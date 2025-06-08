本星期打風？天文台：低壓區或南海發展 歐美最新預測+風暴路徑
撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，天文台預料，廣闊低壓槽上可能有低壓區在本周初至中期於呂宋附近發展，並於本周中後期大致移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除有機會在南海發展，但變數相當大。如熱帶氣旋生成， 將命名為蝴蝶。
天文台仍未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日至6月10日（星期一至二）進入南海，隨後往北方移動靠近廣東沿岸，至6月13日（星期五）最接近香港，之後在香港東面揭陽市附近登陸。
即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼
GFS、ECMWF、ICON均預測熱帶氣旋移近廣東沿岸
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在南海徘徊，並往北移動靠近廣東沿岸，6月13日（星期五）最接近香港，不過強度與結構與GFS預測略有不同。該熱帶氣旋之後轉往東北方向移動，靠近台灣。
即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼
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德國氣象局使用預測模型（ICON）則預測，該熱帶氣旋會移向海南島，隨後轉往東北方向，於6月14日（星期六）在香港西面陽江市登陸。
即睇ICON最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼
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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
香港天氣消息：未來9天多天驟雨
本港天氣方面，天文台表示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天色大致良好，日間酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。
根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹5級風。
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