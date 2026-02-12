深圳8區花市亮點攻略：非遺表演/特色美食/漢服拍照　附時間地點

寶子們！春節的腳步越來越近啦！年味漸濃，深圳人的春節儀式感，從來都是從「行花街」開始的！



2026年深圳迎春花市重磅定檔，沿用超貼心的「11+N」模式——全市各區都有主花市，還配套了N個便民購花點，不用跑遠路就能挑年花、囤年貨、尋年味～話不多說，這份超全、超好玩、超實用的花市攻略，趕緊記下！馬年逛花街，跟着走不迷路，快樂直接拉滿。

羅湖：老深圳的年味天花板，橫跨1個月的新春盛宴

誰懂啊！深圳歷史最悠久的迎春花市，就在羅湖愛國路，這裏承包了幾代深圳人的春節記憶，買糖葫蘆、轉風車、挑年花，每一處都是刻在DNA裏的年味！

2026年的羅湖花市直接開掛，以「馬迎新春，花綻羅湖」為主題，把傳統煙火氣、新春燈會的夢幻感和羅湖的科創活力狠狠拿捏，聯動愛國路新春燈會，打造橫跨1個月的超級盛宴。

羅湖花市：老深圳的年味天花板，橫跨1個月的新春盛宴（深圳生活圈提供）

亮點直接拉滿：10場多元主題音樂會、3場傳統舞獅+粵劇專場，沉浸式感受嶺南文化；白馬送福、福氣大道等打卡點超好拍，非遺魚燈懸成光之河，還有花藝DIY專場；元宵節更有猜字謎領禮品活動，趣味拉滿！

重點是，這裏還有漢服免費租賃、投壺等古風互動，隨手就能拍出國風大片，甚至能參與集章尋寶、社交平台分享抽獎，運氣好還能薅到百萬數字人民幣紅包哦。

羅湖區

具體地址：羅湖區愛國路（華麗路—怡景路路段）

花市時間：2026年2月10日—2月16日

交通指南：深圳地鐵3號線翠竹站B2口/5號線怡景站D口（建議綠色出行，人流量超大～）



光明：科技感拉滿！白天非遺逛吃，晚上無人機炸街

光明花市主打一個「傳統+科技」雙buff，以「Fun 光明 Young 新春」為主題，面積升級至近2000㎡，攤位突破150+，好玩到不想走！

光明花市：科技感拉滿！白天非遺逛吃，晚上無人機炸街（深圳生活圈提供）

白天可以沉浸式體驗非遺手作，炫一口地道舌尖美食；到了晚上直接變身夢幻樂園，無人機編隊飛行氛圍感拉滿，還有變形機甲互動、財神遊園、冬日飄雪秀，一秒穿越到童話世界。

這裏既有傳統鮮花的嬌豔，也有數字花的酷炫，逛累了還能看非遺表演，主打一個勞逸結合，拍照、帶小孩放電、打卡都合適～

光明區

具體地址：光明區科學公園（綠驛廣場、荔枝林）

花市時間：2026年2月6日—2月15日

交通指南：深圳地鐵6號線光明站B口



福田：24000㎡超大花市，國風+科技+潮流一站式打卡

福田花市不愧是「城市級新春遊樂場」，規模直接拉滿！24000平方米超大場地，200+寶藏攤位，甚至有國際園藝大咖助陣，加拿大、比利時的知名花企帶來高端花藝，品質直接拉到國際水準。

福田花市：24000㎡超大花市，國風+科技+潮流一站式打卡（深圳生活圈提供）

傳統年味與未來科技、潮流青年文化深度融合，國風打卡點、科技互動裝置、潮流文創攤位隨處可見，好逛、好拍、好買三者兼得！不管是和朋友逛吃打卡，還是和家人挑年花、囤年貨，這裏都能滿足你，堪稱「一站式新春歡樂地」～

福田區

具體地址：福田區福華路370號卓悦中心中央大街（節日大道·節日廣場）

花市時間：2026年2月10日—2月16日

交通指南：深圳地鐵1號線崗廈站B口



龍華：親子黨必衝！逛吃玩拍一站式春節生活秀場

龍華花市以「金馬獻瑞·花漾龍華」為主題，精準拿捏親子家庭需求，打造集逛、吃、玩、拍於一身的春節生活秀場，重現熱氣騰騰的「年味記憶」。

龍華花市：親子黨必衝！逛吃玩拍一站式春節生活秀場（深圳生活圈提供）

現場不僅有琳琅滿目的年花、年貨，還有文創潮玩、特色美食、親子游樂等多元業態，帶娃來這裏，既能感受年味，又能收穫滿滿快樂～

龍華區

具體地址：龍華區觀湖中心公園

花市時間：2026年2月7日—2月14日

交通指南：深圳地鐵10號線崗頭站B口



南山：出片王者！三大景點串聯，粵語音樂會氛圍感拉滿

南山區「城南花開」迎春花市，直接把「出片」刻進DNA裏！主會場串聯荷蘭花卉小鎮、中山公園與南頭古城，三個地方挨着，逛完一個逛下一個，不用來回跑。

南山花市：出片王者！三大景點串聯，粵語音樂會氛圍感拉滿（深圳生活圈提供）

光電藝術裝置隨手拍都是大片，非遺市集藏着各種寶藏手作，新春巡遊熱鬧非凡，還有專屬粵語專場草坪音樂會，一邊賞花一邊聽老歌，氛圍感直接拉滿，廣東人DNA動了！逛累了還能在古城裏吃點特色美食，賞賞園林景緻，主打一個輕鬆愜意，閨蜜打卡、情侶約會首選～

南山區

具體地址：南山區荷蘭花卉小鎮、中山公園、南頭古城（三地相鄰，可串聯打卡）

花市時間：2026年2月10日—2月16日

交通指南：深圳地鐵1號線大新站B口



寶安：雙展同啟！5000㎡花展+花市，一站式囤年禮

寶安花市直接放大招，新春花展與迎春花市同步啟幕，承包你整個春天的浪漫與年味。

寶安花市：雙展同啟！5000㎡花展+花市，一站式囤年禮（深圳生活圈提供）

新春花展佔地超5000平方米，數萬盆花卉競相爭豔，引進國際知名園藝品牌，精心設計的園林景觀，步步皆景，沉浸式感受「繁花迎新年」的美好；迎春花市匯聚百餘個精選展商，年花年禮、特色美食一應俱全，打造一站式年禮採購點，再也不用跑遍全城囤年貨～

寶安區：

具體地址：寶安區灣區大廣場（海濱廣場）及灣區大道（濱海綠軸）南區公園

花市時間：迎春花市（2026年2月10日—2月16日）、新春花展（2026年2月10日—3月3日）（花展持續超久，節後也能來賞花！）

交通指南：深圳地鐵5號線寶華站



坪山：活動密度拉滿！英歌舞+飄雪+魔術，天天有驚喜

坪山花市以「一馬『坪』川・花耀新春」為主題，打造「文化+科技+玩賞」三位一體的盛宴，花卉、年貨、美食、表演輪番登場，精彩到停不下來！

坪山花市：活動密度拉滿！英歌舞+飄雪+魔術，天天有驚喜（深圳生活圈提供）

重點活動提前劃重點，錯過真的要等一年：非遺英歌舞、非遺魚燈巡遊氛圍感拉滿，非遺中山醉龍霸氣登場；浪漫飄雪每小時整點上演15分鐘，冬日儀式感拉滿；還有樂隊演出、變臉魔術，每晚精彩不斷，熱鬧非凡～

現場還有春聯年貨區、手工藝術區、文創區，逛吃玩賞一站式解鎖，全家老少都能找到樂趣。

坪山區：

具體地址：坪山區坑梓影劇院廣場

花市時間：2026年2月7日—2月16日

交通指南：深圳地鐵14號線坑梓站轉公交978路；自駕導航「坑梓影劇院」，周邊有停車場，超方便



龍崗：科技+煙火氣！逛花街還能沉浸式看科技展

龍崗花市主打一個「酷炫好玩」，1.2萬平方米超大場地，260家特色鋪位齊聚，既有煙火氣，又有科技感。

龍崗花市：科技+煙火氣！逛花街還能沉浸式看科技展（深圳生活圈提供）

科創專區直接封神！AI互動裝置、萌趣實用機器人、潮流智能設備齊聚一堂，在花市裏就能沉浸式酷炫看展；還有來自五湖四海的年貨、非遺糖畫、潮汕小吃等美食，逛吃間就能找回家鄉記憶，幸福感爆棚～更有分會場遍佈各區，不用跑遠路，家門口就能逛花街、挑年花！

龍崗區：

主會場地址：龍崗大運中心體育館東廣場

花市時間：2026年2月10日（臘月二十三）—2月16日（除夕）

交通指南：深圳地鐵16號線大運中心站D口

分會場地址：

1. 南灣街道：南灣街道百合花卉小鎮

2. 吉華街道：吉華路260號吉品市集

3. 布吉街道：布吉金運路110號布吉花卉世界

4. 龍城街道：黃閣北路與龍平西路交匯處家樂園花卉中心



文末小Tips：

1. 2026年深圳花市採用「11+N」模式，除了以上8個區的主花市，還有多個便民購花點，就近選擇更省心～

2. 花市期間人流量較大，建議優先選擇地鐵等綠色出行方式，避免堵車哦；部分花市有停車場，自駕的寶子可提前導航確認。

3. 各區花市亮點不同，可根據自己的喜好選擇：想找老深圳年味衝羅湖，想拍大片衝南山，想帶娃衝龍華，想感受科技感衝光明、龍崗，想逛花展衝寶安！



馬年行花街，買一束年花，囤一份年貨，沾一身福氣，願大家在熱熱鬧鬧的花市裏，迎接順順利利的新一年，逛得開心，買得盡興，新春快樂，馬到成功！

【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】