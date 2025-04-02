貴州酒店8間推介｜落地玻璃／親子主題／有Dyson風筒／人均$215起

撰文：張雨靜
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貴州酒店｜貴州被稱為避暑勝地，全因當地夏日氣溫只有攝氏20度，加上有不少自然景點，例如荔波小七孔、興義萬峰林、安順黃果樹大瀑布等等，都吸引不少旅客到訪，當地不乏星級酒店，部份更位於景區內，非常方便出行，今次《香港01》好食玩飛頻道便會為大家推介貴州8間星級酒店及特色民宿。

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貴州酒店推介【1】荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）

荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）位於貴州著名景點「小七孔」景區東門，從酒店步行即可到達小七孔古橋，觀光車路過酒店可以停留，酒店亦有專車接送住客，非常方便有意前往小七孔觀光的朋友。酒店走英倫風格，部份客房可以看到山景、河景，酒店的裝潢、設施都以五星級酒店打做，因此被Trip.com評為「荔波豪華酒店第1名」。

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荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）
房價：人均HK$330／晚起（高級大床房）
地址：荔波大小七孔景區內東門管理站北100米
交通：荔波火車站行車約24分鐘
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貴州酒店推介【2】貴陽凱賓斯基大酒店 （Guiyang Kempinski Hotel）

貴陽凱賓斯基大酒店 （Guiyang Kempinski Hotel）是凱賓斯基酒店集團旗下五星級酒店。酒店位於城市商業中心，附近有南明河畔、甲秀樓、弘福寺、黔靈山公園等多個著名景點，亦有娛樂及消費場所如亨特購物廣場、銀座商場，滿足購物及餐飲的需要。酒店在2024年剛剛完成翻新，客房內選用的設備都相對完善、新淨，每間客房都配置智能馬桶、可投屏電視。酒店53 Lounge可以看到貴陽迷人的夜景，更被Trip.com評為「貴州靚景酒店第5名」。

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貴陽凱賓斯基大酒店 （Guiyang Kempinski Hotel）
房價：人均HK$347／晚起（豪華雙床房）
地址：貴陽南明護國路68號
交通：省人民醫院地鐵站步行約13分鐘；貴陽火車站行車約12分鐘
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貴州酒店推介【3】貴陽亨特索菲特酒店 （Sofitel Guiyang Hunter）

貴陽亨特索菲特酒店 （Sofitel Guiyang Hunter）是雅高酒店集團旗下星級酒店，酒店位於貴陽市中心地段，附近有購物及商業中心，酒店樓下就是護國路美食街，同時亦鄰近甲秀樓、南明河、文昌閣等著名旅遊景點。酒店提供273間客房，所有客房都位於38樓以上，部份客房選用全景落地玻璃窗，可以看到城市美景。酒店設施有室內恆溫游泳池、按摩室、健身室、桑拿等等，還有瑜伽、健身課程可供住客報名參加，大部份住客都滿意酒店的服務、設施，酒店更被Trip.com評為「貴陽豪華酒店第1名」。

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貴陽亨特索菲特酒店 （Sofitel Guiyang Hunter）
房價：人均HK$369／晚起（高級大床房）
地址：貴陽南明都司高架橋路33號
交通：省人民醫院地鐵站步行約12分鐘；貴陽火車站行車約12分鐘
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貴州酒店推介【4】畢節阿西里西大酒店（Grand Hotel Bijie Asilissi）

畢節阿西里西大酒店（Grand Hotel Bijie Asilissi）鄰近七星關博物館，乘車前往著名景點織金洞、百里杜鵑風景區、阿西里西大草原都非常方便。酒店附近亦有購物商場，能滿足食玩買的需要。酒店提供280間客房，每間客房都以彝族風格裝潢，具有民族特色，客房面積由430呎起，最大可達至968呎，提供多種房型，當中更有親子主題大床房。酒店配備方面，健身室、室內恆溫游泳池都有。酒店更被Trip.com評為「畢節豪華酒店第1名」。

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畢節阿西里西大酒店（Grand Hotel Bijie Asilissi）
房價：人均HK$216／晚起（高級大床房）
地址：畢節七星關區東昇路168號
交通：畢節火車站行車約24分鐘
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貴州酒店推介【5】貴陽鉑爾曼大酒店 （Pullman Guiyang）

貴陽鉑爾曼大酒店 （Pullman Guiyang）交通非常方便，步行13分鐘即達貴陽火車站，位於熱鬧的市中心，周邊食玩買統統都有，鄰近鴻通城購物中心、青雲市集、貴陽萬象城、二七路小吃街，最適合夏天想到貴陽避暑、吃喝玩樂的朋友，酒店提供318間客房，客房選用全景落地窗，可以看到城市景觀，提供多種房型，當中也有親子主題大床房或雙床房，滿足不同家庭的需要。

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貴陽鉑爾曼大酒店 （Pullman Guiyang）
房價：人均HK$224／晚起（標準大床房）
地址：貴陽南明解放路100號
交通：沙沖路地鐵站步行約17分鐘；貴陽火車站步行約16分鐘
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貴州酒店推介【6】畢節越秀萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Bijie）

畢節越秀萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Bijie）是貴州畢節市內一間五星級酒店，屬於萬豪集團旗下。酒店位於百里杜鵑風景區，步行可至普底景區、跳花坡景區、金坡景區、花海文化小鎮等景點，酒店提供198間客房，其中37間客房可俯瞰山景，客房面積由355呎到753呎不等，亦設有家庭房，適合有小朋友同行的家庭。酒店內有25個溫泉池，有助住客洗滌一天的疲倦。酒店被Trip.com評為「大方豪華酒店第1名」。

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畢節越秀萬豪萬楓酒店（Fairfield by Marriott Bijie）
房價：人均HK$215／晚起（標準雙床房）
地址：百里杜鵑管理區鵬程街道大水社區公安局西南方向50米
交通：大方火車站行車約33分鐘
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貴州酒店推介【7】黃果樹匠廬·村曉（Jianglu Village Dawn Resort）

黃果樹匠廬·村曉（Jianglu Village Dawn Resort）位於安順黃果樹石頭寨，這片村落有數百年生活歷史，但後來隨著村民外遷而開始沒落，這間民宿耗時數年復修多棟石瓦石牆的民居，打造成度假民宿。民宿內有泳池、酒吧、染房、禪房等等，也有兩間餐廳滿足住客餐飲需要。每間客房都會附送早餐、水果、Mini bar飲品、零食等等，讓住客可以舒適、休閒地度假。

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黃果樹匠廬·村曉（Jianglu Village Dawn Resort）
房價：人均HK$416／晚起（明·村落小屋）
地址：鎮寧黃果樹風景名勝區石頭寨普叉古村落
交通：關嶺火車站行車約40分鐘
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貴州酒店推介【8】雲屯·沐雲温泉度假酒店（MUYUN HOT SPRINGS HOTEL）

貴州除了擁有多個景區，也有不少度假的好去處，位於貴州興義的雲屯·沐雲温泉度假酒店（MUYUN HOT SPRINGS HOTEL），就是以溫泉度假區作為賣點，更被Trip.com評為「興義溫泉酒店第1名」。酒店在2023年開業，酒店設施、用品都非常新淨，大部份客房都配有獨立溫泉泡池、Dyson風筒、Ferragamo洗護用品，此外客房內還有電動馬桶、音響、咖啡機。酒店外有26個戶外溫泉池，住客可無限次使用，酒店內還有健身房、書吧、户外泳池（季節性開放），非常適合想度假休閑的朋友入住。

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雲屯·沐雲温泉度假酒店（MUYUN HOT SPRINGS HOTEL）
房價：人均HK$537／晚起（豪華大床房＋私人溫泉）
地址：興義義龍大道與尖山路交叉口正北方向1300米
交通：興義火車站行車約27分鐘
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