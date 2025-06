會安酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／海景露台／人均$176起

會安酒店推介2025|近年有更多香港人選擇到越南旅行,除了胡志明市、峴港及河內,會安也是一個好選擇,環境清幽,非常適合度假!《香港01》「好食玩飛」整合10間越南會安酒店,大部分設有戶外泳池及露台,人均更只需$176起!



會安酒店推介【1】南海四季度假酒店(Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An)

南海四季度假酒店(Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An)曾在《福布斯旅遊指南》中被列為越南頂尖飯店之一。酒店共有100棟別墅,有充滿綠植的戶外平台,私隱度高、空間寬敞舒適,部分房型更配備私人泳池!酒店另設專屬海灘區、海景無邊際泳池、健身室、兒童俱樂部等,並提供球類及水上活動體驗、托兒服務及免費穿梭巴士服務。

南海四季度假酒店(Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An)

房價:人均HK$2,679起(一卧室特大床別墅)

地址:Block Ha My Dong B, Dien Duong Ward, Dien Ban Town

交通:峴港國際機場車程36分鐘

會安酒店推介【2】會安南岸新世界海灘度假酒店(New World Hoiana Beach Resort)

會安南岸新世界海灘度假酒店(New World Hoiana Beach Resort)是越南中部最頂級的海濱度假勝地。酒店於2023年開幕,提供330間客房,房間空間十分大,均坐擁海景且配備露台,可以看著海景日落享受度假時光!酒店同時配備專屬海灘區、室外游泳池、健身室、Spa、娛樂場、兒童俱樂部、3間餐廳等設施,並提供水上活動體驗及托兒服務。

會安南岸新世界海灘度假酒店(New World Hoiana Beach Resort)

房價:人均HK$510起(豪華海景特大床間)

地址:Hoiana Resort & Golf, Tay Son Tay, Duy Hai, Duy Xuyen, Hoi An, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程45分鐘

會安酒店推介【3】會安南岸套房酒店(Hoiana Hotel and Suites)

會安南岸套房酒店(Hoiana Hotel and Suites)坐落於海邊,設有專屬海灘區,地理位置優越。酒店於2016年開幕、2020年翻新,共有130間套房,房間劃分客廳及臥室空間,設有落地大玻璃窗、露台、半開放浴室及浴缸,非常奢華。酒店另設高爾夫球場、無邊際泳池、娛樂場、健身室、Spa、兒童俱樂部、餐廳、夜店等設施。

會安南岸套房酒店(Hoiana Hotel and Suites)

房價:人均HK$797起(高級雙床套房;包早餐)

地址:Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程58分鐘

會安酒店推介【4】納米亞河靜居 - 健康全包度假村(Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort)

納米亞河靜居 - 健康全包度假村(Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort)位於凱超區,距離會安夜市、普陀山觀音菩薩寺等不過5分鐘車程。酒店於2024年開幕,配備60棟別墅,均配備私人泳池、景觀浴缸、戶外平台等,環境融入大自然,十分舒適。酒店另提供室外游泳池、健身室、土耳其浴、Spa、兒童俱樂部、餐廳、托兒服務等。

納米亞河靜居 - 健康全包度假村(Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort)

房價:人均HK$1,816起(1卧室別墅|私人泳池;包早餐)

地址:232 Tran Nhan Tong, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程52分鐘

會安酒店推介【5】Moire Hoi An, Vignette Collection

Moire Hoi An, Vignette Collection位於寧靜的秋盆河畔,毗鄰世界遺產的會安古鎮。酒店於2023年開幕,擁有128間房,提供客房至別墅共4種房型,均坐擁會安傳奇古城景觀。套房房型亦提供小型廚房、景觀浴缸及戶外平台,非常奢華!酒店同時配備無邊際泳池、健身室、水療中心、兒童游泳池、餐廳等設施,並提供托兒及免費自行車租借服務。

Moire Hoi An, Vignette Collection

房價:人均HK$490起(豪華傳統特大床房)

地址:Xuyen Trung Block, Cam Nam Ward, Hoi An, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程52分鐘

會安酒店推介【6】Wyndham會安皇家海濱度假村(Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas)

Wyndham會安皇家海濱度假村(Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas)於2023年開幕,坐落於哈美海灘且提供專屬海灘區。酒店提供124間客房,房間舒適寬敞,設有海景露台。酒店亦提供別墅房型,設有私人泳池、客廳、飯廳及廚房等。酒店另設無邊際泳池、健身室、Spa、水上滑梯、兒童俱樂部、球類活動室等設施。

Wyndham會安皇家海濱度假村(Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas)

房價:人均HK$286起(特大床一室房;包早餐)

地址:Block Ha My Dong A, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程38分鐘

會安酒店推介【7】會安安納塔拉度假酒店(Anantara Hoi An Resort)

會安安納塔拉度假酒店(Anantara Hoi An Resort)位於會安錦州,步行可達普陀山觀音菩薩寺。酒店於1995年開幕,共有92間客房,房間以泰式度假風情打造,融入大自然風格,設有露台,空間寬敞舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身室、Spa、公共浴池、兒童遊樂場、餐廳等設施,並提供托兒服務及免費自行車租借服務。

會安安納塔拉度假酒店(Anantara Hoi An Resort)

房價:人均HK$808起(豪華大床房;包早餐)

地址:1 Pham Hong Thai Street, Hoi An City, Quang Nam

交通:峴港國際機場車程51分鐘

會安酒店推介【8】會安南岸新世界酒店(New World Hoiana Hotel Vietnam)

會安南岸新世界酒店(New World Hoiana Hotel Vietnam)於2022年開幕,鄰近西山東海灘,環境清幽,非常適合度假。酒店擁有476間客房,房間採用現代簡約風格設計,房內空間舒適寬敞、露台景觀開揚,部分房型更可以看到海景!酒店另設高爾夫球場、室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、娛樂場、餐廳等設施,CP值超高!

會安南岸新世界酒店(New World Hoiana Hotel Vietnam)

房價:人均HK$295起(高級雙床間;包早餐)

地址:Duy Hai, Duy Xuyen, Quang Nam Quang Nam Province, Hoi An, Vietnam

交通:峴港國際機場車程57分鐘

會安酒店推介【9】桑樹系列絲綢鄉村酒店(Mulberry Collection Silk Village)

桑樹系列絲綢鄉村酒店(Mulberry Collection Silk Village)位於會安坦安,距離會安市場和會安夜市不到5分鐘車程。酒店於2019翻新,供應131間客房,房間帶有度假風情,融入大自然風格,設有露台及半開放浴室,十分寫意。酒店亦設有室外游泳池、健身室、公共浴池、兒童遊樂場、2間餐廳等設施,並提供托兒服務及免費自行車租借服務。

桑樹系列絲綢鄉村酒店(Mulberry Collection Silk Village)

房價:人均HK$176起(時尚豪華房;包早餐)

地址:41 Pham Van Dong, Tan An, Hoi An, Viet Nam

交通:峴港國際機場車程43分鐘

會安酒店推介【10】會安-日出大宮殿酒店(Grand Sunrise Palace Hoian)

會安-日出大宮殿酒店(Grand Sunrise Palace Hoian)位於會安錦州,於2023年開業,提供90間客房。酒店客房帶有東南亞度假風情,設有露台、半開放浴室及浴缸,空間十分寬敞。酒店同時配備游泳池、土耳其浴、健身室、Spa、兒童俱樂部、餐廳等設施,並提供托兒、免費穿梭巴士及免費自行車租借服務。

會安-日出大宮殿酒店(Grand Sunrise Palace Hoian)

房價:人均HK$217起(豪華陽台大床房;包早餐)

地址:320 Cua Dai, Cam Chau, Hoi An, Quang Nam, Vietnam

交通:峴港國際機場車程48分鐘

