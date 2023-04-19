大阪溫泉酒店11大推介旅館｜人均$200起！鄰近心齋橋/車站/難波

大阪溫泉酒店11大推介旅館一次過睇！有些超近心齋橋、道頓堀、難波、梅田或車站上面就是，而且性價比高，人均$200起就住到大阪溫泉酒店，有些甚至免費任吃任飲宵夜拉麵跟酒。當中有適合一大班朋友、一家大小，也有適合情侶，甚至獨遊。最吸引的是這11大推介大阪溫泉酒店，大部分都有焗桑拿。如果不是特別想浸溫泉，也可以看看12間大阪新酒店介紹！（價格以搜尋當日日子為準）

大阪溫泉酒店11大推介旅館｜人均$200起！部分勁近心齋橋/車站

大阪溫泉酒店推介【1】Dormy Inn Premium難波

Dormy Inn Premium這間大阪溫泉酒店同樣位於難波、心齋橋附近，跟購物、藥妝店、美食「戰場」都很近，要去覓食和血拼都很方便。而Dormy Inn集團酒店最大的特色就是免費任吃任飲宵夜拉麵跟酒，房價性價比高，而溫泉亦不比一般溫泉酒店輸蝕，更衣室裡面同樣有護膚品、風筒等，而大浴場裝潢都相當不俗，外面還設有按摩椅。

房間方面，提供多種房型，包括單人房、雙人房、附榻榻米區雙床房、相鄰雙人房（2 間相鄰獨立雙人房）等，人均$390起包早餐，住過的住客表示空間不大，但足以打開兩個行李箱，在位於難波、心齋橋附近的酒店來說，已很不錯！

地址：大阪府大阪市中央区島之内2-14-23

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安

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大阪溫泉酒店推介【2】大阪逸之彩酒店

第2間大阪溫泉酒店推介是大阪逸之彩酒店，最吸引的賣點當然難得有大阪溫泉酒店是位於難波，難波為大阪市中心，超方便，每日更免費提供生啤、咖啡、飲料、茶！設有多種房型可選，獨遊的話可選單人房，還有雙人房、3人房等，人均$407起，1位成人住宿預約，還可以免費帶一位十二周歲以下的兒童一起入住。

而且提供大浴場及家族溫泉，如果不想跟陌生人浸溫泉，想自己人泡，還可以加錢預約私人風呂，2人浴（8室）2,500円 / 45分；3〜4人浴（6室） 3,000円 / 45分，兒童計入人數。

地址：大阪市浪速区恵美須西1-2-10

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪溫泉酒店推介【3】大和屋本店大阪旅館

大和屋本店大阪旅館為一間性價比極高的大阪溫泉酒店，地理位置相當方便，位於道頓崛川，去哪裡都很方便，附近也有不少便利店，還很適合喜歡在道頓崛吃飯、購物的朋友，而且大和屋本店大阪旅館行和式傳統旅館風格，採用榻榻米設計，會有職員幫忙鋪床舖。房型也有不少選擇，有1至3人房，也有4至6人房，家族旅行同樣無問題。當然少不了大浴場、桑拿房等設施。

地址：大阪府大阪市中央區島之内2-17-4

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪溫泉酒店推介【4】LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

這間大阪溫泉酒店大約在2019年開幕，鄰近櫻島車站，位於環球影城約5分鐘車程、15分鐘步程的距離，超方便！約有700多間房間，還有很多可愛的主題房間，例如史努比、芝麻街等。除了有天然溫泉大浴場、露天風呂，有美肌功效外，還有桑拿房，設施齊全。

而這間大阪溫泉酒店設有住客專用14樓展望天台，可以欣賞對出海灣及大橋景色，入黑時會有大阪絕美海景加夜景的景色。

地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

預訂方法及價錢：Agoda｜永安｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜KKday（住宿連USJ門票）

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大阪溫泉酒店推介【5】ART大阪灣酒店

雖然這間大阪溫泉酒店並非在難波、心齋橋等熱鬧地區，但就位於車站旁邊，搭完車直接上去就可以，附近也有超市、Donki等店舖，生活機能不錯，人均大約$312起。樓層高的房間更可以眺望大阪港夜景，聽說更有免費穿梭巴士來往日本環球影城。

而溫泉方面，位於屋上有個猶如溫泉主題樂園規模的「空庭溫泉」，以日本庭園為主題，內裡有9種不同種類的溫泉風呂，另外還有可預約的私人風呂，以及較少見在酒店會設有的岩盤浴，是喜愛泡溫泉之選。

地址：大阪府大阪市港区弁天1-2-1

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安

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大阪溫泉酒店推介【6】 OMO7大阪 by 星野リゾート（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

第6間大阪溫泉酒店是OMO7大阪 by 星野リゾート酒店，位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。

酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層，合共提供436間客房，而房型分為7種，房價最平約港幣$408一晚，相當划算！

地址：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

預訂方法及價錢：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

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大阪溫泉酒店推介【7】スーパーホテル Premierなんば・心斎橋（Superhotel Premier Namba Shinsaibashi Tennenonsen）

2022年3月開業，位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉，讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型，價格約由$386起。

地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com

大阪溫泉酒店推介【8】御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型，價格約由$642起。

地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

預訂方法及價錢：Agoda｜Booking.com｜永安｜Trip.com

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大阪溫泉酒店推介【9】 Spa World Hotel

這間大阪溫泉酒店在通天閣附近，離車站只有3分鐘步程。內裡以溫泉為主的主題樂園，溫泉亦分為歐洲區、亞洲區兩大主題，一共有16種不同的溫泉，男女專用的大浴池每個月都會互相調換，還有多種岩盤浴，不過岩盤浴需額外付入場費。此外，Spa World Hotel還設有大型泳池，如水上樂園的滑梯，很適合一大班人、一家大小一起來入住。

這間大阪溫泉酒店亦標榜著所有客房都能看到通天閣，可以看著大阪地標入睡，而房型選擇有1至2人、2至3人、2至4人、2至6人，多至5至12人都可以，很適合家族旅行和一大班好友一起入住。

地址： 大阪市浪速区恵美須東3-4-24

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安

大阪溫泉酒店推介【10】APA別墅酒店淀屋橋

如果想窮遊的話，這間大阪溫泉酒店APA別墅酒店淀屋橋會是個不錯的選擇，價錢低至每人約$200還可浸溫泉、焗桑拿，是相當少見的價錢。距離淀屋橋站也不過5分鐘步程，跟心齋橋也只有2站的距離，交通方便，附近還有便利店，可以買宵夜回酒店。不過因為房價便宜，而房間亦會相對小一點，如想住得舒適點，可選雙床房。

地址：大阪府大阪市中央区伏見町3丁目1-9

預訂方法及價錢：Agoda｜Booking.com

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大阪溫泉酒店推介【11】大阪蒙特利拉蘇瑞酒店

雖然這間大阪溫泉酒店並非在梅田、心齋橋等地區，但在京橋站前往京都車程約40分鐘左右，打算即日從大阪來回京都也很方便。而16樓就會設有天然溫泉，跑了一整天行程再浸個溫泉是人生一大樂事。最特別的是這間大阪溫泉酒店內裡有個小教堂，入住可以不妨參觀一下。

地址：大阪市中央区城見2丁目2番22号

預訂方法及價錢：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安