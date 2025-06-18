寧波酒店10間推介｜全部9分以上！270°景/無邊際泳池/人均$190起

寧波酒店推介2025｜寧波擁有天一閣、寧波博物館、南塘老街、東錢湖等歷史悠久的景點，也有文創區、主題樂園、美術館等現代體驗，非常適合短旅行！《香港01》「好食玩飛」整合10間寧波酒店，全部評分在9分以上，部分更配備無邊際泳池，人均只需$190起！



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寧波酒店推介【1】墨憩酒店（明樓地鐵站店）

墨憩酒店（明樓地鐵站店）於2025年開幕，與明樓地鐵站出入口相連，步行1分鐘即達酒店，周邊商業配套齊全、交通便利。酒店配有141間客房，落地景觀窗坐擁一線城景，且配備智能衞浴及可投屏電視，部分房型另設戶外平台，房間舒適寬敞。酒店亦提供健身房、洗衣房、免費私人停車場、全日餐廳等設施。

墨憩酒店（明樓地鐵站店）

房價：人均HK$190起（高級大床房；包早餐）

地址：寧波鄞州區中興路139號

交通：明樓站步行1分鐘

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寧波酒店推介【2】寧波文創港英迪格酒店（Hotel Indigo Ningbo Riverside, an IHG Hotel）

寧波文創港英迪格酒店（Hotel Indigo Ningbo Riverside, an IHG Hotel）於2024年開幕，位於三江口的甬江畔，坐擁南向一線沿江視野！酒店以老外灘為設計靈感，共有163間特色客房，配備飛利浦液晶電視、戴森吹風機等高級家品，提供免費迷你吧、奢華浴室及浴缸。酒店同時配備健身房、瑜伽室、創意工坊、無邊際泳池、3間餐廳和酒吧。

寧波文創港英迪格酒店（Hotel Indigo Ningbo Riverside, an IHG Hotel）

房價：人均HK$464起（精品房；包奢享藝術旅拍45分鐘）

地址：寧波江北區定英路588號

交通：倪家堰站步行16分鐘

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寧波酒店推介【3】寧波陶麓書香世家酒店（東錢湖店）

寧波陶麓書香世家酒店（東錢湖店）於2024年開幕，坐落於陶公山建設村，鄰近上塔山廟及東錢湖陶公島景區。酒店利用原有民房和歷史建築，以江南水鄉為設計主調，配備51間客房。房間均配備獨立庭園，部分房型另提供衣帽間，非常奢華。酒店另設高爾夫球場、籃球場、兒童遊樂場、洗衣間、健身房、全日制餐廳等設施。

寧波陶麓書香世家酒店（東錢湖店）

房價：人均HK$327起（雅緻庭院雙床房）

地址：寧波鄞州區東錢湖旅遊度假區陶公島建設村陶麓街區內A-1-013號,

交通：國際會議中心站車程5分鐘

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寧波酒店推介【4】寧波東錢湖JUN酒店（JUN Boutique,Dongqian Lake）

寧波東錢湖JUN酒店（JUN Boutique,Dongqian Lake）於2021年開幕，坐落於東錢湖畔韓嶺老街，鄰近韓嶺美術館、廟溝後石牌坊、氣味博物館等景點。酒店擁有23間客房，設計融入中國古典風味，提供特大睡床、高級備品與家電、免費迷你吧等，奢華有時尚感，部分房間亦設戶外平台。酒店亦有餐廳、酒吧及免費停車場，並提供免費旅拍及禮物。

寧波東錢湖JUN酒店（JUN Boutique,Dongqian Lake）

房價：人均HK$540起（JUN韻·靜謐大床房；包寶格麗洗漱套裝、奢享藝術旅拍45分鐘、Jun·定製伴手禮、晚安甜品）

地址：寧波鄞州區環湖東路1518號韓嶺水街3幢2-2

交通：國際會議中心車程13分鐘

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寧波酒店推介【5】寧波東錢湖康得思酒店（Cordis Dongqian Lake Ningbo）

寧波東錢湖康得思酒店（Cordis Dongqian Lake Ningbo）於2019年開幕，位於東錢湖畔馬山濕地旁邊，鄰近漁家傲景區及二靈山温泉。酒店共有238間客房，房間樓底相當高，空間感十足、採光足夠，均配備露台。部分房型另有特色主題，或提供私人泳池。酒店另設室內游泳池、大型室內外小童主題樂園、水療中心、5個餐飲設施。

寧波東錢湖康得思酒店（Cordis Dongqian Lake Ningbo）

房價：人均HK$608起（豪華園景雙床房）

地址：寧波鄞州區東錢湖旅遊度假區沙山路28號

交通：東錢湖車程16分鐘

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寧波酒店推介【6】寧波真和逸庭酒店（Zhenhe Yiting Hotel）

寧波真和逸庭酒店（Zhenhe Yiting Hotel）於2020年開業，距離老外灘、南塘老街、天一閣等只需約10分鐘車程。酒店擁有54間充滿藝術與浪漫氣息的客房，客房位於高層，配備全落地玻璃，套房更可盡享270°無敵視野！房內同時設有步入式衣帽間、泡澡浴缸、高級家電及備品。酒店同時設有室內游泳池、健身室、餐廳、免費停車場等設施。

寧波真和逸庭酒店（Zhenhe Yiting Hotel）

房價：人均HK$360起（雲初城景大床房）

地址：寧波海曙區環城西路北段225號

交通：翠柏里站步行15分鐘

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寧波酒店推介【7】寧波東錢湖華茂希爾頓酒店（Hilton Ningbo Dongqian Lake Resort）

寧波東錢湖華茂希爾頓酒店（Hilton Ningbo Dongqian Lake Resort）坐落於東錢湖旅遊度假區，依山面湖，環境清幽。酒店曾於2017年翻新，提供280間客房，大部分配備湖景露台及浴缸，空間寬敞舒適。酒店同時配備擁有大型兒童俱樂部、無邊際泳池、水上樂園、健身室、Spa、餐廳等設施，並提供桌球、乒乓球、模擬高爾夫、籃球等娛樂體驗。

寧波東錢湖華茂希爾頓酒店（Hilton Ningbo Dongqian Lake Resort）

房價：人均HK$390起（園景陽台雙床房）

地址：寧波鄞州區東錢湖旅遊度假區連心路99號

交通：東錢湖站車程10分鐘

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寧波酒店推介【8】寧波中林南苑雲上清溪酒店（China Forest Nanyuan Clouds Stream）

寧波中林南苑雲上清溪酒店（China Forest Nanyuan Clouds Stream）於2020年開業，坐落於寧波國家4A級風景區內，森林覆蓋率達90%以上！酒店客房融入體驗式度假與生態環境，提供36棟森林Villa及幾間親子客房，非常打卡able！酒店亦提供無邊際游泳池、健身室、籃球場、滑雪道、兒童俱樂部、餐廳、免費自行車租借及免費停車場等設施。

寧波中林南苑雲上清溪酒店（China Forest Nanyuan Clouds Stream）

房價：人均HK$485起（紫薇·雙床房；包早餐及旅拍45分鐘）

地址：寧波奉化區溪口商量崗度假區

交通：溪口站車程38分鐘

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寧波酒店推介【9】見山度假酒店（Doesli Hotel）

見山度假酒店（Doesli Hotel）於2023年開幕，坐落於浙江寧波鄞州區橫溪鎮境內，山高林密、風景秀麗。酒店僅提供24間智能化客房，私隱度高，配備山景露台、寬敞浴室及浴缸、免費迷你吧等設施。酒店同時配備無邊際游泳池、觀景平台、溫泉、餐廳及酒吧。

見山度假酒店（Doesli Hotel）

房價：人均HK$485起（悦庭奢享雙床房；包下午茶、晚安甜品）

地址：寧波鄞州區橫溪鳳凰嶺古道橫鄒線南五祖頭茶廠公交站西邊70米

交通：國際會議中心站車程26分鐘

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寧波酒店推介【10】寧波文化廣場朗豪酒店（Langham Place, Ningbo Culture Plaza）

寧波文化廣場朗豪酒店（Langham Place, Ningbo Culture Plaza）位於寧波東部新城，鄰近寧波城市展覽館、寧波五一廣場水上樂園、寧波文化廣場等景點。酒店於2014年開幕，共有140間客房，房間配備雙洗手盤、寬敞浴缸、特大睡床、江或河景落地窗等。酒店同時配備健身中心、水療中心、3間餐廳、免費停車場等設施。

寧波文化廣場朗豪酒店（Langham Place, Ningbo Culture Plaza）

房價：人均HK$327起（高級客房）

地址：寧波鄞州區中山東路2109號

交通：福慶北路站步行11分鐘

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