星級標準裝修的智能化酒店。鄰近知名景點布達拉宮、大昭寺、小昭寺、八角街等等。酒店提供118間客房，提供24小時彌撒式供氧，部份客房可欣賞到布達拉宮景觀、星空景觀，更被Trip.com評為「拉薩靚景酒店第4名」，除了景觀房值得打卡，酒店頂層雲頂咖啡廳的天空之鏡，也是另一個必到的打卡好去處。

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拉薩雪域天堂國際大酒店-布達拉宮店（Lhasa Snow Paradise International Hotel - Potala Palace）

房價：人均HK$263／晚起（彌散式供氧商務雙床房）

地址：拉薩城關區林廓北路24號

交通：拉薩火車站行車約33分鐘

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拉薩酒店推介【6】拉薩陽光酒店（Grand Soluxe Hotel Lhasa）

拉薩陽光酒店（Grand Soluxe Hotel Lhasa）是中油陽光酒店旗下的綜合型酒店，更被Trip.com評為「拉薩豪華酒店第8名」。酒店附近是西藏自然科學博物館與西藏大學納金校區，只需10分鐘即可步行至萬達廣場。酒店提供197間客房，客房內提供彌撒式和鼻息式供氧，但注意，供氧時間是每天晚上8點到次日早上8點，非全日供應。部份住客亦反映熱水不是24小時供應，習慣早上洗澡的朋友要多留意。

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拉薩陽光酒店（Grand Soluxe Hotel Lhasa）

房價：人均HK$242／晚起（豪華供氧大床房）

地址：拉薩城關區崗廓路1號

交通：拉薩火車站行車約30分鐘

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拉薩酒店推介【7】拉薩平措康桑自駕聖地富氧國際度假酒店（Jardin Secret Hotel）

拉薩平措康桑自駕聖地富氧國際度假酒店（Jardin Secret Hotel）位於拉薩河畔，擁有159間客房，每間客房都充滿藏族風情，客房配備製氧機，另外酒店大堂亦有免費吸氧機。不少住客都大讚酒店的環境優美，尤其酒店花園，難怪被Trip.com評為「西藏當地風情酒店第5名」。

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拉薩平措康桑自駕聖地富氧國際度假酒店（Jardin Secret Hotel）

房價：人均HK$152／晚起（優享·精選雙床房）

地址：拉薩城關區金珠西路60號

交通：拉薩火車站行車約10分鐘

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拉薩酒店推介【8】拉薩布達拉宮廣場亞朵酒店（Atour Hotel Lhasa Potala Palace Square）

拉薩布達拉宮廣場亞朵酒店（Atour Hotel Lhasa Potala Palace Square）由內地知名的連鎖式酒店品牌亞朵酒店經營，酒店更被Trip.com評為「西藏精選4星級酒店第6名」。酒店在2022年開幕，提供126間客房，客房採用現代裝修風格，並提供彌撒式供氧，品牌床品、洗護用品，打造舒適的休息環境，酒店6樓餐廳提供正宗藏式美食，更可以看到布達拉宮景觀。酒店步行10分鐘即到布達拉宮廣場、大昭寺、八廓街等多個景點，地理位置非常方便。

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拉薩布達拉宮廣場亞朵酒店（Atour Hotel Lhasa Potala Palace Square）

房價：人均HK$219／晚起（高級雙床房）

地址：拉薩城關區宇拓路14號

交通：火車拉薩站行車約19分鐘

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