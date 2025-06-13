會安酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／海景露台／人均$176起

撰文：陳映蓉
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會安酒店推介2025｜近年有更多香港人選擇到越南旅行，除了胡志明市、峴港及河內，會安也是一個好選擇，環境清幽，非常適合度假！《香港01》「好食玩飛」整合10間越南會安酒店，大部分設有戶外泳池及露台，人均更只需$176起！

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會安酒店推介【1】南海四季度假酒店（Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An）

南海四季度假酒店（Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An）曾在《福布斯旅遊指南》中被列為越南頂尖飯店之一。酒店共有100棟別墅，有充滿綠植的戶外平台，私隱度高、空間寬敞舒適，部分房型更配備私人泳池！酒店另設專屬海灘區、海景無邊際泳池、健身室、兒童俱樂部等，並提供球類及水上活動體驗、托兒服務及免費穿梭巴士服務。

南海四季度假酒店（Four Seasons Resort The Nam Hai Hoi An）
房價：人均HK$2,679起（一卧室特大床別墅）
地址：Block Ha My Dong B, Dien Duong Ward, Dien Ban Town
交通：峴港國際機場車程36分鐘
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會安酒店推介【2】會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）

會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）是越南中部最頂級的海濱度假勝地。酒店於2023年開幕，提供330間客房，房間空間十分大，均坐擁海景且配備露台，可以看著海景日落享受度假時光！酒店同時配備專屬海灘區、室外游泳池、健身室、Spa、娛樂場、兒童俱樂部、3間餐廳等設施，並提供水上活動體驗及托兒服務。

會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）
房價：人均HK$510起（豪華海景特大床間）
地址：Hoiana Resort & Golf, Tay Son Tay, Duy Hai, Duy Xuyen, Hoi An, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程45分鐘
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會安酒店推介【3】會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel and Suites）

會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel and Suites）坐落於海邊，設有專屬海灘區，地理位置優越。酒店於2016年開幕、2020年翻新，共有130間套房，房間劃分客廳及臥室空間，設有落地大玻璃窗、露台、半開放浴室及浴缸，非常奢華。酒店另設高爾夫球場、無邊際泳池、娛樂場、健身室、Spa、兒童俱樂部、餐廳、夜店等設施。

會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel and Suites）
房價：人均HK$797起（高級雙床套房；包早餐）
地址：Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程58分鐘
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會安酒店推介【4】納米亞河靜居 - 健康全包度假村（Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort）

納米亞河靜居 - 健康全包度假村（Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort）位於凱超區，距離會安夜市、普陀山觀音菩薩寺等不過5分鐘車程。酒店於2024年開幕，配備60棟別墅，均配備私人泳池、景觀浴缸、戶外平台等，環境融入大自然，十分舒適。酒店另提供室外游泳池、健身室、土耳其浴、Spa、兒童俱樂部、餐廳、托兒服務等。

納米亞河靜居 - 健康全包度假村（Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort）
房價：人均HK$1,816起（1卧室別墅｜私人泳池；包早餐）
地址：232 Tran Nhan Tong, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程52分鐘
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會安酒店推介【5】Moire Hoi An, Vignette Collection

Moire Hoi An, Vignette Collection位於寧靜的秋盆河畔，毗鄰世界遺產的會安古鎮。酒店於2023年開幕，擁有128間房，提供客房至別墅共4種房型，均坐擁會安傳奇古城景觀。套房房型亦提供小型廚房、景觀浴缸及戶外平台，非常奢華！酒店同時配備無邊際泳池、健身室、水療中心、兒童游泳池、餐廳等設施，並提供托兒及免費自行車租借服務。

Moire Hoi An, Vignette Collection
房價：人均HK$490起（豪華傳統特大床房）
地址：Xuyen Trung Block, Cam Nam Ward, Hoi An, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程52分鐘
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會安酒店推介【6】Wyndham會安皇家海濱度假村（Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas）

Wyndham會安皇家海濱度假村（Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas）於2023年開幕，坐落於哈美海灘且提供專屬海灘區。酒店提供124間客房，房間舒適寬敞，設有海景露台。酒店亦提供別墅房型，設有私人泳池、客廳、飯廳及廚房等。酒店另設無邊際泳池、健身室、Spa、水上滑梯、兒童俱樂部、球類活動室等設施。

Wyndham會安皇家海濱度假村（Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas）
房價：人均HK$286起（特大床一室房；包早餐）
地址：Block Ha My Dong A, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程38分鐘
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會安酒店推介【7】會安安納塔拉度假酒店（Anantara Hoi An Resort）

會安安納塔拉度假酒店（Anantara Hoi An Resort）位於會安錦州，步行可達普陀山觀音菩薩寺。酒店於1995年開幕，共有92間客房，房間以泰式度假風情打造，融入大自然風格，設有露台，空間寬敞舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身室、Spa、公共浴池、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供托兒服務及免費自行車租借服務。

會安安納塔拉度假酒店（Anantara Hoi An Resort）
房價：人均HK$808起（豪華大床房；包早餐）
地址：1 Pham Hong Thai Street, Hoi An City, Quang Nam
交通：峴港國際機場車程51分鐘
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會安酒店推介【8】會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel Vietnam）

會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel Vietnam）於2022年開幕，鄰近西山東海灘，環境清幽，非常適合度假。酒店擁有476間客房，房間採用現代簡約風格設計，房內空間舒適寬敞、露台景觀開揚，部分房型更可以看到海景！酒店另設高爾夫球場、室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、娛樂場、餐廳等設施，CP值超高！

會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel Vietnam）
房價：人均HK$295起（高級雙床間；包早餐）
地址：Duy Hai, Duy Xuyen, Quang Nam Quang Nam Province, Hoi An, Vietnam
交通：峴港國際機場車程57分鐘
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會安酒店推介【9】桑樹系列絲綢鄉村酒店（Mulberry Collection Silk Village）

桑樹系列絲綢鄉村酒店（Mulberry Collection Silk Village）位於會安坦安，距離會安市場和會安夜市不到5分鐘車程。酒店於2019翻新，供應131間客房，房間帶有度假風情，融入大自然風格，設有露台及半開放浴室，十分寫意。酒店亦設有室外游泳池、健身室、公共浴池、兒童遊樂場、2間餐廳等設施，並提供托兒服務及免費自行車租借服務。

桑樹系列絲綢鄉村酒店（Mulberry Collection Silk Village）
房價：人均HK$176起（時尚豪華房；包早餐）
地址：41 Pham Van Dong, Tan An, Hoi An, Viet Nam
交通：峴港國際機場車程43分鐘
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會安酒店推介【10】會安-日出大宮殿酒店（Grand Sunrise Palace Hoian）

會安-日出大宮殿酒店（Grand Sunrise Palace Hoian）位於會安錦州，於2023年開業，提供90間客房。酒店客房帶有東南亞度假風情，設有露台、半開放浴室及浴缸，空間十分寬敞。酒店同時配備游泳池、土耳其浴、健身室、Spa、兒童俱樂部、餐廳等設施，並提供托兒、免費穿梭巴士及免費自行車租借服務。

會安-日出大宮殿酒店（Grand Sunrise Palace Hoian）
房價：人均HK$217起（豪華陽台大床房；包早餐）
地址：320 Cua Dai, Cam Chau, Hoi An, Quang Nam, Vietnam
交通：峴港國際機場車程48分鐘
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