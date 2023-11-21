初選案｜控辯雙方將於下周三起作結案陳詞 料需時2至3周
撰文：朱棨新
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民主派初選案經115天審訊，案件完成舉證，原定於本月27日(下周一)，讓控辯雙方進行結案陳詞，預料需時2至3星期。根據司法機構網頁顯示，案件現時排期至本月29日(下周三)續審。
16名受審被告。(詳看下圖)
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16名不認罪被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。
控方案情一覽(詳看下文)
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辯方主要案情一覽(詳看下文)
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31名已認罪的被告。(詳看下圖)
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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。
案件編號：HCCC 69/2022
10名接受審訊並准保釋的被告。(詳看下圖)
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