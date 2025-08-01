今日新聞8分鐘｜旺角奪命火　2男1童亡｜沙特機動遊戲空中斷開

的士第一身直擊 撞切線車後翻側 乘客連叫「睇住」仍撞車

網上流傳一段車cam片，懷疑是一輛的士拍攝。片中可見，該車沿路直行，前方一輛黑色七人車，在公路一分岔路口突然向左切線。該車乘客見狀連忙呼叫「睇住，睇住，睇住!」司機亦隨即扭左軚閃避，惟最終右車頭與七人車相撞，更繼而翻側撞向石壆，滑前一段距離後始停下。

政府部門轉飲「鑫樂」內地水 製造商屢被內地點名質量問題

政府各部門辦公室由過往向本地集團屈臣氏、太古可口可樂訂飲用水，至上月改為向內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」訂水，為期三年，引起政府內部熱烈討論。轉飲內地品牌水每年為政府省下約1600萬元，但安全質量同樣受注視。

長沙灣盈暉海鮮酒家即日結業 工會稱50員工被拖欠薪金等約700萬

本港餐飲業持續低迷，再有酒樓宣布結業。飲食業職工總會今（1日）表示，長沙灣盈暉海鮮酒家即日起結業，正協助逾50位員工到勞工處落案，追討金額約700萬，涉及拖欠7月薪金、遣散費、代通知金、年假、休息日等。工會呼籲受影響員工儘快與其聯絡，以便協助計算應有權益。

阿仙奴對熱刺｜啟德主場館5萬人入場創新高 球迷體驗到英超氣氛

「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽晚上在啟德體育園主場館上演，該場吸引49,975名觀眾入場，創啟德體育園主場館啟用以來入場人次新高。散場後，有阿仙奴班迷對愛隊落敗感到可惜，贏波而回的熱刺球迷則打滿分，稱終於體驗到英超的感覺。

旺角奪命火｜住宅起火 1老翁1男1男童2貓俱亡 1老婦不適

旺角發生奪命火警。本周四（31日）晚上11時13分，多人報案指，洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位冒煙起火。消防接報到場，同晚11時25分，出動一條喉和一隊煙帽隊，一名老婦保持清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。

旺角奪命火︱鄰居無法帶兒子逃生 毛巾攝門罅仍滲煙 躲廁所待救

旺角洗衣街111至121號建煌華廈昨晚（7月31日）發生3死奪命火警。住在起火單位對面的住戶池小姐指，事發時她聞到一陣「燒著嘢、好明顯嘅𤓓味」，遂發現大量濃煙湧入單位，隨即用毛巾「攝門罅」，並逃到近後巷方向的廁所，打開所有窗戶透氣。從池小姐提供的片段可見，當時她即使攝完門罅，仍有少量煙滲入單位。

沙特「翻天覆地」設施空中斷兩截 乘客驚呼「硬著陸」23傷

綜合外媒7月31日報道，沙特阿拉伯一個遊樂場內，一座名為「360度大鐘擺」（360 Big Pendulum）的遊樂設施在行駛期間先撞到一塊白板，設施的吊臂其後在半空中斷裂，乘客在發生一片驚呼後被「硬生生」摔到地面，造成至少23人受傷，其中3人傷勢嚴重。

專訪｜吳秋北：僱主掌控議價造成不公 工資壓到咁張生仲唔滿意？

張宇人上周三（7月23日）以飲食界立法會議員身份，聯同多名飲食業界代表召開記者會，指若本港及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。吳秋北當日已反駁指張宇人的說法過於片面，本周三接受《香港01》專訪時，他再重申，張宇人所謂沒有及早輸入，是「倒打一耙」，無的放矢。

美國上調對加拿大關稅 從25%提高至35% 特朗普：或與卡尼通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（31日）簽署行政命令，對加拿大關稅從25%提高至35%，新關稅8月1日生效。他亦簽署另一項行政命令，對數十個國家或地區徵收10%至41%不等的「對等」關稅，其中包括對台灣徵收20%關稅。