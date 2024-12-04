黎智英自辯｜黎指自己愛中國　表明不再抗爭因已經無用

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（4日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十天自辯。他庭上指，以國家層面而言，自己愛中國。惟他不愛中國政府，指自己和中國政府的價值觀不同。就他在訪問稱，會抗爭至最後一天。黎則在庭上指，現時已不可能抗爭，變得萬劫不復。他又表明自己不再抗爭，因抗爭已無用。



黎智英作供時，講及和管理其Twitter帳戶的李兆富，在訊息中談及制裁中國。黎庭上確認，訊息中的中國是指中國政府。辯方繼而問及，黎是否愛中國。黎回應，在國家層面，他愛中國文化和人民。辯方其後再問，黎是否在國家層面而言愛中國，他同意。惟他指不愛中國政府，指兩者的價值觀不同。被問及是否現在仍不愛中國政府時，黎稱是。

黎智英在2020年曾接受多間外媒訪問。（FOX Business）

黎稱現時抗爭已無用 自己不再抗爭

辯方繼而播放黎於2020年6月8日，接受胡佛研究所（Hoover Institution）訪問的片段，他在訪問稱應制裁和懲罰中國，又指應取消對香港的特殊待遇。黎庭上解釋，若中國在港推出《國安法》，將會摧毀香港，屆時香港是否有特殊待遇已無分別。

此外，黎在訪問中稱會抗爭至最後一天。辯方問，若抗爭變成犯法行為，會否繼續抗爭。黎指，若因違法而被捕，將無法繼續抗爭。他又指在《國安法》生效後，已不可能抗爭，變得萬劫不復。辯方大狀指，不是問黎對現時香港的看法，黎回應稱只是解釋自己不再抗爭，因抗爭已無用。

庭上播放黎的訪問片段後 有旁聽人士拍掌

辯方亦播放黎於同月10日，接受《自由亞洲電台》的訪問。他在訪問提到，若因抗爭而入獄，甚至失去性命，他亦會願意。辯方問，若黎當時做的事變成違法，會否繼續其行為，黎稱不會，又指現時己入獄。法官李素蘭問，黎是否做了犯法的事，才會入獄，黎指自已沒有違法，但已監禁了四年。

黎在訪問又指，若有人選擇接受現狀，自己不會怪責他們。但若有人選擇留在香港繼續抗爭，「我同呢啲人，抗爭到底」。庭上播放此片段後，公眾席有一名女士拍掌。她被帶離法庭後，遭警員查問。她其後在多名警員包圍下，離開法院。現時警員表示，該女子已獲放行。

拍掌的女旁聽人士，在多名警員包圍下離開法院大樓。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供