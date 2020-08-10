新冠肺炎．最新｜2人限聚令、晚市禁堂食措施　周二晚到期料延長

新冠肺炎在本港持續蔓延，至昨日（9日）再公布多72宗確診個案，大部分屬本地感染，另有約40宗初步確診，累計宗數增至4,080宗。而醫管局昨日亦公布，再多5人死亡，累計52人因病不治。

民政總署今日（10日）起與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃，於11個指定派發地點向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測的孕婦懷孕證明，名額5,000個。

此外，一系列社交距離措施包括2人限聚令、食肆晚市不准堂食等，將於周二晚屆滿，預料政府因應疫情走勢，將延長相關措施生效時限。