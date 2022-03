作家文青時代全紀錄　肖全鏡頭裏的明日大師

肖全,被譽為「最頂尖在世中國人像攝影師」,生平首度在國際上推出英語版攝影集《In China When It All Began》,重返拍出經典名人肖像代表作的年代,揭開上世紀中國社會在激烈變化中的眾生百態。

1996 年,肖全憑著大開本攝影集《我們這一代》打響名號。為了拍出這本攝影集,他走遍大江南北,歷時近 10 年才終於完成。該書幾乎囊括 80-90 年代所有藝文界名人的肖像,包括導演張藝謀、陳凱歌、姜文,音樂家何訓田、譚盾,作家陳村、三毛、王安憶,詩人北島、顧城,搖滾歌手崔健,演員鞏俐⋯⋯盡在其中展露深層的一瞬間。

+ 13

時隔二十餘年,《In China When It All Began》從另一種角度重返當年,將影像獻給更多讀者。相較於《我們這一代》蘊含見證時代的重大意義,本書記錄的景象則相對私人而瑣碎,不僅是一冊關於 80 年代末期至 90 年代中國的迷人紀錄,也捕捉了推動改革開放之後首 10 年的社會劇變。從中國老百姓、一群新銳藝術家的珍貴身影到充滿時代象徵的風景照⋯⋯書中精選一系列別具意義的作品,旨在更全面地描繪那個歷史上的轉捩點,並從新觀點看待中國的文化演化過程及當代社會風貌。

肖全於 1959 年生於四川,高中畢業後並未繼續升學,而是選擇擔任空軍,從高空體會看待事物的另一種方式,也因此萌生從事攝影的念頭。除了拍攝電影圈人、藝文界人士,肖全也曾為深圳的《街道》、《現代攝影》雜誌工作,出版三毛攝影集《天堂之鳥 三毛攝影詩歌集》後推出《我們這一代》、《我鏡頭下的美麗女人》等書,作品亦曾在瑞士及法國展出。此外,為本書撰寫專文的呂澎,則是一位與肖全合作多年的中國策展人、評論家兼藝術史學者。

(moom bookshop授權轉載,標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 )

尋書地圖——

【三不管地帶|九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興】

【慾火霓虹|加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史】

【金正日在看東西|國家領導人死了也不放過人民 仍在為人民服務】

+ 10

延伸閱讀:1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前|秋山亮二

⠀

⠀

⠀