深圳酒店15間推介｜3分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$195起

深圳酒店推介2023｜今次記者整理15間深圳酒店，分別位於深圳灣、福田、羅湖等，部分鄰近高鐵站或地鐵沿線，以及大型商場如深圳萬象城等，亦有近年人氣極高的度假風打卡海邊民宿，人均最平$195起！除了新酒店，深圳還有很多間由蓮塘口岸去很方便的超美深圳酒店，如有隱世海景、設有露天風呂等特色。最近Trip.com更推出01讀者優惠碼，好食玩飛團隊更整合了最新酒店優惠碼，在訂酒店前填優惠碼就更便宜！（價格以搜尋當日日子為準）

深圳文華東方酒店位於高層酒吧可以欣賞美麗夜景。（Jess 婕詩@小紅書）

深圳酒店推介【1】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）於2022年開業，坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行2分鐘便可抵達沙灘！雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。至於酒店客房方面，共分為9種房型，全部均以北歐風格打造，更有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設有海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）

房價：人均HKD$462起（北歐海景小童滑梯房；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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深圳酒店推介【2】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年落成開業，坐落於深圳北站東廣場，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，來往觀光景點都非常方便！酒店方面，融合自然生態環境與綠色科技相融風格，具有濃厚的藝術氣息。此外，酒店希望打造舒適時尚的生活氣息，因此客房亦以讓人心情放鬆的淺灰、米白色為主調，家具亦採用圓弧流線設計，感覺時尚柔和，別具心思！此外，酒店客房亦設有超大落地窗及景觀一流的室外泳池，部分客房更有城景浴缸，無論身處何方都可以飽覽繁華的城市景色！

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

房價：人均HKD$499起（DELUXE ROOM,1 King Size Bed）

地址：深圳龍華區民塘路385號

交通：深圳北站步行4分鐘

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深圳酒店推介【3】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）於2021年開業，坐落於大鵬半島南澳沙灘，酒店臨海而建，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店雖然距離市區較遠，但附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店提供99間海景客房，房型同樣採用復古設計，具有度假風情，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

房價：人均HKD$195起（綻放·沙洲園景雙床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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深圳酒店推介【4】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，生活機能極佳！酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞城市日落一邊浸浴，更非常打卡able！

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

房價：人均HKD$248起（天際雙床房）

地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層

交通：上沙地鐵站步行8分鐘

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深圳酒店推介【5】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）於2018年開業，雖然已經開業數年，但人氣及討論度仍然不減！酒店坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈（UPPERHILLS）內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，設計亦別具特色，整體理念和家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念。酒店客房亦廣泛使用木系元素，配以灰色系色調，帶有舒適時尚感，部分客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間，讓旅客沉浸式感受極致的無印氛圍！

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HKD$533起（A房型；包早餐）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：皇崗/福田口岸轉乘的士，車程約10分鐘

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深圳酒店推介【6】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

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深圳酒店推介【7】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HKD$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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深圳酒店推介【8】深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）同樣在2022年開幕，設計靈感來自挪亞方舟，酒店外圍運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺；客房內採用小眾品牌的傢俱，以回收木材、鋼板、皮革等物料為設計主題，營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應多種房型，包括雙床房、家庭房等，亦有設閣樓的LOFT大床房等，巧妙運用閣樓設計，提升空間感。於Trip.com網站中獲得4.7/5的評分，網民表示酒店位置方便是一大加分位，而酒店的設計令人留下深刻印象，入住的客人亦可以免費獲贈飲品，令客人更有驚喜。

深圳NOA諾亞酒店（NOA HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HKD$243起（域 - 妙趣雙床房）

地址：深圳市羅湖區寶崗路5號

交通：筍崗地鐵站步行約6分鐘

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深圳酒店推介【9】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

房價：人均HKD$326起（園景大床房）

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行5分鐘

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深圳酒店推介【10】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。於Trip.com中獲得4.8/5的高分評分，網民認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高，特別是下午茶。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HKD$1042起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

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深圳酒店推介【11】深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select）

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select）距離南山區海上世界站僅3分鐘路程，附近有匯港中心、蛇口碼頭等，可以前往澳門及珠海等地，交通非常方便。酒店以濱海文化為主題，在設計中加入航海元素，例如漁網、船艙細節等，呈現出簡約的現代復古風格。酒店共有170間客房，融合時尚與古典風格，空間簡約舒適。網民指酒店走精緻復古風，感覺自然。而且地理位置優越，可以步行至海濱公園，附近亦有很多食肆，旁邊亦有大型商場，令住客倍感方便。

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select）

房價：人均HKD$287起（標準房(特大床)）

地址：深圳市南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界站步行約3分鐘

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深圳酒店推介【12】深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

房價：人均HKD$324起（G棟·閑時園景大床房）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳酒店推介【13】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

房價：人均HKD$777起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳酒店推介【14】深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）於2021年開幕，主打輕奢侈的現代風格，合共提供48間客房，面積由46平方米至98平方米不等，房間以原木色為主基調，採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有迷你吧及咖啡機，供應多款免費飲品，營造出高科技與舒適兼備的氛圍。另外，酒店設空中花園、室外恒溫泳池等，而且有不少親子友善服務，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳灣公園及深圳萬象城，方便大家行街購物。

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

房價：人均HKD$538起（豪華房(兩張床)）

地址：深圳市南山區後海大道2008號

交通：於登良站步行16分鐘

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深圳酒店推介【15】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）於今年全新開幕，位於深圳羅湖筍崗中心地帶，距離大型購物中心羅湖華潤萬象城僅需10分鐘車程，距離深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店設於20-25樓，共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店亦設有健身室供住客使用。不足一年的時間就已經在Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

房價：人均HKD$365起（高級特大雙人床房）

地址：深圳筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座

交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘

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