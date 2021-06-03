新冠肺炎．最新｜40日無源頭不明個案　再有地產商搞打疫苗大獎賞

衞生署昨日（2日）公布剔除周二（1日）列為確診的灣仔警署男警員，原因是他入院數度檢測呈陰性，推斷他提交的樣本瓶，在診所受到工作人員沾上科興滅活疫苗而受到污染，導致檢測出現假陽性，確定本港連續40日沒有本地源頭不明個案。昨初步確診少於5宗。

特首林鄭月娥昨晚在Facebook專頁發帖，更指出至昨連續35日沒有本地個案，達到「清零」，並透露昨日出席一個建造界的活動時，聽到一位地產發展商表示正籌劃一項「頗有份量」的獎賞，但她未有公布獎賞是甚麼，但隨即惹來揣測是否再有地產商推出住宅單位，供已打疫苗市民抽獎。