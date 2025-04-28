李兆基設靈｜今早舉行大殮採佛教儀式 另擇吉日扶柩回順德安葬
撰文：林子慰 董素琛
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【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午舉行團體公祭，上午11時採用佛教儀式大殮，之後辭靈，將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。
【09:00】李兆基兩名兒子李家傑及李家誠，以及媳婦徐子淇等人早上在香港殯儀館門前，兩名兒子向傳媒表示「辛苦大家」。
恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。今日上午9時至11時舉行團體公祭，上午11時舉行大殮，以佛教儀式進行。下午時半辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。
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李家除在北角香港殯儀館設靈外，也在對囸的球場設悼念區，供公眾致祭。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、以及幼子、另一聯席主席李家誠與太太徐子淇，昨午1時許從殯儀館步出，感謝各界關心。
昨日到場致祭李兆基的政商界人士絡繹不絕，特首李家超下午5時半到場，李家傑及李家誠在入口迎接；中聯辦主任鄭雁雄其後也到場，與李家傑握手及慰問。前特首曾蔭權和林鄭月娥、以及澳門首任特首何厚鏵也有來鞠躬。
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