深圳「拖鞋面包」恰巴塔6款推薦：必食酸湯爆汁肥牛/酸菜豬五花

深圳恰巴塔地圖。



深圳的恰巴塔，搭配越來越豐富，可以當飯吃了：紅酸湯肥牛、梅乾菜辣腸、酸菜豬五花、越南雞肉沙拉、蝦滑滑蛋、芝士香腸。

什麼是恰巴塔（Ciabatta）？

又叫夏巴塔，誕生於80年代，lean系歐包代表，意大利經典麵包，意大利語發音[tʃaˈbatta]，意指拖鞋，也因麵包中間凸起、四四方方，外形酷似拖鞋，被戲稱為「拖鞋面包」。用恰巴塔做成的三明治，就叫帕尼尼。

製作恰巴塔的原材料非常簡單，麵粉、水、鹽、酵母，還有橄欖油，含水量極高的麵糰使得麵包無法塑形，就讓恰巴塔有了這個獨特的外形。

1. 紅酸湯爆汁肥牛恰巴塔

這是一家開在石廈的恰巴塔三明治專門店，口味非常豐富，而且搭配都很新奇。我們點的是最多人推薦的「紅酸湯爆汁肥牛」，做這個口味的，深圳好像就這一家。

恰巴塔外殼烤得比較硬，應該是為了更好支撐醬汁豐腴的餡，內餡有非常重的糟辣椒的味道，一聞就非常酸湯，與肥牛吃起來非常搭，芝士中和掉一部分辣味，口感富有層次。

Aloha

紅酸湯爆汁肥牛恰巴塔/36元（人民幣，下同）

地址：福田區-新洲南村1-1



2. 酸菜豬五花恰巴塔

這道很適合冬天的東北菜「酸菜燉五花肉」被KUDDO做成恰巴塔了，不過吃起來真的不黑暗。

恰巴塔是比較鬆軟的質地，夾餡的五花肉吃起來非常入味，搭配着酸菜，吃起來非常開胃，鹹香酸爽，吃起來非常上癮。

KUDDO COFFEE

酸菜豬五花恰巴塔/28元

地址：各區分店有多家分店，可就近選擇



3. 梅乾菜四川辣腸恰巴塔

這家小店是梅林一帶的麵包店的TOP1，網友推薦單品前五里，有4款都是恰巴塔，我們點了最多人推薦的「梅乾菜四川辣腸恰巴塔」。

打開包裝就能聞到很濃郁的梅乾菜特有的氣味，表皮非常粗暴，看得出來麵糰的含水量非常高，每口都能吃到梅乾菜，鹹味和麵包的微酸，還有辣腸的肉香，越嚼越香。

馬丁麵包烘焙工坊

梅乾菜四川辣腸恰巴塔/18.8元

地址：福田區-梅林街道梅豐社區梅華路159號振興大廈1棟2層206室



4. 越南雞肉恰巴塔

JPG在不務正業的路上越走越遠了，他家的漢堡真的很能打，最近發現上新了一款恰巴塔三明治。

恰巴塔的剖面煎得非常香，夾餡是煎雞扒和越南風味的蘿蔔絲沙拉，還點綴了香菜，吃起來會感覺像在吃越南的法棍三明治。

JPG canteen

越南雞肉治/25元

地址：科興店、福田COCO Park店、東海繽紛天地店



5. 滑蛋蝦滑恰巴塔

1469 Bakery他家上線了很多款熱壓三明治，其中這款「滑蛋蝦滑」就是用恰巴塔做底的。

熱壓過後，整體非常扁，恰巴塔的大氣孔基本都被排掉了，夾餡的滑蛋、蝦滑、粟米，更好地融合到在一起，這款很適合當早餐。

1469 Bakery

滑蛋蝦滑恰巴塔三明治/28元

地址：福田景田店、南山科技園店



6. 芝士香腸恰巴塔

開在嘉樂道的麥曬，是後海一帶麵包店的TOP1，他家有一款「蝦皮菜脯恰巴塔」非常出圈，不過不是每天都會出品，我們這次就沒蹲到。

我們嚐了當天出品的另外一款口味「芝士香腸」的。麵包的個頭非常大，是標準的恰巴塔，內裏的氣孔也十分漂亮，一壓會回彈，吃起來非常鬆軟，內裏還有芝士香腸，豐富了口感。

麥曬 MYSHINE·BAKERY

芝士香腸恰巴塔/20元

地址：南山區-文心六路4號保利文化廣場嘉樂道負一樓B107



7. 低温牛肉恰巴塔

這家新開的咖啡店，是福田CBD一眾上班族的放風地，店裏除了咖啡，還售賣以恰巴塔三明治為主的簡餐。

我們隨機點了一款「低温牛肉」口味的，恰巴塔底是本期最軟的，沒有恰巴塔粗獷的表皮，比較好下嘴，內裏的牛肉分量挺足的，配菜也很豐富。

KannKii

低温牛肉恰巴塔/28元

地址：福田區-平安金融中心南塔B座G層SLG05號



拖鞋面包，在深圳也是好起來了.

深圳恰巴塔地圖

TIPS：

1. 大多都是街邊小店，建議就近前往，不必報太高期望值去過遠的店

2. 以上店家都有外賣，可以點外賣到家

3. 以上店家順序不代表排名，價格僅供參考

