李兆基喪禮｜今早大殮採佛教儀式　王振民、梁振英夫婦到場

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午舉行團體公祭，上午11時採用佛教儀式大殮，之後辭靈，將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。



多名政界人士繼續到殯儀館致意，包括全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波。



【11:10】東亞銀行執行主席李國寶約11時10分到場。

東亞銀行執行主席李國寶。（林子慰攝）

【10:47】中央港澳辦一局局長王振民、全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀早上近11時，到達殯儀館向李兆基致意。另外，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及立法會主席梁君彥亦陸續到場。會德豐地產主席梁志堅到靈堂致意後，約11時離開。

中央港澳辦一局局長王振民早上近11時到場。（林子慰攝）

全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀早上近11時到場。（林子慰攝）

政務司司長陳國基早上到場。（林子慰攝）

財政司司長陳茂波。（林子慰攝）

立法會主席梁君彥。（林子慰攝）

會德豐地產主席梁志堅到靈堂致意後，約11時離開。（林子慰攝）

【10:20】香港大學校長張翔、前校長徐立之、港大基層醫療教研中心總監兼前食物及衞生局局長陳肇始早上約10時20分到場。6月上任貿發局主席的馬時亨、立法會議員劉業強、前立法會議員石禮謙亦有到場。

與李兆基共事近30年的恒地執行董事孫國林，早上到場致意後離開。

香港大學校長張翔、前校長徐立之到場致意。（夏家朗攝）

與李兆基共事近30年的恒地執行董事孫國林，早上到場致意後離開。（林子慰攝）

6月上任貿發局主席的馬時亨（右）、前立法會議員石禮謙早上到場。（林子慰攝）

立法會議員劉業強到場。（夏家朗攝）

【10:00】多名政商界人士陸續到場，包括前律政司司長、原基本法委員會副主任梁愛詩、港協暨奧委會會長霍震霆、英皇集團副主席楊政龍、東亞銀行聯席行政總裁李民橋到場。民建聯、新民黨等多名立法會議員亦約10時到場。

前律政司司長、原基本法委員會副主任梁愛詩。（林子慰攝）

港協暨奧委會會長霍震霆約10時到場。（林子慰攝）

新鴻基地產發展有限公司主席郭炳聯及新鴻基地產代理有限公司資深董事郭炳江。（夏家朗攝）

英皇集團副主席楊政龍。（林子慰攝）

東亞銀行聯席行政總裁李民橋。（林子慰攝）

新民黨主席葉劉淑儀帶領一眾新民黨議員到場。（夏家朗攝）

多名民建聯立法會議員到場，包括陳克勤。(夏家朗攝)

【09:30】今日上午舉行團體公祭，多名教育界人士出席，包括香港科技大學校長葉玉如、科大副監督陳祖澤、香港中文大學醫學院院長趙偉仁到場。另外，立法會議員田北辰、劉國勳等亦有到場，向李兆基致意。

香港科技大學校長葉玉如早上到場出席團體公祭。（林子慰攝）

科大副監督陳祖澤。（林子慰攝）

香港中文大學醫學院院長趙偉仁及多名教職員到場。（林子慰攝）

實政圓桌立法會議員田北辰早上到場。(林子慰攝)

【09:00】李兆基兩名兒子李家傑及李家誠，以及媳婦徐子淇等人早上在香港殯儀館門前，兩名兒子向傳媒表示「辛苦大家」。

李兆基兩名兒子李家傑及李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。（夏家朗攝）

李兆基兩名兒子李家傑及李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。（夏家朗攝）

李兆基兩名兒子李家傑及李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。（林子慰攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，供公眾人士入內鞠躬，正中央擺放李兆基遺照。（盧翊銘攝

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場設悼念區，來致祭公眾可寫心意卡，再放在特設的仿花壇上。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，來賓可獲紀念冊，當中有提及李兆基四個致富之道。（盧翊銘攝）

恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。今日上午9時至11時舉行團體公祭，上午11時舉行大殮，以佛教儀式進行。下午時半辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，場內展示約30封駐港領事館及院校等給李家的弔言信。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，場內放滿花籃及花牌，電視螢幕播放李兆基生前片段。（盧翊銘攝）

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李家除在北角香港殯儀館設靈外，也在對囸的球場設悼念區，供公眾致祭。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、以及幼子、另一聯席主席李家誠與太太徐子淇，昨午1時許從殯儀館步出，感謝各界關心。

李兆基幼子李家誠拖着妻子徐子淇從殯儀館步出。(盧翊銘攝)

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」(盧翊銘攝)

昨日到場致祭李兆基的政商界人士絡繹不絕，特首李家超下午5時半到場，李家傑及李家誠在入口迎接；中聯辦主任鄭雁雄其後也到場，與李家傑握手及慰問。前特首曾蔭權和林鄭月娥、以及澳門首任特首何厚鏵也有來鞠躬。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈。特自李家超（前右）逗留約半小時後離開，李兆基長子李家傑（前右）及次子李家誠（後中）送客到門外。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，中聯辦主任鄭雁雄（前右)率要員到場致祭，由恒基副主席林高演（前左）同入內。（盧翊銘攝）

前行政長官曾蔭權到場向李兆基致祭。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，前特首林鄭月娥到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，澳門首任特首何厚鏵(前右二）來港到場致祭。（盧翊銘攝）

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