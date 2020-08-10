新冠肺炎．最新｜2人限聚令、晚市禁堂食措施　周二晚到期料延長

新冠肺炎在本港持續蔓延，至昨日（9日）再公布多72宗確診個案，大部分屬本地感染，另有約40宗初步確診，累計宗數增至4,080宗。而醫管局昨日亦公布，再多5人死亡，累計52人因病不治。
民政總署今日（10日）起與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃，於11個指定派發地點向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測的孕婦懷孕證明，名額5,000個。
此外，一系列社交距離措施包括2人限聚令、食肆晚市不准堂食等，將於周二晚屆滿，預料政府因應疫情走勢，將延長相關措施生效時限。
▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼
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【01:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心周日（9日）公布新增72宗確診個案。衞生防護中心同日晚上更新確診患者到訪過的地方，當中新增9間食肆，包括沙田好運中心吉野家、黃埔花園銀竹苑一粥麵、屯門大興商場翠河餐廳等。
【00:45】本港新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署昨（9日）公布新增72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現再多一名確診者居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，該大廈已連續兩日出現確診個案。
此外，葵涌貨櫃碼頭群組至今有5宗確診及1宗初步確診個案，當中至少兩人同屬雅蘭中心稻香群組，亦有兩人當局沒有公布住址。
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