南丫海難死因｜大偈指船多了個通道口方便咗　不曾懷疑要建水密門

撰文：陳曉欣
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39死南丫海難死因研訊第26天研訊，「南丫四號」船東港燈兩職員供稱，他們在船隻建成後已知道尾艙開了通道口，有別於其他「南丫」系列船隻，他們同稱以為是原本的設計，而未有懷疑需否建水密門。另一名「大偈」則稱，他覺得船多有了個通道口「方便咗」，因為可以穿過船尾兩間艙室，他亦不曾懷疑通道口需否裝水密門。

南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

死因庭今續傳召「南丫四號」船東港燈的職員作供。港燈時任海事組「大偈」（輪機長）郭華喜供稱，他在1982入職，任維修助理機械技工，1990年轉任水手在船隊工作。他1995年考取證書後成為「大偈」，在不同船隻當值。

覺南丫四號設計與其他同系船隻不同

郭稱，「南丫四號」與「南丫」系列的3艘船結構相似，他在90年代發現「南丫四號」尾艙有通道口，知道與其他3艘「南丫」系列船隻不同，但他以為「南丫四號」的設計便是如此，故不曾與同事討論過。

工程師指沒有督察稱要建水密門

港燈時任工程師羅國昌供稱，他在1980年加入港燈任機械學徒，及後晉升為機械維修部工程師，工作包括船隊的維修。

港燈工程師羅國昌稱，沒有聽過有海事督察稱要建水密門。(陳曉欣攝)

羅稱，定期年檢會在船廠進行，最後檢查則會將船駛到在海事處油麻地避風塘進行。就2年檢的情況，羅憶述他會尾隨督察驗船，督察會進入每個船艙，環顧四周，沒有表示會「睇啲咩」。據他多年出席的驗船，沒有督察提出過通道口須建水密門。羅雖知道「南丫」系列有3艘船尾艙均沒有通道口，但他認為是「南丫四號」的設計，謂「冇諗過要有道門，根本就唔同嘅設計」。

大偈稱有通道口方便咗

時任海事組「大偈」關貴歡供稱，他在1983年入職港燈任水手，有60噸船主牌，對船舶結構有基本認知。關在1996年晉升為「大偈」。就「南丫四號」尾艙的通道口，關說他在新船建成時已經知道存在，他覺得有通道口「方便咗」，因為穿過可以船尾2間艙室。他不曾懷疑通道口需否裝水密門，也沒有與其他人談論。

關憶述，最後檢查由驗船督察決定驗甚麼，有些項目則指定要驗，惟不包括水密裝置，檢驗過程約1小時。他印象中驗船督察沒有落過舵機房和油箱房。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

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南丫四號的結構與檢查

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製圖及驗船數據早有出入

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