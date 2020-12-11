麗晶淘大同屬單管設計　測量師稱一個原因　一半新樓源用相同設計

新冠肺炎疫情持續，麗晶花園第6座累計有7宗確診個案，該座D室居民要全部撤走。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇更形容，麗晶花園的喉管設計與淘大花園很相似，不排除部份情況類近當年的淘大花園。 淘大花園及麗晶花園同是80年代落成的屋苑。測量師學會建築政策小組主席何鉅業指，淘大花園及麗晶花園的污水系統，都是屬於「單管」設計，即所有污水經同一管道排放。他說，由於使用「單管」設計會較慳位，故香港樓宇使用「單管」設計的比例較多，相信超過一半新樓仍然使用「單管」。 他又指，過去曾要求政府檢視有關設計，但至今已十多年，有關的渠務設計指引仍未出台，「直到現在，我覺得已經刻不容緩。」

袁國勇今日向傳媒透露，指麗晶花園的設計與淘大花園相似，廚所、廁所及浴室的去水位，全部駁往同一條污水渠或糞渠。



污水排放分「雙管」或「單管」設計

根據《建築物條例》，污水排放系統可採用「雙管」或「單管」的設計。雙管的設計是把便溺污水，以及洗手盆等的廢水分開不同管道排放；而單管的設計，則是把所有污水經同一管道排放。而淘大花園及麗晶花園的污水排放系統，都是屬於「單管」設計。

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「雙管」對防止細菌傳播較有效

何鉅業指，要防止病毒入屋，最重要是靠聚水器，只要有足夠貯水，就可發揮隔氣作用。他說，對於防止細菌傳播，「雙管」可能會較安全。他解釋，若使用「雙管」式設計，便溺污水會有喉管排走，而非與其他廢水使用同一條喉管，故該條喉管的污染程度會較少，「就算浴缸、企缸位嘅聚水器無水，相對上不太容易受病菌影響。」

不過，何鉅業估計，超過一半新樓仍然使用「單管」設計，由於近年新樓的喉管都放置在室內，並會藏在槽內，故使用「單管」可較慳位。

淘大花園及麗晶花園的污水排放系統，都是屬於「單管」設計。（資料圖片）

渠務設計指引十多年仍未出台

何鉅業又說，其實「雙管」及「單管」都各有好處和壞處，過去曾要求政府檢視有關設計，但至今已十多年，有關的設計指引仍未出台，「直到現在，我覺得已經刻不容緩。」



他續指，經過2003年沙士後，已出現自動灌注式的地台去水設計，將鋅盤或面盤的出水位，以幼管接駁到地台去水位，使聚水器能經常保持濕潤，以保持隔氣功能。他指，雖然有關配件價錢不貴，但未有強制要求安裝。他認為，經過今次疫情下，無論使用「單管」或「雙管」設計，都應該要強制安裝有關配件。

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使用「雙管」設計比例較少

建築師關兆倫亦同樣表示，由「單管」設計較節省地方，而且因為涉及較少喉管，外觀上會較美觀，故無論新樓或舊樓，香港大部份的數宇都是屬於「單管」，「我自己見過用雙管設計的，都是一幢起兩幢止。」

他說，在「雙管」的設計下，糞渠或污水會分開排放，可減低交叉感染的機會，而經歷沙士後，不少專業學會曾建議將污水排放系統由「單管」強制變成「雙管」，但政府似乎無意修改，故「單管」設計仍沿用至今。