疫情．最新｜逾萬人打三針仍抗體不足 非本港打針可上網取二維碼
撰文：林穎嫺 鍾妍 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員。一名身份不詳男子於5月2日凌晨腦出血，在街頭昏迷，送明愛醫院治療，檢測發現陽性，轉送廣華醫院，情況持續惡化，延至昨日離世。
「疫苗通行證」第二階段生效，非本港打針人士，以及「回港易」等免檢疫者，須前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，多間指定郵局連日來大排長龍，食衞局急補鑊宣布，計劃重推網上非申報平台，詳情稍後公布。
昨日疫情報道總覽：
▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼
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【08:00】接種新冠疫苗可預防感染、重症及死亡，惟一些曾接受幹細胞移植或患有淋巴癌等病人，即使接種三劑疫苗，仍可能未有足夠抗體。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，估算本港約一萬名上述高危人士，部份甚至未能產生抗體，他們不僅是高風險感染群組，一旦確診更可能因病毒長期未清而引起吸入性肺炎，甚至有令病毒變種的危機。
衞生署約一個多月前批准引入提煉自新冠康復者的長效抗體組合（LAAB），孔繁毅稱，該些高危人士只需接種兩款抗體，即可提供6至12個月保護，可降感染風險達八成。醫管局已為少數已進行抗體測試的高危人士接種，反應良好，未來計劃為其他高危及次高危人士接種。
▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼
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食肆放寬8人首日 酒樓生意升10% 八老表用消費券即興飲茶︰盡食沙灘重開｜市民從粉嶺到淺水灣行「下水禮」 未見有執法人員巡查放寬防疫｜拯溺工會：康文署強行縮減救生員編制 憂水上安全成疑放寬防疫｜何栢良倡與疫苗通行證加辣涵接 谷針才能與病毒共存安心出行｜被揭有人臉識別功能 資科辦：從無啟用 已要求移除
▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼
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疫情｜新增321宗確診 年齡身份不詳男病人腦出血離世檢測呈陽性歐家榮稱個案徘徊300宗仍屬高水平 3款新變種病毒未影響疫苗成效孔繁毅：料一萬港人打三針仍抗體不足 長效抗體組合可防重症死亡129間院舍遲申報院友職員染疫狀況遭警告 社署：免造成防疫缺口
▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼
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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼
▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼
疫苗通行證｜灣仔郵局逾百人排隊申請臨時證 長者怒斥：好原始臨時疫苗通行證｜郵局逼爆申請認證人士 港府臨急重推網上申報方艙醫院7間縮剩1間 工聯會促分階段停運 冀承辦商安排員工調職疫情｜懲教署5.9起恢復親友及公事探訪 訪客須自行快測呈陰性
▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼
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▼5.19重開599F章表列處所▼
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▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼
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強制檢測｜40幢上榜 包括薄扶林豪宅貝沙灣、又一村又一居屯門龍門居、將軍澳安寧花園等10屋苑污水呈陽性 政府派快測包封區｜黃大仙下邨龍樂樓圍封強檢 預料周五中午解封確診大廈｜增198幢大廈 海逸豪園及囍匯等強檢大廈上榜封區｜梨木樹邨楓樹樓及白田邨昌田樓完成強檢 各有5宗陽性個案
▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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