新冠肺炎・最新｜今日零確診　連續6日無本地個案

撰文： 王潔恩 黃偉倫 朱海棋 勞敏儀 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-13 14:16

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續五日沒有本地確診個案，而昨天疫苗接種數字創新高，單日有54,006人接種了第一劑及第二劑疫苗，是接種計劃開始以來最多人打針的一天，亦達到政府理想的每天接種數量。而12至15歲青少年明天起便可接種BioNTech復必泰疫苗。

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孔繁毅：中風醫科生腦血管有不正常 青年兩種藥物敏感應諮詢醫生

【13:28】早前一名香港大學醫科生接種BioNTech復必泰疫苗後中風，引起社會關注。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（13日）表示，早前親自探望該學生，現時行動自如，但仍有輕微面癱及口齒不清。他續稱，磁力共振顯示，該學生腦部血管本身有不正常情況，中風與疫苗無直接關係，只是時間與接種疫苗相若。

另外，政府近日進一步放寬復必泰疫苗的接種年齡，下調至12歲。孔繁毅表示，一般食物過敏、哮喘並非不適宜接種的原因，但假如有兩種或以上的藥物過敏，就應先諮詢敏感科專家意見。

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【12:38】消息稱，本港今日無錄得新冠肺炎確診個案，是連續6日本地「零確診」，不設疫情記者會。

陳茂波6月底公布新一批銀色債券 電子消費券推動數碼經濟發展

【11:30】財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌，指最新一批的通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，超過71萬人申請；初步認購總額超過545億港元。政府將於6月底公布新一批銀色債券（Silver Bond) 的發行詳情，認購年齡門檻由65歲降低至60歲。

另外，他談及發放電子消費券是為推動電子支付和數碼經濟發展，相信本港的電子消費有增長的空間。

林奮強斥不打疫苗如玩俄羅斯輪盤 醫管局門診6月底推疫苗諮詢【10:09】政府全面谷針，醫院管理局計劃在本月底於普通科門診增設接種疫苗前評估服務。醫院管理局成員林奮強今早（13日）接受商台訪問時表示，疫苗是走出疫情的救星，可惜社會反應冷淡，形容港人如玩「俄羅斯輪盤」，早晚會出事。他又指，一人染病影響的人數可達萬人，「星星之火可以好快燎原」。

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未打針員工無獎金、花紅或涉歧視 平機會：須視乎合理及必要性

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