海豹部隊成員轉戰企業高管！11步成功策略：拆解目標、絕不找藉口

你渴望35歲以前就能獲得讓自己滿意的職位與成就嗎？曾經服役於美國著名海軍特種部隊「海豹部隊」的葛利森（Brent Gleeson），從嚴格軍事訓練的過程中體悟到，看似不可能的目標，其實只要用對方法，也能順利達成。



葛利森透過以下11個步驟鍛鍊出堅強意志，不但通過嚴酷的海豹成員三棲資格考試，而且退役以後，還擔任美國前五百大企業的合夥人兼行銷長（CMO），讓自己在商場也攻無不克，成為職場勝利組。

以下就是他完成不可能任務的戰略方針：

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1. 即使是小事，也要做到無懈可擊

水下爆破、克敵突圍，軍隊實戰訓練讓葛利森明白，即使是微不足道的疏忽，都可能害一個軍人在戰場上付出更大代價，因此他嚴格要求自己，從鋪床到清潔地板，所有細節都要展現無可挑剔的成果。他和讀者分享，想將不可能化為可能，第一個關鍵就是建立正確態度：把簡單的事情做到最好! 否則，也別指望自己能應付更艱難的任務。

2. 拆解遠大目標，專注完成每一個短期任務

葛利森指出，成功者就是無情的目標設定者。他們把大目標拆解成許多小任務，然後專注完成每一個短期目標。例如，想在地獄週（Hell Week）訓練安然存活，別去想整整一星期不能睡覺會有多折磨、也別計算究竟要完成多少挑戰，更別受到半途放棄者的影響，憂心自己到底能不能挺得過去，你只需要每天專注地進行體能訓練、解決當下的任務，最終就能完成大目標。

3. 除了奮鬥，還是卯足全力地奮鬥

葛利森認為，許多人都低估了挑戰不可能所需的努力程度，唯有做足準備、用頑強的意志拼盡全力，才有成功的可能。

4. 尋求合作，追求更好的成果

當你設定了目標、也決心追求成功，別忘了組織一個團隊和你齊心協力克服難關，如同一艘船必須仰賴團隊分工才能順利航行，正是因為一個人所知有限、力量也有限，才需要透過合作，產生比獨力作業更好的成果。

5. 不要找藉口，要找解決方案

成功者對自己的優點與缺點坦承不諱，絕不為失敗找任何藉口，因為愈是耗費心力找藉口，就會離達成目標愈遠，還不如把時間花在尋求值得信賴的意見。

6. 不要低估別人，而是要激發團隊潛能

葛利森觀察特戰隊訓練過程，發現最終通過測試者，不見得都是乍看之下跟藍波一樣強壯的人，所以無論對方是盟友或敵人，絕不要低估任何一個人。如果能強化身邊每位夥伴的力量，就能發揮出令人吃驚的團隊力量。

7. 寧願失敗，也不要放棄挑戰

不要總是透過恐懼的濾鏡看待人生，即使失敗的機率很高，也別放棄嘗試，讓自己徒留遺憾。任何失敗都會帶來寶貴的經驗，所以，告訴自己失敗了，大不了就是拍拍身上的灰塵，重新站起來而已。

8. 將失敗轉化為下一次的成功

有了不怕失敗的態度，也要找到方法扭轉失敗的後果。在三棲資格訓練中，有一項課程是越過障礙之後必須再作50下伏地挺身，葛利森因為太累而偷工減料，沒想到教練早就透過車子後視鏡算出他少做了20下，結果「作弊」行為被當場抓包。

接下來的每一天，葛利森都得在午餐時間額外特訓，如果沒在規定時間內從山頂折返跑回定點，就必須不斷重來。一星期之後，葛利森赫然發現自己的體力變得更好，因此從中領悟，挫折不全然只造成負面結果，更可以積極轉化為正面影響。

9. 不要退縮

葛利森最喜歡的海豹部隊信條就是：「我永不退縮，面對逆境也要堅持下去，並且成長茁壯。我的國家希望我在體力和意志上都比敵人更強悍，如果被打倒，我會重新站起來；我會用盡所有力量保護隊友、達成任務；我永遠不停止戰鬥。」

10. 想哭的時候，讓笑容為你帶來力量

保持樂觀是成功者最明顯的特徵，可是面對困境還想保持樂觀並不容易。葛利森認為，性格來自你選擇的行為，即使情況超出掌控，也別忘了保持笑容，為自己灌注力量。

11. 做出犧牲，並且犧牲得有價值

成就往往伴隨著犧牲，因為魚和熊掌總是無法兼得，葛利森明白自己想取得海豹資格，光榮畢業，就必須犧牲舒適的生活品質；但是，他認為只要知道自己在做什麼，一切犧牲都是值得的。

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