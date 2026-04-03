雨鞋穿搭｜10款時髦感搭配返工出街都適用　附保養技巧和品牌推薦

每當雨天來襲，走在路上最怕的就是鞋子被淋濕、襪子整天泡水，因此雨鞋、雨靴成了許多人外出時必備的單品！



近年在 Dcard、PTT 上，從雨鞋雨靴推薦到上班族愛用的防水鞋討論都相當熱烈，大家都希望找到既能應付突如其來的大雨、又能維持穿搭質感的選擇，像 Hunter、Palladium 或迪卡儂這類雨鞋品牌也因實用度高、造型百搭，持續受到網友推崇。

如果你正苦惱雨天穿搭總是顯得狼狽，或是找不到兼具機能與外型的防水鞋款，這回從款式挑選、品牌特色到保養技巧，帶你一次掌握雨天也能保持俐落時尚的關鍵！

jennie、楊冪示範時髦雨鞋雨靴穿搭，教你如何保養，附15個品牌推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款時髦雨鞋雨靴穿搭示範，附品牌推薦（dirk-scheuble@unsplash；01製圖）

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雨鞋雨靴顏色、材質、長度挑選指南

想在陰雨綿綿的日子也能保持時髦有型，挑對一雙適合自己的雨鞋雨靴絕對是關鍵，除了外型設計外，顏色、材質與長度的選擇都會影響整體穿搭風格與實穿性。以下整理出三大重點挑選指南，幫你在購買前更有方向！

①顏色

挑選雨鞋的第一步，從顏色著手是最直覺的方式，從經典黑到亮眼色系，各自展現不同氣質。若想打造百搭又不出錯的造型，建議選擇經典黑、深灰或海軍藍等色系，特別適合通勤族與極簡風格穿搭，無論搭配西裝外套或長版風衣，都能營造俐落幹練的印象；喜歡韓系溫柔氣質風的人，則可選擇米白、淺米、奶茶色等大地色系款式，與長版風衣或針織裙搭配時，優雅又具柔和感。

若想在陰雨天中脫穎而出，不妨挑選紅、黃、草綠等亮色系雨鞋，簡約穿搭者也能藉此為整體造型增添亮點；想更具潮流感的話，可嘗試透明或拼色設計款，搭配襪子或褲裝能展現層次與個性。值得一提的是，若重視實穿與耐髒度，深色系是理想選擇；若偏好清新氣質，則可選擇淺色或奶茶色系，更顯柔美典雅。

②材質

雨鞋的防水效果與舒適度主要取決於材質，其中以 PVC、橡膠、防水皮革三種最為常見。橡膠材質擁有出色的防水性與耐用度，質地柔軟、彈性佳，長時間穿著也不易變形，不過相對較重，夏季穿著時可能略顯悶熱；PVC 塑料則以價格親民、款式多樣著稱，具有良好的光澤感且容易清潔，但部分款式質地偏硬，建議選擇內襯柔軟布料的設計，以提升整體舒適度。

至於防水皮革或尼龍混紡材質，不僅兼具防水機能，也擁有時尚外型，看起來更像一般短靴或長靴，特別適合通勤與上班族穿搭，不過需注意保養，雨天穿過後務必擦乾，避免因潮濕而導致表面龜裂。若希望雨鞋同時具備造型感與機能性，可選擇防水皮革與橡膠拼接的混合材質款式，既能有效防雨，又能展現時髦質感。

③長度

雨鞋的筒高會直接影響穿搭比例與實穿情境，常見款式可分為短筒、及小腿與中長筒三種。

短筒雨鞋輕便好走、穿脫方便，最適合城市通勤或小雨天出門，搭配牛仔褲、短裙皆能展現俐落感與修長腿型；中筒雨靴則兼具實用與造型效果，能有效防止水花濺濕褲腳，適合與緊身褲或長襪搭配，展現休閒又不失時髦的氛圍；若遇上大雨或需進行戶外活動，長筒雨靴則是首選，包覆性強、防水性最高，建議可搭配短褲或洋裝，露出腿部線條，避免比例被切斷顯得笨重。

此外，若想在視覺上修飾腿型，建議挑選筒口微寬、靴身挺度高的設計，不僅能修飾小腿線條，也能拉長整體比例，營造筆直纖細的腿部效果。

10 個雨鞋雨靴穿搭公式一次學

①雨鞋雨靴＋緊身長褲

「雨鞋＋緊身長褲」堪稱經典不敗的組合，不僅實穿又能修飾腿型，將長褲收進雨鞋裡，可避免褲腳被雨水打濕造成不適，這樣的穿法特別適合中筒或長筒雨鞋。

若對自己的腿部曲線較沒自信，建議選擇長筒款式，能巧妙遮住小腿肌，同時達到修飾腿型的效果；若想在視覺上達到顯瘦又顯高的效果，可挑選與褲子同色系的雨鞋，讓腿部線條更加筆直流暢，整體比例也會顯得更修長；此外若在意臀部線條的人，可在上身搭配 Oversize T 恤、毛衣、襯衫或夾克，不僅能自然遮掩臀部，還能為整體造型增添層次感與時髦度，讓雨天穿搭依然輕鬆展現好品味。

②雨鞋雨靴＋五分褲

若覺得搭配貼身長褲太悶熱，五分褲或百慕達短褲也是近年掀起的流行單品之一，這類短褲與雨鞋的組合，不僅能穿出俐落又帶點小男孩風的率性感，整體時髦度更是瞬間 Level Up，這樣的穿搭特別適合喜歡中性風或工裝風的女生。

尤其是腿細的女生更適合這種搭配方式，因為對於「鳥仔腳」身形的人而言，單穿短褲有時會讓比例顯得「頭重腳輕」，此時只要搭配一雙具份量感的雨鞋，無論是短筒、中筒或長筒款，都能在視覺上平衡比例，讓造型更加協調又時髦。

③雨鞋雨靴＋洋裝

除了褲裝，其實洋裝搭配雨鞋也是兼具個性與氣質的穿搭選擇，建議可選擇傘狀或高腰剪裁的洋裝，搭配短筒或中筒雨靴，既能營造輕盈俏麗的氛圍，又能在雨天保持舒適不厚重，若天氣較涼，外層可加上針織外套或風衣，更添層次與溫柔感。

若想打造更具女人味的造型，長版洋裝搭配雨鞋能呈現出浪漫優雅的氣息，不過若擔心長版洋裝配上厚重雨鞋會顯得比例不佳，也可改穿短版洋裝，讓整體更輕盈俐落；此外喜歡街頭或小性感風格的人，可以嘗試以 Oversize 上衣打造「下身失蹤」的穿搭方式，並搭配靴口略寬的中長筒雨鞋，藉由靴口與腿部之間的留白，能自然形成顯瘦效果，展現纖細腿型與時髦魅力。

④雨鞋雨靴＋西裝外套

想在雨天也維持上班族的時髦品味？不妨嘗試「雨鞋＋西裝外套」的造型組合！選擇合身長褲搭配長筒雨靴，能讓整體線條更顯挺拔俐落，展現專業又具時尚感的氣場。

若想打造更具個性與韓系氛圍的造型，則可選擇短褲搭配 Oversize 西裝外套，呈現出率性中帶點隨性的風格，完美詮釋 Smart Casual 的穿搭精神，這樣的搭配方式正式中帶著一點自在與時髦，在陰雨天裡也能輕鬆成為辦公室裡的亮點。

⑤雨鞋雨靴＋長襪

想要在雨鞋穿搭這門學問上更進階？那你絕對要收藏 BLACKPINK Jennie 同款造型！無論是像 Jennie 一樣以短洋裝搭配，或選穿短褲、短裙展現俏皮感，都能嘗試在雨鞋內搭配高筒長襪，刻意露出一小截襪身，讓整體造型更有層次。

若選擇與雨鞋撞色的襪款，能瞬間增添亮點與時髦感；若改搭同色系襪款，則能延伸腿部線條，讓比例更顯修長，視覺上更加纖細高挑。這樣的穿法不僅實用又吸睛，可說是現今最流行、也最能展現時尚態度的雨鞋穿搭技巧！

⑥雨鞋雨靴＋工裝褲

工裝褲與雨鞋可說是兼具防水機能與時髦感的完美組合，能輕鬆打造出個性感十足的中性 Boyish 風格，可以參考楊冪在陸綜《花兒與少年》中的造型，以版型硬挺的工裝褲搭配長筒及膝雨靴，並將褲管塞進鞋筒內，整體造型更加俐落、有精神。

上半身則可學她選穿皮革襯衫外套與貼身條紋上衣，配件方面搭配黑色素面毛帽與透明框眼鏡，營造出休閒又率性的氛圍，隨性中仍不失格調與時髦感。若覺得工裝褲的褲管不易收進雨鞋裡，也可以選擇將寬鬆褲腳自然蓋住鞋筒，打造隨性街頭風，上身搭配短版外套或背心，不僅能修飾比例，還能讓整體造型更顯俐落有型。

⑦雨鞋雨靴＋吊帶褲

想在 Boyish 風格中增添一點俏皮可愛感？不妨嘗試以連身吊帶褲搭配長筒及膝雨靴或低筒雨鞋，展現出率性又不失甜美的風格。

可以將褲管塞進雨鞋內，或是稍微摺起至鞋筒上緣，在視覺上形成「腳踝節點」，讓整體比例更俐落，也能達到顯瘦、有精神的效果。建議內搭條紋上衣或白色 T 恤，簡約又清爽，再配上一頂漁夫帽作為造型重點，整體氛圍就像從日劇裡走出的氣質系女孩，自然、率性又充滿魅力。

⑧雨鞋雨靴＋牛仔套裝

若想打造略帶美式復古感的雨鞋穿搭，不妨嘗試以牛仔套裝搭配雨鞋，展現率性又具時尚感的氛圍。

可以選擇牛仔外套內搭長版牛仔襯衫，下身再搭配長筒雨鞋並內搭及膝長襪，藉由在腿部堆疊出層次感，平衡牛仔布料的厚重感，使整體造型更具對比與立體感，同時達到顯瘦與修飾比例的效果。如此一來，就能輕鬆打造出既率性又帶點性感的「下身失蹤」雨鞋穿搭造型，散發出隨興卻不失時尚格調的魅力。

⑨雨鞋雨靴＋風衣

雨鞋總給人休閒、隨性、帥氣的形象，不過透過搭配單品，也可以營造出溫柔、知性的氣息，像是以風衣內搭襯衫和短裙，腳踩與上身同為大地色系的雨鞋長靴，再配上高於鞋子的白色長襪，就能打造出猶如韓劇裡的韓系小姐姐風格。

⑩雨鞋雨靴＋運動裝

雨季時的暴雨總是來得突然又張狂，上一秒在健身房還天氣晴朗，運動完可能就大雨滂沱，這時不妨攜帶一雙雨鞋，不僅可以當作實用的防水單品，也可以作為造型的一部分，像是黑色運動套裝搭配亮橘色的雨靴，便能勾勒出休閒運動風的時髦感。

15個雨鞋雨靴品牌款式推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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①Hunter

每到下雨天，街頭總少不了一雙雙經典的 Hunter 雨鞋，這個來自英國的品牌，以天然橡膠製成、兼具防水機能與時尚外型的雨鞋聞名，不僅實用性滿分，更憑藉修飾腿型的剪裁設計被譽為「美腿神器」，讓人在陰雨天也能穿出氣勢。

雖然堪稱英國人的國民雨鞋，但其實 Hunter 是由一位美國商人於 1856 年在蘇格蘭創立，並以「威靈頓靴（Wellington boots）」廣為人知，當年黛安娜王妃與查爾斯王子宣布訂婚的照片中，她腳上那雙 Hunter 橄欖綠威靈頓長靴意外成為焦點，瞬間掀起搶購熱潮，自此之後，橄欖綠也成為 Hunter 經典不敗的代表色，讓這款雨靴正式躍升為雨天時尚的代名詞。

②Aigle

創立於 1853 年、擁有超過百年歷史的法國雨鞋品牌「Aigle」，在早期是歐洲最著名的貴族高級手工膠鞋及馬靴商品，而後慢慢發展為戶外休閒、旅遊服飾的代表性品牌，值得一提的是，Aigle 至今仍堅持手工製作每一雙橡膠靴，更採用人工方式測試每雙鞋的防水力以及抓地力、耐磨損度等等，打造出一雙雙柔軟有彈性，同時也不畏懼雨天路滑的防水雨靴。

③D＋AF

台灣知名鞋履品牌 D＋AF 不僅推出各式日常鞋款，近來也延伸打造出一系列兼具時尚與實用性的雨鞋、雨靴設計，無論是短筒、長筒，還是低跟、厚底款式都能找到，選擇相當豐富，而且造型不會過於強調機能感，晴天也能輕鬆穿出門，展現俐落時髦的造型感。

④Rockfish Weatherwear

Rockfish Weatherwear 創始人 Jules 出生於一眼就愛上的海邊地區「康沃爾郡（Cornwall）」，是英國著名的度假天堂，也是英國人心中最受歡迎的旅遊勝地之一，Jules 一生被美麗的海灘和達變的鄉村風光所包圍，也成為 Rockfish 的靈感來源和生產地，並在 2004 年正式創立品牌。

而 Rockfish 首批威靈頓靴即是為了康沃爾的戶外生活所設計，堅固耐用、保暖且完全防水，滿足人們在海灘和鄉間的需求，也成為雨鞋的首選。維持品牌雨靴堅固耐用、保暖且完全防水的初衷，Rockfish 如今更有新突破，將經典威靈頓靴、切爾西靴的靴型進化成胖胖麵包靴，深受韓星喜愛，張員瑛也是忠實粉絲之一。

⑤Crocs

來自美國的洞洞鞋 Crocs 可說是當今潮流人士最愛的「It Shoes」之一，除了廣受許多時尚部落客、歐美名人及韓星喜愛，Kendall Jenner、小賈斯汀（Justin Bieber）和 aespa 都是愛用者，更與 Balenciaga、MCM、Simone Rocha 等品牌聯名，話題性十足！

而 Crocs 最著名的洞洞鞋起初為划船用鞋，使用專利材質 Croslite™ 打造出舒適、輕盈、防臭的穿著體驗，防水透氣的特性無論在晴天或雨天都適合穿，加上近來品牌不斷突破設計，獲得大批消費者的喜愛，也成為現今下雨天必備的時尚單品之一。

⑥adidas Originals

喜歡具有份量感造型的雨鞋，一定會愛上 adidas Originals 的 adiFOM Superstar Boot，這雙鞋延續經典的貝殼鞋頭設計，結合厚底與寬筒輪廓，穿起來不僅能拉長腿型比例，更添一份潮流氣勢。

除了基本的黑色與大地色款式外，品牌也推出果凍綠、潮流紫、粉色等亮眼配色，為雨天造型增添活潑亮點，柔軟舒適的鞋體設計，即使走上一整天也依然輕鬆自在，完美兼顧機能與時尚。

⑦Palladium

來自法國的機能鞋履與服飾品牌 Palladium，最初以製造飛機輪胎起家，二戰結束後，品牌運用精密工藝與耐用橡膠技術，推出首雙革命性軍靴，自此正式轉向鞋履製造領域。Palladium 的鞋款以中性運動風為設計核心，標誌性的鋸齒狀厚底不僅能悄悄增高，還能修飾腿型比例，打造率性又俐落的街頭氛圍，無論是喜歡粗獷街頭感，還是偏好酷帥機能風的人，都能從中找到理想單品。

近年來，Palladium 也積極展開跨界合作，從與星宇航空聯名推出旅行箱包與戶外露營組，到攜手 Netflix 熱門影集《怪奇物語》打造話題系列，都成功掀起關注熱潮，持續展現品牌兼具機能與潮流的獨特魅力。

⑧Barbour

1894 年創立於英格蘭南希爾茲的雨鞋品牌 Barbour，採用獨家油布材質所打造出的雨鞋系列，不僅防水也能防風、防滑，穿起來非常柔軟、舒適、好走。

也因為它經久耐用的品質保證，深受英國皇室喜愛，更曾獲頒三張皇家認證，從伊莉莎白女王、黛安娜王妃、威廉王子、哈利王子到凱特王妃，全都是 Barbour 的忠實用戶，如今也是許多熱愛戶外活動的人，雨季最愛的穿搭單品。

⑨Le Chameau

法國雨靴品牌 Le Chameau 成立於 1927 年，歷史相當悠久，以其細緻的手工製作和高品質的材料著稱，穿起來舒適保暖、耐用性高，深受 Outdoor 愛好者喜愛。

⑩Joules

英國雨鞋品牌 Joules 主打女性化設計風格，像是雨鞋後方的蝴蝶結設計、可愛的塗鴉畫風等，廣受女生們喜愛，而由於與同樣來自英國的雨鞋品牌 Hunter 相比，Joules 價格親民許多，因此被網友封為「平價板 Hunter」，無論長靴或短靴，台幣兩千元（約506港元）即可入手，也是小資族的首選之一！

⑪迪卡儂

法國大型連鎖體育用品品牌迪卡儂不僅提供多元的戶外運動裝備，也推出多款鞋類商品，從適合野外活動的狩獵靴、健行鞋，到輕巧實穿的日常雨靴一應俱全，無論是男款、女款或兒童款，甚至不同筒高的款式都能找到，消費者可依照自身需求與穿著情境自由挑選。

⑫Dr. Martens

長久以來，堅固耐用的 Dr. Martens 馬汀靴一直被視為雨天出行的時髦最佳夥伴，而品牌本季正式推出首款「1460 Rain Boot 防水雨靴」系列，更強悍地應對惡劣天氣，將風雨化作風格的延伸！

作為品牌首款全防水的威靈頓靴，1460 Rain Boot 將防水機能與街頭潮流完美融合，以高顏值與高機能，成為雨天穿搭的必備戰靴，經典的 1460 八孔靴輪廓也同步升級，無論是陰雨天的通勤街角，還是泥濘的音樂祭現場，都能無懼風雨，潮帥有型。

靴身採用熱封防水 PVC 材質，表面呈現霧面皮革紋理，兼具堅固、輕盈與易清潔的特性，從車縫細節、後跟拉環到凹槽鞋緣，皆延續 Dr. Martens 的經典設計，鞋側模壓巧妙呼應標誌性的沿條縫線，柔軟的 SoftWair 鞋墊讓長時間穿著依然舒適透氣，搭載 BEN 鋸齒大底，深切齒紋強化排水性能，即使濕滑道路或滂沱大雨，也能步伐穩健、自信前行。

配色方面提供兩種選擇，「經典黑」俐落百搭、時髦耐看，輕鬆駕馭丹寧、皮衣或辦公造型，「橄欖綠」帶灰調的沈穩色系，為整體穿搭增添個性亮點。新品現已上市！

⑬Maison Kitsuné

以現代日本視角重新詮釋法式優雅的生活風格品牌 Maison Kitsuné，首次與英國經典品牌 Hunter 合作，推出膠囊系列，此次聯名將巴黎時尚風格融入 Hunter 標誌性的威靈頓靴與全天候實用單品，核心設計以 Maison Kitsuné 對 Hunter Downpour 靴款的全新演繹為主，並將品牌圖像融入經典配色，外套與童裝亦同步推出。

系列標誌以重新設計的雙品牌標誌呈現，狐狸圖像戴上印有 Hunter 標誌的棒球帽，靈動俏皮，膠囊包括 Hunter 經典 Downpour 靴款，高筒與短筒皆有，男女皆適用，黑色與米色可選，內襯採斜紋印花設計，另有短靴款與兒童全版狐狸頭圖案靴，包括海軍藍配白色與米色配月桂綠兩款。

服飾部分則有米色雨衣與月桂綠斗篷，細節搭配壓紋暗扣與斜紋印花內裡，岩沙米色短 T 上的小狐狸戴 Hunter 棒球帽，象徵雙品牌創意交流，兒童系列則有全版狐狸印花連帽雨衣與白色、藍色 T 恤。

此外，膠囊系列還推出大型月桂綠托特包與內襯斜紋印花的亮橘色雨傘，完整呈現兼具時尚與實用的雨天單品。系列可於歐洲與亞洲的 Maison Kitsuné 與 Hunter 門市及官方線上平台購買。

⑭Wpc.

日本品牌 Wpc. 專注於雨傘、遮陽傘、雨衣與雨鞋等多元雨具，將實用性與時尚感巧妙結合，讓雨具不再只是防護工具，也能成為日常穿搭的亮眼配件，品牌產品線涵蓋大人與小孩，並持續推出與知名品牌的聯名款，吸引不少雨具收藏愛好者。

雨季來臨時，一把設計精緻、風格獨特的雨傘，不僅能抵擋雨水，更可展現個人品味，Wpc. 的單品以趣味與繽紛設計為特色，特別適合喜愛明亮可愛風格的消費者！

⑮Everlane

美國環保時尚品牌 Everlane 的雨鞋雨靴，是極簡控與時髦精的必備單品，其 Rain Boot 系列以一體成型橡膠打造，通過歐盟 REACH 化學品認證，防水力出色，其標誌性的極簡外型與大地色調，不論搭配牛仔褲或棉麻褲裝，都能在雨天展現低調高品味，短筒設計兼具休閒與時尚感，提供多達六種顏色選擇，讓雨天穿搭既實用又有型。

雨鞋保養技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雨鞋雖然防水耐用，但若想延長使用壽命並維持外觀亮麗，日常保養不可忽視。

①每次穿完雨鞋後，應以濕布清除泥沙，再用乾布擦乾，避免水分殘留導致發霉，並避免將雨鞋曝曬在太陽下，以免橡膠龜裂或變形

②此外雨鞋多為橡膠或 PVC 材質，應避免放置在高溫環境，如車內或陽台，以防變黏

③定期使用專用的橡膠護理油或亮光噴霧可維持鞋面光澤，防止乾裂

④穿著後也可放入乾燥劑或木炭包，幫助除濕除臭，抑制異味與細菌滋生

⑤若長時間不穿，建議將雨鞋存放於通風乾燥處，並使用鞋撐避免擠壓變形



透過這些簡單的保養技巧，不僅能延長雨鞋壽命，也能在每次下雨天都穿出最佳狀態。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】