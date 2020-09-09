新冠肺炎．9.9｜昨初確診維持10宗以下　張竹君：數字未保持下降

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心昨日（8日）公布新增6宗個案，當中3宗為輸入個案、3宗為本地個案，為第三波疫情以來的新低，累計增至4,896宗。昨日半日初步確診少於10宗，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，數字每日會有輕微波動，希望新增確診數未一直保持下降，但直言確診個案間中有可能上升。

限聚令、食肆限座令將由本周五（11日）放寬至四人，而全民檢測「普及社區檢測計劃」進入倒數第三日，暫會於本周五結束，累計有131萬人在檢測中心完成採樣，至昨找到18名隱形患者或有徵狀患者。