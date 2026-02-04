深圳平價酒店10間｜全部5星級！新開幕＋無邊際泳池／人均$187起

深圳平價酒店推介｜深圳除了娛樂消費比香港便宜，連酒店都比香港便宜不少！《香港01》「好食玩飛」整合10間深圳平價酒店，全部五星級而且娛樂配套設施齊全，人均更只需$187起！



深圳平價酒店推介【1】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$252起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻；包1位自助早餐）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

深圳平價酒店推介【2】深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）於2025年開幕，坐落於科技公園旁邊，鄰近深圳大學。酒店擁有169間客房，房內以現代風格設計，採光良好，配備落地窗、膠囊咖啡機、冰箱、迷你吧，空間寬敞舒適，部分房間更坐擁海景！酒店同時設有24小時健身中心、2間餐廳及免費停車場。

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

房價：人均HK$406起（逸林大床房）

地址：深圳南山區海天一路8號百度國際大廈西塔樓

交通：科苑站步行8分鐘

深圳平價酒店推介【3】五洲體育中心酒店

五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場。酒店於2025年開幕，擁有223間客房，房間配備正面落地窗、半開放浴室及浴缸，坐擁開揚景觀。酒店同時提供健身室、2間餐廳、免費私人停車場等設施。

五洲體育中心酒店

房價：人均HK$348起（大床房）

地址：深圳福田區泥崗西路2013號

交通：黃木崗站步行4分鐘

深圳平價酒店推介【4】深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）

深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）於2025年開幕，位於深圳光明新區。酒店擁有216間客房，配備大面積景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸、串流媒體服務電視等。酒店另設健身室、餐廳、酒吧及定時專車接送機服務。

深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）

房價：人均HK$266起（高級大床房）

地址：深圳光明新區聚豐路7號

交通：鳳凰城站步行17分鐘

深圳平價酒店推介【5】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）於2024年開幕，坐落於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣等景點。酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

房價：人均HK$356起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號

交通：寶安地鐵站車程7分鐘

深圳平價酒店推介【6】深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an by IHG）

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an by IHG）於2024年開幕，鄰近銀田創意園、碧海灣公園、海濱公園等景點，距離機場車程約22分鐘。酒店共有242間客房，房間配備超大浴缸及景觀窗，部分房型更可以遠眺海景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、3家餐廳等設施。

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an by IHG）

房價：人均HK$278起（高級房超大床浴缸）

地址：深圳寶安區,西鄉街道寶安大道4560號

交通：固戌站步行20分鐘

深圳平價酒店推介【7】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$187起（豪華大床房；3人入住）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

深圳平價酒店推介【8】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu Hotel）

房價：人均HK$213起（怡靜大床房）

地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號

交通：國貿地鐵站8分鐘步程

深圳平價酒店推介【9】深圳同泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shenzhen Northwest）

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shenzhen Northwest）位於大空港核心區域，緊鄰深圳國際會展中心與深圳寶安國際機場。酒店於2018年開幕，擁有235間客房，房間配備半開放的乾濕分離浴室、高清大電視等，設施齊全且温馨。酒店另設健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shenzhen Northwest）

房價：人均HK$213起（怡靜大床房）

地址：深圳寶安區福永鎮橋頭社區寶安大道6259號同泰時代中心1棟

交通：福永站步行8分鐘

深圳平價酒店推介【10】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐，十分有趣。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$240起（高級大床房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

