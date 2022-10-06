疫情．10.6｜增4318宗確診　多6人死亡　7日平均死亡率維持0.17%

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港確診個案略為反彈重上四千宗水平，衞生署今日（6日）公布新增4,318宗確診個案，較昨日增加676宗，新增本地個案3,993宗，輸入325宗，多6人死亡。學校呈報729宗個案，涉459間學校，院舍有3間出現個案共8人染疫，其中一間安老院舍累計5宗個案。

部份社交距離措施即日起放寬，食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增至240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人，但進入前仍須進行快測的要求則維持不變。

今日疫情概要：

-確診個案4,318宗，較昨日上升18.5%

-輸入個案325宗，佔整體個案7.53%，確診比率4.18%

-新增6宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.17%

-1,669名確診病人留醫，當中有210名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.6%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.4%

昨日疫情總覽：

疫情．10.5｜增3642宗確診　國泰急聘2000空姐空少　維珍停飛香港

▼6月19日　父親節大酒樓坐滿食客▼

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▼10月6日　強制檢測大廈名單▼

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中半山堅麗閣、愛都大廈及屯門御半山等污水呈陽性　16萬人須快測強制檢測｜增67幢大廈東區最多　維港峰、俊傑花園等豪宅榜上有名消息：再有歐美航空公司欲隨維珍航空告別香港　促再放寬檢疫衞生黑點︱食環署警方觀塘深水埗打擊阻街　發36張罰款單拘一人全港設85個核酸檢測點　設兩級制自費檢測上限分別150及240元醫學會冀政府檢討安心出行、入境措施　引英國研究大部份患者輕症

【18:00】本港疫情持續，政府今（6日）表示，中西區、屯門區及元朗區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及屯門景峰花園、屯門御半山、天水圍Wetland Seasons Park，以及中半山豪宅麥當奴大廈及堅麗閣等。

當區的民政事務處將會陸續向涉及區域的居民、清潔工和物業管理員，派發共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月6日 部份污水陽性屋苑▼

重陽假後確診數字略升至4318宗　輸入個案325宗　佔單日比率7.5%

【17:19】本港確診個案略為反彈重上四千宗水平，衞生署今日（6日）公布新增4,318宗確診個案，較昨日增加676宗，新增本地個案3,993宗，輸入325宗，多6人死亡。學校呈報729宗個案，涉459間學校，院舍有3間出現個案共8人染疫，其中一間安老院舍累計5宗個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1,669名確診病人留醫治療，當中有210名新增確診病人。新增呈報五名危殆病人及兩名嚴重病人，現時合共有38名危殆及17名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

逾50歲今可齊打新冠流感疫苗　老友記冀更健康：政府無叫都要求打

【13:27】各區社區疫苗接種中心今日（6日）起可讓50歲或以上接種新冠疫苗香港居民，選擇同時免費接種流感疫苗。佐敦官涌社區疫苗接種中心是其中一個可同時接種科興疫苗及流感疫苗的接種中心，雖然首日選擇接同打兩針市民並不多，但亦有接種了兩種疫苗的市民指覺得感覺不錯，認為可令自己身體健康：「政府無叫我都自己要求打。」

通關︱梁振英：香港內地若不撤檢疫限制　將加劇兩地認知差距

【11:58】全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）在一個論壇上致辭，表示粵港澳大灣區城市一直主動及積極傳遞訊息，但相關資訊在香港沒有受到廣泛報道，資訊未能傳達到市民身上，如果不取消香港和內地的檢疫限制，會加劇兩地認知差距。

【11:57】多個政府部門今日（6日）分別在兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，合共有26人未有遵從強制檢測公告，並向合共12人發出10,000元定額罰款通知書。

其中康文署聯同沙田警區和衞生署在沙田駿景園5座查核受檢人士的檢測證明，行動中共檢查198名受檢人士，當中2人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中一人發出10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時開始，至上午約11時結束。

此外，環境及生態局與環境保護署聯同荃灣警區和衞生署，在荃灣愉景新城11座查核受檢人士的檢測證明，行動中共檢查271名受檢人士，當中24人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中11人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

公院三醫生曾建議不要打針　腦瘤病人不獲免針紙　要友人上門剪髮

【10:06】警方早前拘捕了7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，相關「免針紙」將在下周三起失效，即有2萬張「免針紙」被作廢。

患有腦瘤的Sammy今日（6日）在電台節目分享自身經歷，指3名公立醫院醫生曾建議她不要打針，理由是腦內仍有一粒瘤「未搞掂」，後來政府政策改變，市民要持有「免針紙」才能豁免打針，相關的主診醫生便改口稱她可以打針，因此她現時已無法獲得「免針紙」，故出外時非常不便。

香港病人政策連線主席林志釉亦表示，有涉嫌濫發「免針紙」的醫生被捕後，他們曾收到市民求助，指過去公立醫院醫生曾為他們發出「免針紙」，但之後遭拒絕。

▼9月22日　警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼

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二十大後內地開關？林健鋒：零隔離似奢望　鬆綁程度還看未來數周

【09:56】特首李家超本月將發表《施政報告》，檢疫安排與人才政策預料是焦點之一。經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒今早（6日）在港台節目上指出，期望報告會有更多有利經濟發展的政策，又指吸引人才不止要在政策方面下手，香港整體城市的移民程度也相當重要，舉例指M+、西九故宮文化博物館可以令人眼前一亮，吸引人才來港。

他又指，聽到一些朋友表示中共二十大之後，內地檢疫措施會有些調整，但實際如何要視乎未來數星期的消息，不過相信內地與香港的檢疫要做到「零隔離」，以現時形勢來看是奢望。

▼６月16日　進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

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▼６月17日　尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼

▼６月18日　警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼

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增3642宗確診　輸入個案比率升佔近9％　一周平均輸入比率為4.2%周四起開展流感疫苗接種計劃　醫管局指本港免疫水平低籲盡快接種國泰疫情後首辦招聘會目標聘2000空服員　工會︰底薪9000元難請人國泰撤空勤外站閉環　工會冀減核酸檢測日數：希望大家正常生活維珍航空永久停飛倫敦至香港　94年曾聘王菲拍廣告片出歌錄CD窮者愈窮︱香港最窮一族月薪跌穿$3000　富者疫情下月入反升$7600

▼10月5日　警方公布推出「防騙視伏器」供搜尋詐騙陷阱▼

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逾2萬張涉濫發免針紙將失效　受影響市民可去普通科門診免費諮詢7醫免針紙︱ 陳國基促受影響市民盡快諮詢其他醫生意見7醫免針紙︱ 江玉歡重申言論無不妥　李浩然：盧防止不當行為合理機管局50萬張機票點派好？　梁美芬：送給商務客、專家來港交流內地開關︱譚耀宗料對港、對外同步：已不封城　商界稱或3+4做起施政報告︱李慧琼冀交代0+0時間　吸人才宜准讀官校、買樓免辣稅7醫免針紙︱政府辯稱拒納非廢除　江玉歡斥語言偽術：有何分別？通關內地︱盧文端：二十大後放寬非空穴來風　港對外開關中央力撐0+0月內成事？陳茂波：正朝復常努力　施政報告將有人才吸資措施拆局︱江玉歡批局長「專橫」政圈稱奇　學者：敢言議員空間仍有限

▼10月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增66幢涉柏蔚山、擎天半島等　天鑄污水陽性上榜將軍澳蔚藍灣畔、馬鞍山錦暉苑等21屋苑污水陽性　派14萬套快測包異地戀人0+3來港築鵲橋　旅發局斥1億全球宣傳香港搶短途客迎0+0警方推「防騙視伏器」　輸入網址、電話、轉數快戶口即查詐騙風險

▼10月5日　堅尼地城西環七臺」壁畫引起熱議▼

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