現代騎槍對決｜重現中世紀騎士衝鋒比武　一人一馬正面硬碰硬？

馬上長矛比試（Jousting），又稱「騎槍比武」，是中世紀一種騎士間的武術競技活動，盛行於14 - 16世紀的歐洲。相隔400多年後的今日，馬上長矛比武已經蛻變成現代競技比賽的一種。今天就跟大家談談現代全接觸馬上長矛比武的競賽方式。



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馬上長矛比試跟騎士對決是不同的東西，前者指雙方在馬上手持長矛正面奔馳的比試方式，而後者則包括步行作戰在內的對決。

▍重現古代騎士比武

現代的馬上長矛比武主要分成兩種：戲劇性和競技性。

自馬上長矛比武在16世紀息微後，除了間或在一些電影或戲劇情節出現外，一直要到20世紀70年代才有模擬的馬上長矛比試活動出現。可是，初時的馬上長矛比試都是以演出形式展現，並不具有真實競技成分，稱為 Theatrical Jousting （戲劇馬上長矛比武），主要在嘉年華會或中世紀演出中上演。

直至1997年，才由戲劇比武發展出全接觸、具競技性的 Competitve Jousting（競技馬上長矛比武）。2012年2月12日，全接觸馬上長矛比武更被拍成真人秀遊戲節目——Full Metal Jousting，在美國歷史頻道首播。該節目安排16名來自不同背景的參賽者分成兩隊，透過參加馬上長矛比武來爭奪10萬美元的獎金。

以下介紹的馬上長矛比武競賽方式，主要參考自「Full Metal Jousting」。

▍全接觸馬上長矛比武的比賽方式

2012年2月12日，在美國歷史頻道首播的全接觸馬上長矛比武「真人秀」遊戲節目——Full Metal Jousting。（圖片擷取自：http://bit.ly/2DJNUmq）

據說這種比賽是參考自16世紀德國的一種比賽方式「Plankengestech」（亦稱為Realgestech），這種比武的最大特徵是以「Plank」（或稱「List」）把賽道分隔開，讓雙方面對面地馳馬直線奔馳，隔著欄杆對決。此外，Plankengestech在選手左肩上加裝了一塊盔甲，取代盾牌或是人體作為刺擊目標。

▍比賽裝備

參賽者穿的盔甲是用14號不銹鋼（1.98毫米）和現代襯墊材料製作而成。該設計基於16世紀的德國馬上長矛比武裝甲，特別是以連接在左肩上1平方碼大小的鋼板作為攻擊目標，在節目中稱為「Gridded Grandguard」。

一件盔甲的重量是80到90磅，相當於真實的16世紀的盔甲重量。但因為不用考慮活動能力和靈活度，所以還是比當時的戰爭盔甲更重一些。此外，頭盔護頸設計上能夠與胸甲結合，一來避免長矛刺入頸部空隙，二來可以把頸部的衝力分散至身體其他部分，減低頸部受傷的風險。

比賽馬匹亦會配備金屬面甲及胸甲，以保障馬匹安全。（圖片擷取自：http://bit.ly/2FZzDnG）

比賽所用的長矛長11英尺（3.4米），重約7 - 10磅（4.5千克），由冷杉、鐵杉、松樹製成。長矛分成兩種類型，一種重量較輕，直徑為1.25英寸（3.2厘米），另一種重量較重，直徑為1.5英寸（3.8厘米）。為了保護選手在對決時不會受重傷，競技比武所用的騎槍一般較易斷裂，以化解衝刺擊中時的衝擊力。

▍比賽方式

每場比賽都有8回合的對決。雙方選手騎在馬上，在長度多於120英尺的跑道上，以時速20英里面對面衝刺，並以長矛刺擊對方左肩上的得分鋼板。

前4回合，會用厚度為1.25英寸的長矛。對於剩餘的回合（包括任何無效的回合），長矛會增加到1.5英寸，這增加了選手被擊落馬的機會。如果衝刺時長矛互碰，該回合會作廢，需要重新進行該回合。

在8次完整回合結束時，得分最高的玩家獲勝。在平局得分的情況下，會進行額外的回合直到一方獲勝。如果選手無法完成比賽，他們將被取消比賽資格，對手將被宣佈為勝利者。如果選手墮馬，他們會得到現場醫療人員的簡單醫療檢查，然後他們有兩分鐘時間回到他們的馬匹並準備繼續進行比賽。如果不能在限時內準備好，無論當時的得分如何，都會被判落敗。

▍得分方法

跑道兩端的前40英尺被指定為「Red Zone」，在此區域內發生之刺擊將不被計算，並需重新進行該回合。如果在回合開始後，選手覺得自己無法進行衝刺，他可以在離開自己的紅色區域之前，將其長矛指向正前方以請求對手原諒。對手可以舉起自己的長矛以示接受請求，讓回合重新進行。

選手必須透過手中長矛刺擊對方的得分鋼板才能得分。選手不能作出任何迴避或擋格的動作，企圖妨礙對方刺擊自己。若雙方矛頭在刺擊時互相觸碰，該回合的分數將會作廢，並重新開始該回合。

以矛尖擊中對手得分鋼板，得1分。擊中對手得分鋼板，並令長矛折斷，得5分。擊中對手得分鋼板，並令對方墜馬，得10分。

比賽亦對某些違規行為，予以5分罰分。

若選手未能在衝擊之前放開韁繩，將被扣5分。（這條規則的目的是為了保護馬匹免受衝擊所傷害。）在一場比賽中出現兩次這樣的違規行為，將導致選手被取消比賽資格。

若刺擊嚴重偏離得分部位，如擊中頭盔或腰部，將被扣5分。

在回合過程中未能控制馬匹，例如馬匹停下、減速、轉向，而不是衝刺，將被扣5分。

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