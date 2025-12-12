宏福苑大火．直播｜獲委任獨立委員會主席 陸啟康法官見記者
撰文：林子慰
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級火災至今160人罹難。行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，審視火災成因等問題。李家超今日（12日）公布，委任法官陸啟康為獨立委員會主席、陳健波及歐陽伯權為成員，9個月內交報告。獨立委員會主席陸啟康下午會見傳媒，將交代相關事宜。《香港01》會現場直播。
【17:15】陸啟康表示，立法會選舉後接受重要任務，感謝李家超委任。他稱明白宏福苑火災事件引起關注，未來9個月，委員會將聚焦三大範疇，包括火勢迅速蔓延因由，檢視安排及審查機制是否足夠。
宏福苑大火｜香港興業國際：合共捐款1050萬支援大埔宏福苑災民「大埔宏福苑支援服務」平台啟用 供一站式查閱援助資訊(附連結)大埔宏福苑火災｜勞工處：宏業建築工程五年四定罪 罰2.95萬大埔宏福苑大火︱居民排隊申請災民證及應急錢 輪候時間約2小時大埔宏福苑火災｜九巴、龍運管理團隊及員工默哀三分鐘悼念死難者無業漢涉扮宏福苑災民騙援助金1.8萬 將查是否另騙其他機構宏福苑大火｜業界指搭棚黑工一直在 嘆捉極都有 巡查先「張揚」宏福苑大火｜建造業議會稱集體購棚網會嚴格核實：今次會好認真做宏福苑火災｜災民住酒店有限期 民青局：酒店業願提供彈性安排宏福苑火災｜田北辰倡列臨時建構物清單：唔好等出咗人命先嚟改革宏福苑火｜宏業拆招牌 判頭預冇尾數收 憶同業街坊驟逝：好難受宏福苑火災｜甯漢豪：設集體採購棚網服務 特事特辦爭取月內上架宏福苑大火｜甯漢豪：竹棚是否起因仍在調查 未必一刀切轉金屬棚宏福苑火災｜甯漢豪拒認建造業爛透 稱「各行各業都曾造假」宏福苑大火｜陸啟康任獨立委員會主席 可要求獲賦予「調查權力」