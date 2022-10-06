疫情．10.6｜增4318宗確診　多6人死亡　7日平均死亡率維持0.17%

本港確診個案略為反彈重上四千宗水平，衞生署今日（6日）公布新增4,318宗確診個案，較昨日增加676宗，新增本地個案3,993宗，輸入325宗，多6人死亡。學校呈報729宗個案，涉459間學校，院舍有3間出現個案共8人染疫，其中一間安老院舍累計5宗個案。



部份社交距離措施即日起放寬，食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增至240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人，但進入前仍須進行快測的要求則維持不變。



今日疫情概要：



-確診個案4,318宗，較昨日上升18.5%

-輸入個案325宗，佔整體個案7.53%，確診比率4.18%

-新增6宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.17%

-1,669名確診病人留醫，當中有210名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.6%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.4%

昨日疫情總覽：



▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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▼10月6日 強制檢測大廈名單▼



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【18:00】本港疫情持續，政府今（6日）表示，中西區、屯門區及元朗區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及屯門景峰花園、屯門御半山、天水圍Wetland Seasons Park，以及中半山豪宅麥當奴大廈及堅麗閣等。



當區的民政事務處將會陸續向涉及區域的居民、清潔工和物業管理員，派發共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月6日 部份污水陽性屋苑▼



【17:19】本港確診個案略為反彈重上四千宗水平，衞生署今日（6日）公布新增4,318宗確診個案，較昨日增加676宗，新增本地個案3,993宗，輸入325宗，多6人死亡。學校呈報729宗個案，涉459間學校，院舍有3間出現個案共8人染疫，其中一間安老院舍累計5宗個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1,669名確診病人留醫治療，當中有210名新增確診病人。新增呈報五名危殆病人及兩名嚴重病人，現時合共有38名危殆及17名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

【13:27】各區社區疫苗接種中心今日（6日）起可讓50歲或以上接種新冠疫苗香港居民，選擇同時免費接種流感疫苗。佐敦官涌社區疫苗接種中心是其中一個可同時接種科興疫苗及流感疫苗的接種中心，雖然首日選擇接同打兩針市民並不多，但亦有接種了兩種疫苗的市民指覺得感覺不錯，認為可令自己身體健康：「政府無叫我都自己要求打。」

【11:58】全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）在一個論壇上致辭，表示粵港澳大灣區城市一直主動及積極傳遞訊息，但相關資訊在香港沒有受到廣泛報道，資訊未能傳達到市民身上，如果不取消香港和內地的檢疫限制，會加劇兩地認知差距。

【11:57】多個政府部門今日（6日）分別在兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，合共有26人未有遵從強制檢測公告，並向合共12人發出10,000元定額罰款通知書。



其中康文署聯同沙田警區和衞生署在沙田駿景園5座查核受檢人士的檢測證明，行動中共檢查198名受檢人士，當中2人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中一人發出10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時開始，至上午約11時結束。



此外，環境及生態局與環境保護署聯同荃灣警區和衞生署，在荃灣愉景新城11座查核受檢人士的檢測證明，行動中共檢查271名受檢人士，當中24人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中11人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

【10:06】警方早前拘捕了7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，相關「免針紙」將在下周三起失效，即有2萬張「免針紙」被作廢。



患有腦瘤的Sammy今日（6日）在電台節目分享自身經歷，指3名公立醫院醫生曾建議她不要打針，理由是腦內仍有一粒瘤「未搞掂」，後來政府政策改變，市民要持有「免針紙」才能豁免打針，相關的主診醫生便改口稱她可以打針，因此她現時已無法獲得「免針紙」，故出外時非常不便。



香港病人政策連線主席林志釉亦表示，有涉嫌濫發「免針紙」的醫生被捕後，他們曾收到市民求助，指過去公立醫院醫生曾為他們發出「免針紙」，但之後遭拒絕。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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【09:56】特首李家超本月將發表《施政報告》，檢疫安排與人才政策預料是焦點之一。經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒今早（6日）在港台節目上指出，期望報告會有更多有利經濟發展的政策，又指吸引人才不止要在政策方面下手，香港整體城市的移民程度也相當重要，舉例指M+、西九故宮文化博物館可以令人眼前一亮，吸引人才來港。



他又指，聽到一些朋友表示中共二十大之後，內地檢疫措施會有些調整，但實際如何要視乎未來數星期的消息，不過相信內地與香港的檢疫要做到「零隔離」，以現時形勢來看是奢望。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼10月5日 警方公布推出「防騙視伏器」供搜尋詐騙陷阱▼



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▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月5日 堅尼地城西環七臺」壁畫引起熱議▼

