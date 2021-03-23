新冠肺炎．最新｜38萬人已打疫苗　聶德權：盡快放寬30歲以下接種

撰文： 王潔恩 孔繁栩 鄧穎琳 鄭翠碧 李恩慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-23 09:53

新冠肺炎疫情未息，本港周一（22日）新增18宗確診個案，累計增至11,398宗。昨半日有10多宗初步確診個案，至少3宗與URSUS群組有關，其餘大部份是輸入個案；不過也有一宗感染源頭不明個案，涉及一名88歲老翁，他居於藍田平田邨平善樓，單位與另一確診人士單位不同單位號碼及層數，他記得3月8至14日早上，曾去啓田商場潮褔龍蝦專門店，而該餐廳之前有2位確診者曾去過，但主要是晚餐，故仍要調查三人有否接觸/相識。

繼特首林鄭月娥等政府官員及立法會議員後，上月底率先接種科興疫苗的小部分市民，今起可接種第二劑疫苗。截至昨晚8時，約5%、近38萬人已接種第一劑科興或復必泰疫苗。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠疫苗｜聶德權：盡快放寬接種資格 包括30歲以下市民

【09:20】公務員事務局局長聶德權在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公布。聶德權說，政府現時訂購的疫苗，預計半年內分6批抵港。

新冠疫苗｜梁子超：7月前打針進度未必覆蓋大部份人 礙經濟復甦

【09:16】第四波疫情持續，目前累計約38萬市民已接種第一劑苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，以目前進度，未必能在7月前覆蓋到大部份人口，如追不上全球進度，對經濟復甦有影響。對於市民陸續接種疫苗後，他認為要看整體疫情，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間很小。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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確診大廈食肆｜茶果嶺道地盤染疫女文員 光顧油塘大本型三間食肆

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（22日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，再多四間食肆上榜，全由茶果嶺道土拓署地盤的染疫女文員到訪，當中有三間都位於油塘「大本型」商場內。

此外，今天新增兩個住址有確診個案，分別為小西灣邨瑞樂樓和牛池灣曉暉花園，兩幢大廈已被要求強制檢測。

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