作家文青時代全紀錄　肖全鏡頭裏的明日大師

撰文：moom bookshop
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肖全，被譽為「最頂尖在世中國人像攝影師」，生平首度在國際上推出英語版攝影集《In China When It All Began》，重返拍出經典名人肖像代表作的年代，揭開上世紀中國社會在激烈變化中的眾生百態。

1996 年，肖全憑著大開本攝影集《我們這一代》打響名號。為了拍出這本攝影集，他走遍大江南北，歷時近 10 年才終於完成。該書幾乎囊括 80－90 年代所有藝文界名人的肖像，包括導演張藝謀、陳凱歌、姜文，音樂家何訓田、譚盾，作家陳村、三毛、王安憶，詩人北島、顧城，搖滾歌手崔健，演員鞏俐⋯⋯盡在其中展露深層的一瞬間。

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時隔二十餘年，《In China When It All Began》從另一種角度重返當年，將影像獻給更多讀者。相較於《我們這一代》蘊含見證時代的重大意義，本書記錄的景象則相對私人而瑣碎，不僅是一冊關於 80 年代末期至 90 年代中國的迷人紀錄，也捕捉了推動改革開放之後首 10 年的社會劇變。從中國老百姓、一群新銳藝術家的珍貴身影到充滿時代象徵的風景照⋯⋯書中精選一系列別具意義的作品，旨在更全面地描繪那個歷史上的轉捩點，並從新觀點看待中國的文化演化過程及當代社會風貌。

肖全於 1959 年生於四川，高中畢業後並未繼續升學，而是選擇擔任空軍，從高空體會看待事物的另一種方式，也因此萌生從事攝影的念頭。除了拍攝電影圈人、藝文界人士，肖全也曾為深圳的《街道》、《現代攝影》雜誌工作，出版三毛攝影集《天堂之鳥 三毛攝影詩歌集》後推出《我們這一代》、《我鏡頭下的美麗女人》等書，作品亦曾在瑞士及法國展出。此外，為本書撰寫專文的呂澎，則是一位與肖全合作多年的中國策展人、評論家兼藝術史學者。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場

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