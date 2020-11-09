DELUXE網購專頁　5大新上線罕見產品推介

網購攻略 網購攻略

網購平台大行其道，但普遍售賣的都是比較大路、於連鎖超市買到的產品。但若然大家喜歡較冷門、較有異國特色的產品，就要到「優質食品專頁DELUXE」。本週新上線的產品全都是小眾、極具異國風情的產品。即使疫情未有得飛，都能在家品嚐多國美食、美酒，包括方便攜帶的罐裝酒、美莎鮮果氣泡酒、Moondog手工啤、東盟氣炸鍋美食等。

優惠倒數！最後一星期 全場9折優惠

由即日起至11月15日，只要消費滿$500，輸入優惠碼「WINE90」，即享全單9折優惠！每人限用2次。優惠最後一星期，大家要好好把握盡享優惠！

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【只需$32就飲到法國紅酒？】全港首間罐裝酒

罐裝葡萄酒在美國盛行，但在亞洲並不常見，有見及此，Poly Winer從歐美各地引進各款罐裝紅酒、氣泡酒、雞尾酒，自此罐裝不再是啤酒的福利！這些罐裝酒方便攜帶、即開即飲，連開瓶器都省了，因此去沙灘、露營、Staycation都十分方便。現時於「優質食品專頁DELUXE」即可以優惠價$408買到12罐不同口味的罐裝紅酒（原價$504），而且更免運費直送！

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【混合100％天然果汁】Mimosa Royale美莎鮮果氣泡酒

美莎鮮果氣泡酒（Mimosa Royale）是一款帶有天然水果香氣清爽口感的葡萄氣泡酒，以獨特比例混合，使用加利福尼亞州最好的100%天然果汁，有蘋果、莓果、芒果和橙味，富含維生素C、維生素B、鎂、鉀等礦物質營養素以及豐富的抗氧化劑。降低患癌和心血管疾病的風險，有助減肥、抗衰老。即美味又健康，亦能有助減輕壓力。

於「優質食品專頁DELUXE」可選擇購買4瓶裝獨立口味，亦可選購他們的四合一套裝，一次過試曬4種口味！

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【澳洲文青熱捧】澳洲超強精釀新星 Moon Dog

Moon Dog Brewery以創新口味及命名幽默著稱，目前出品超過60款不同類型的啤酒，釀酒靈感來自於音樂、電影、歌劇及文化，盡受澳洲當地年青人歡迎。今次特意挑選多款獨特新奇味道於「優質食品專頁DELUXE」上架，除了士多啤梨酸啤、布冧酸啤，連雪糕味手工啤都有！而且，他們的包裝亦十分有趣，絕對是Party或Staycation打卡之選。

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【氣炸鍋適用】在家輕鬆品嚐東盟十國東南亞小食

東盟食品生活超市集合了十個東南亞國家的特色小食，而且大多都是氣炸鍋適用，在家也能輕鬆品嚐東盟十國小食。除了較熱門的地方美食，如泰國、馬來西亞的冬陰功、肉骨茶、海南雞飯醬、喇沙、串燒沙嗲外，連較冷門的榴槤湯圓、斑蘭饅頭亦可選購，而且只要買滿 $350 即可享免運費送遞服務。

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【榮獲國際設計GOOD DESIGN獎項】冰滴咖啡壺套裝

Silver Mona 與韓國品牌BEANPLUS合作，推出冷萃咖啡包連家用冰滴咖啡壺套裝，組合包括BEAPLUS MY DUTCH冰滴咖啡壺(350碼)一個和Silver Mona熱帶雨林冷萃咖啡包。前者BEAPLUS MY DUTCH冰滴咖啡壺大有來頭，以突破性的概念，將冰滴咖啡帶入一個全新境界，一推出就廣獲市場好評，使用環保材質加上獨特設計，榮獲國際設計GOOD DESIGN獎項！

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【網購DELUXE 品味賞】送你文華東方Staycation套票

10月5日至11月15日期間，只要在「優質食品專頁Deluxe」累積消費金額最高，即送【文華東方逸居之旅住宿套票】價值$5,920！同時仲有其他Staycation 及餐飲獎賞！疫情無得出國，留在港都一樣可以獨享生活品味。

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同場加映：

【WeChat Pay HK電子錢包優惠】HK$20 電子現金券

由即日起至2020年12月31日，只要到以下網址掃瞄推廣活動的QR Code或到WeChat PayHK 全城狂賞活動頁面，即可領取「迎新狂賞」HK$20 電子現金券一張，只要於e肚仔APP 消費滿 $30，即並選擇以WeChat PayHK支付即可自動扣減。優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止。

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