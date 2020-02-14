【武漢肺炎】除酒精外還要準備髮夾？　疫情下8大外出用膳禮儀

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，由於病毒有機會透過飛沫及接觸傳播，很多人盡量減少外出及群體活動，市面人流驟減，不少餐廳生意亦大受影響。有餐廳訂座平台表示，為吸引人流，有餐廳在情人節推出半價優惠，亦有餐廳送「清潔三寶」之一的漂白水。 在非常時期，如打工仔與同事、上司或情人外出吃飯，必定要謹記抗疫用餐禮儀，減低自己及身邊人感染病毒的機會。

在武漢肺炎疫情影響，不少商戶如花店及餐廳的生意下滑。（資料圖片/歐嘉樂攝）

餐廳訂座平台Eatigo香港市場部經理黃子寧表示，在疫情影響下，不少餐廳生意頗受影響，部份餐廳在過往情人節，一早已全日訂座爆滿。為吸引食客光顧，有餐廳今年在平台上加開優惠，個別餐廳更將折扣加大至40至50%，甚至全日任何時段均有半價。

此外，現時防疫物資相當缺乏，口罩、清潔用品都有價有市，有交友約會公司調查更發現，逾3成受訪者在情人節最想收到口罩和酒精消毒液作禮物。有酒樓亦以「飲茶食飯送口罩」作招徠，也有餐廳向食客送贈漂白水， 食完燭光晚餐抬著漂白水送女朋友或心儀對象回家，可謂今年情人節的「另類浪漫」。

在疫情蔓延下，不少人都寧可留在家中，不過，總有些時候需要外出用餐，尤其是仍要回公司工作及與客戶開會的打工仔，或與朋友、另一半在特別日子慶祝。黃子寧提醒，想在外出食飯時讓同事、上司、客戶、另一半及朋友與你進餐更放心，記得留意以下用餐禮儀。

8大「疫境」用餐貼士：（按圖了解）

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1. 預備紙巾讓大家在用餐前把口罩包裹收好

現時口罩供應不足，用一個少一個，很多人為慳口罩都會在用餐後把除下的口罩重新戴上。若餐前有人為你遞上紙巾，讓你把口罩收好以便重用，實在是窩心之舉。

方法：把紙巾對摺後打開，口罩放於摺痕一邊，再重新把紙巾合上，確保雙手沒有接觸口罩外的細菌，亦減少把口罩對摺所滋生的細菌。

2. 預備消毒酒精讓同桌人進餐前後消毒雙手

並非每間餐廳均有洗手的地方提供給食客，若隨身攜帶消毒潔手液，即可省卻在進餐前四出尋找洗手間清潔雙手的麻煩。另外，記得在每次除下口罩及重新戴上後亦要消毒雙手， 避免細菌拈上口罩或手上。

3. 使用公用及自備餐具

互相分享是美德，但萬一一不小心連同病原體一同分享便得不償失。非常時期出外進餐， 還是每人專注吃自己的餐點，盡可能避免分享菜式。 若不能避免，則使用公用餐具，減低交叉感染的機會，用餐前亦可先用熱水沖洗。為免有「大頭蝦」常常不小心在用餐途中誤拿公用餐具為己用，不妨在餐具上加上橡筋等簡單記認作識別。

如果對食肆餐具不放心，建議自行帶備餐具。可行的話在用餐後先進行簡單清潔，避免細菌過度滋生，回家後切記徹底清潔餐具。

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+ 4 + 3 + 2

4. 避免衣物掉下的小工具

很多人進到餐廳就坐後第一動作便是把外套、頸巾、袋放到身後或椅背，但相信不少人都有試過在用餐途中或準備離開時發現隨身衣物掉到地上。要避免衣物與佈滿細菌的地面接觸，簡單方法便是用一個小髮夾或萬字夾將衣袖或衣物兩端輕輕夾住。如果可以多帶幾個髮夾或萬字夾給對方，貼心程度滿分。

5. 進餐時盡量避免撥頭髮

不少留有長頭髮的女生習慣於進食把玩頭髮，或大動作地把秀髮放到一邊方便進食，亦有短髮人士習慣進餐期間向著有鏡子的地方整理髮型。擁有一頭迷人秀髮的確讓人羨慕，但一不留神可能讓附在頭髮上的細菌掉在食物上，鼓勵大家用餐時還是減少接觸頭髮。

6. 說話、咳嗽、打噴嚏各有技巧

非常時期相約外出食飯，無非是珍惜與對方的相處時間，當中交談總少不了。但為免飛沫甚至食物殘渣亂噴，盡可能把食物吞掉再開口講話，同時可用手背作遮擋，避免飛沫噴到食物上。

若進食時咳嗽或打噴嚏，盡量避免用手掌捂嘴，改以手肘或紙巾代替，以免細菌跟隨手掌掉落到食物上。但較「痴身」的情侶或好朋友則謹記避免使用手肘，免得飯後挽著對方手臂離開時沾上細菌。當然，最好是打噴嚏後立即以消毒酒精針對手肘或衣物等部位進行清潔。

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7. 避開在人流高峰時段進餐

出入人多地方有機會增加病菌或病毒感染風險，相約飯聚時，選擇避開人流多的時段，空位較多，甚至可隔位而坐或避免「搭枱」與陌生人同坐，自然食得更安心。

尤其是這段日子不能在家工作又要外出用膳的上班族，可善用訂座平台選擇非繁忙時段用餐，不但能避開人流，又可享優惠價格，一舉兩得。

8. 選擇空曠及空氣較流通的餐廳

出外食飯避免不了與他人接觸，但透過增加人與人之間的距離和保持空氣流通，則可減低被傳染的風險。相約到露天餐廳進膳，既符合以上條件，又有情調及新鮮感，實為不錯的選擇。

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