宏福苑大火．直播｜獲委任獨立委員會主席　陸啟康法官見記者

大埔宏福苑發生五級火災至今160人罹難。行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，審視火災成因等問題。李家超今日（12日）公布，委任法官陸啟康為獨立委員會主席、陳健波及歐陽伯權為成員，9個月內交報告。獨立委員會主席陸啟康下午會見傳媒，將交代相關事宜。《香港01》會現場直播。



【17:15】陸啟康表示，立法會選舉後接受重要任務，感謝李家超委任。他稱明白宏福苑火災事件引起關注，未來9個月，委員會將聚焦三大範疇，包括火勢迅速蔓延因由，檢視安排及審查機制是否足夠。

李家超委任法官陸啟康為獨立委員會主席，他同時是現任選管會主席。（資料圖片 / 黃浩謙攝）