李兆基設靈｜今早舉行大殮採佛教儀式　另擇吉日扶柩回順德安葬

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午舉行團體公祭，上午11時採用佛教儀式大殮，之後辭靈，將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。



【09:00】李兆基兩名兒子李家傑及李家誠，以及媳婦徐子淇等人早上在香港殯儀館門前，兩名兒子向傳媒表示「辛苦大家」。

李兆基兩名兒子李家傑及李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。（林子慰攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，供公眾人士入內鞠躬，正中央擺放李兆基遺照。（盧翊銘攝

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場設悼念區，來致祭公眾可寫心意卡，再放在特設的仿花壇上。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，來賓可獲紀念冊，當中有提及李兆基四個致富之道。（盧翊銘攝）

恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。今日上午9時至11時舉行團體公祭，上午11時舉行大殮，以佛教儀式進行。下午時半辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，場內展示約30封駐港領事館及院校等給李家的弔言信。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，場內放滿花籃及花牌，電視螢幕播放李兆基生前片段。（盧翊銘攝）

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李家除在北角香港殯儀館設靈外，也在對囸的球場設悼念區，供公眾致祭。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、以及幼子、另一聯席主席李家誠與太太徐子淇，昨午1時許從殯儀館步出，感謝各界關心。

李兆基幼子李家誠拖着妻子徐子淇從殯儀館步出。(盧翊銘攝)

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」(盧翊銘攝)

昨日到場致祭李兆基的政商界人士絡繹不絕，特首李家超下午5時半到場，李家傑及李家誠在入口迎接；中聯辦主任鄭雁雄其後也到場，與李家傑握手及慰問。前特首曾蔭權和林鄭月娥、以及澳門首任特首何厚鏵也有來鞠躬。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈。特自李家超（前右）逗留約半小時後離開，李兆基長子李家傑（前右）及次子李家誠（後中）送客到門外。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，中聯辦主任鄭雁雄（前右)率要員到場致祭，由恒基副主席林高演（前左）同入內。（盧翊銘攝）

前行政長官曾蔭權到場向李兆基致祭。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，前特首林鄭月娥到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，澳門首任特首何厚鏵(前右二）來港到場致祭。（盧翊銘攝）

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