疫情．最新｜逾萬人打三針仍抗體不足　非本港打針可上網取二維碼

本港昨（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員。一名身份不詳男子於5月2日凌晨腦出血，在街頭昏迷，送明愛醫院治療，檢測發現陽性，轉送廣華醫院，情況持續惡化，延至昨日離世。

「疫苗通行證」第二階段生效，非本港打針人士，以及「回港易」等免檢疫者，須前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，多間指定郵局連日來大排長龍，食衞局急補鑊宣布，計劃重推網上非申報平台，詳情稍後公布。



昨日疫情報道總覽：



▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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【08:00】接種新冠疫苗可預防感染、重症及死亡，惟一些曾接受幹細胞移植或患有淋巴癌等病人，即使接種三劑疫苗，仍可能未有足夠抗體。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，估算本港約一萬名上述高危人士，部份甚至未能產生抗體，他們不僅是高風險感染群組，一旦確診更可能因病毒長期未清而引起吸入性肺炎，甚至有令病毒變種的危機。

衞生署約一個多月前批准引入提煉自新冠康復者的長效抗體組合（LAAB），孔繁毅稱，該些高危人士只需接種兩款抗體，即可提供6至12個月保護，可降感染風險達八成。醫管局已為少數已進行抗體測試的高危人士接種，反應良好，未來計劃為其他高危及次高危人士接種。

（受訪者提供）

▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

