《冬未來》記錄了此時此刻的「不一樣的香港」｜何故專欄

《冬未來》是得獎導演曾翠珊以其家鄉西貢蠔涌村為背景的「鄉‧港‧情」紀錄片，也是一部屬於香港人的記錄片！



《冬未來》在曾翠珊溫婉動人的旁白下，記錄了已超過三百年歷史、西貢蠔涌村十年一度的太平清醮，從籌備過程到正式舉行，固然是難能可貴，更重要是拼貼出疫情下「香港人」的日常生活，情景交融，匠心獨運。

圖片來源：《冬未來》

《冬未來》是第31屆香港電影金像獎最佳新晉導演曾翠珊的最新作品，也是其前作南方影展「最佳紀錄影片」《河上變村》的延續，當年曾翠珊以村民的身份和角度，走訪村中不同角落，訪談不同年代的村民，發掘村裡的不同故事，節錄南方影展的頒獎評語說：「這部影片讓我們看見不一樣的香港，除了高樓大廈與商業發展之外，還有人文關懷與對家鄉無盡的珍愛。」

圖片來源：《冬未來》

《冬未來》跟《河上變村》同出一轍，內容卻更豐富。《河上變村》以女性為敍述視點，由村落老人長安嬸娓娓道來家族歷史，並且追蹤下一代家族移居海外、社群流徙的故事。《冬未來》多線發展，主要的女性角度落在於胡家工作的菲律賓女傭Marie身上，另外，本片相比《河上變村》，有更多男性的聲音和足跡，除了車公廟廟祝和他的一對兒子，還有胡先生和他的兩位孩子，以及太平清醮籌委會的一班鄉紳。《冬未來》是曾翠珊更上一層樓的成熟作品。

圖片來源：《冬未來》

《冬未來》由2019冬季開始，拍攝時恰逢疫情，雖然以太平清醮為主題，卻不只是蠔涌村原居民的生活點滴，也不只是局限於蠔涌村內。廟祝兒子溫氏兄弟除了為村民派口罩，也有到將軍澳協助公共屋邨的清潔工作（按照香港十八個行政分區的規劃，將軍澳是屬於西貢區），而且，他們除了站在太平清醮盛會的前線，更自資出版以西貢區為主的社區月報《貢言》，他們都是坐言起行、有心有力的年輕人，他們都是香港的「未來」！

圖片來源：《冬未來》

《冬未來》在太平清醮一再延期的籌備過程中，加插了很多蠔涌村內「香港人」的生活片段，除了上述的菲傭Marie，遷入蠔涌村居住的小數族裔，以及跟蠔涌村民結婚的外國婦女，他們都是「香港人」，都是「蠔涌村民」，正如已移居海外的舊村民，以及他們在外國的下一代。小小的蠔涌村，就像是「國際都會」香港的縮影。

圖片來源：《冬未來》

《冬未來》在四季變化中，見證蠔涌村和香港的變遷，在因為太平清醮盛會而重逢的喜悅過後，一同思考在這個離散時代，面對難以預測的未來，我們應該如何自處？面對去或留，我們可以怎樣延續和承傳屬於我們的「鄉‧港‧情」？《冬未來》記錄了此時此刻的「不一樣的香港」，曾翠珊跟大家一起回顧過去，展望未來，這是一部非常重要和有價值的香港記錄片！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介：何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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